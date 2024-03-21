2022年4月 构筑产业互联 逐梦绿水青山：数字化商业平台助力石油化工企业实现数字化重塑转型 石油化工行业的 CEO 将产业融合列为推动其制定新战略的主要趋势。他们认为，需要通过全产业链布局，掌握上游战略资源，提升下游制造能力以及拓展深加工及营销能力，实现纵深发展。

2021年4月 借助自动化技术执行智能工作流：为化工、石油和工业品行业提供企业范围的适应能力 随着自动化、AI 及其他技术日益普及，人机互动的方式也随之改变。智能机器所执行的任务有望从行政管理工作扩展到企业范围的工作和专家工作。

2021年3月 人工智能助力优化化工价值链 将近 60% 的受访者证明，AI 对于企业的成功至关重要。 AI 可以帮助他们降低运营成本，实现有机增长。

2021年2月 人工智能为石油和天然气价值链注入活力 将近 60% 的受访者证明，人工智能 (AI) 对于企业的成功至关重要。AI 可以帮助石油和天然气行业实现最重要的业务目标。

2019年8月 向企业级 AI 转变：石油化工行业领导者如何采用人工智能 越来越多的石油化工企业希望采用 AI 相关技术来增加收入和提高客户满意度。

石油化工行业的颠覆性力量：领先者如何使用全渠道方法，改善商家对商家的客户互动 不仅是 B2C 的消费者，石油化工客户同样需要更出色的 B2B 体验、产品和服务。

集体智慧：来自最高管理层调研——石油化工行业洞察 新型挑战推动石油化工行业形成前所未有的变局：新竞争对手、替代产品、行业创新、自主运营、互联价值链和洞察经济层出不穷，令人目不暇接。

塑料产业未来展望 塑料渗透到了我们生活的许多方面，且需求不断攀升。为赢得竞争，企业必须专注于供应链的敏捷性和可持续性。

数字技术与供应链交织融合 要充分利用新供应链的潜能，化工企业必须制定明确的数字供应链战略，形成新的能力，构建扎实的数据基础。

传统企业逆袭：化工行业 面对颠覆大潮，传统化工行业积极探索、锐意创新、深入洞察，力求重塑企业，实现完美逆袭。

传统企业逆袭：石油行业 面对颠覆大潮，传统石油行业积极探索、锐意创新、深入洞察，力求重塑企业，实现完美逆袭。

尽享数字红利：石油行业的数字化重塑 石油企业为实现蓬勃发展，必须提供新的客户体验、提高效率、推出新型数字化产品并建立新的生态系统。

化学式拥抱数字化 数字技术给化工业带来了颠覆性的冲击。化工企业要整合新型数字化产品，建立创新的生态系统，提高运营效率。

石油化工行业创新 石油化工行业正面临前所未有的挑战。石油化工企业要做好准备，迎难而上，克服困难，提高效率。

石油天然气行业的认识未来 石油和天然气行业正经历巨大动荡。石油和天然气企业须提高资产生产力，提高决策能力，以应对未知风险。

石油天然气行业 2030 展望：满足未来几十年日益提高的能源需求