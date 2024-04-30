2024年4月 破解数据化运营困境：建立价值导向的企业级数据字典体系 领先的组织已经将企业级数据字典视为数据驱动的核心工具，撬动企业数字化转型、数据要素市场化和创新发展。

2024年3月 2024 年全球银行和金融市场展望：利用 AI 重塑银行业 生成式 AI 可以重新定义银行在客户关系领域的竞争优势，改进和简化核心银行业务，并加强网络安全。

2024年2月 电信与银行互联：发掘交易和技术潜力，引领收入飞跃 在移动交易激增的背后，银行业与电信业之间建立了新的合作伙伴关系。随着通信服务提供商和银行之间的协同效应不断增强，客户将获益匪浅。

2023年12月 数脉成基，厚积薄发：足履实地，做有态度的数据资产化“领头羊” 随着数据规模和应用的指数级增长，数据作为新型生产要素的经济意义愈发受到企业的高度重视。

2023年10月 场景金融：打造无处不在、实时响应的银行 场景金融对于现代银行战略至关重要。70% 的受访银行高管表示，场景金融是其业务战略的核心或重要补充。

2023年10月 谋定后动，强化共识：聚焦主数据，全面提升数据治理能力 数据治理工作的关键在于提升边际收益。聚焦价值主线，实现数据治理“破茧化蝶”。

2023年9月 数据分类分级监管要求适配与落地 数据分类分级工作箭在弦上，但面临两大难点：如何适配各类外部要求、如何落地实施。IBV 专家洞察报告提出，数据分类分级落地可分为五大关键步骤。

2023年2月 2023 年全球银行和金融市场展望：在不确定的时代构建数字化优势 本报告旨在帮助你了解 2023 年银行业和金融市场业务持守韧性的核心要素，探索客户可能会遇到的机遇和障碍，并提出灵活应对的行动措施。

2022年12月 解码无界，创造数字化转型的无限可能：中国银行业企业架构实施现状与未来 无边界企业蓝图指导企业架构突破内部局限，向生态化企业架构演进。从过往企业架构实践来看，架构驱动的银行业数字化转型是有效且实用的。

2022年11月 科技驱动，开启绿色金融新篇章：金融机构可持续发展之战略路线图 新时代的绿色金融服务体系在业务经营、风险管理、监测分析、运营管理、技术工具方面都提出了新的要求，金融机构可遵循合规、优化、重塑、引领四个阶段开展绿色转型。

2023年1月 卓越银行的基石：加速数字化转型的实践和优先任务 — 中国洞察 拥有更健康财务绩效的银行如何加速数字化转型？IBV与BIAN（银行业架构网络）合作，采访了全球 2,000 名银行首席信息官和首席技术官，从中探寻数字化转型的成功秘诀。

2022年4月 实现“极致数字化”，重塑金融服务的未来 金融企业所面临的竞争，已经不再是部门级的竞争，而是企业级、生态级的竞争，因此金融企业必须站在全局的高度，对所有的挑战和问题进行审视，对经营理念、业务模式、操作模式开展全面的转型。

2022年4月 绳趋尺步 蓄数待发：大型集团企业数据集成攻略 对于大型集团企业来说，为避免“ 一大就乱、一乱就亡”的现象，势必要在内控管理、风险管理、财务管理等方面实行一体化运营。为应对集团数据集成面临的三大挑战，IBM Consulting 从集团数据集成策略、工艺、工作机制三个方面提出应对举措。

2022年3月 数据要素视角下的商业银行数字化转型行动方略 数字化转型成为新时代银行寻求新增长引擎的必然选择。针对银保监会提出的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，IBM Consulting专家从数据要素视角对其进行解读，梳理数字化转型发展要点和脉络。

2022年2月 2022 年全球银行与金融市场展望 数字化对于满足客户期望以及提升收入、成本和资本的财务绩效至关重要。现代架构提供最优的互操作性和可移植性，支持在多个计算环境中部署和管理工作负载，同时帮助金融服务组织满足安全与合规要求。

2021年12月 马作的卢 弓如霹雳：金融机构打造实时计算能力 后中台时代，金融机构在批处理计算能力方面差距已不明显，实时计算将成为银行错位竞争的分水岭。数据采集、传输、存储、计算、服务和开发管理六大能力是构建实时计算框架的指南。

2021年12月 分层分布 随需应变：场景生态和技术平台助力金融企业转型 金融产品需要无缝嵌入到各个场景和生态中。平台化、开放式的商业模式或将成为大型金融企业的普遍选择。

2021年7月 “十四五”开局之年，再谈企业架构驱动的数字化转型 数字化转型是企业级的复杂系统工程，企业架构方法论的实施具有极大的挑战性。以下是四点建议：1. 关注对方法论的研究；2. 关注行业级标准的实践；3. 推动无边界企业的构建；4. 集中精力在行业洞察上。

2021年5月 交易环境的未来：利用远程员工队伍在云平台上开展竞争 交易大厅可以突破实体银行的界限，扩展到新的交易平台。未来的交易基于开放式混合多云架构，能够从分散的位置以虚拟方式访问强大的数据和人工智能基础。

2021年5月 溯本清源：以精准的数据应对反洗钱监管 “6+1”方略通过采集问题、剖析问题、分解现状、解决问题的思路来应对反洗钱数据治理挑战。

2021年2月 智能分析，大行其道：金融企业认知商业智能转型之路 认知商业智能可以为金融企业化解海量数据分析挑战，创造新一代的分析体验：交互更简单、使用更灵活、分析更流畅、推荐更懂你。

2021年1月 分条析理，安全有道：分类分级成为企业数据安全差异化管理的先驱者 数据分类是数据安全保护的重要基础性工作之一，其最终目的是实现数据的安全共享。要做好数据分类分级清单建设，可以从权威保障、逻辑梳理、物理映射、技术工具四个方面着手。

2021年1月 开放式混合多云上的银行业务：迁移到面向金融服务的全新业务架构 银行业正经历结构性变革，需要重新思考业务模式和运营方式，以期在经济、行业和消费者行为不断变化的大环境中保持竞争力。

2021年1月 匠心独运，厚积薄发：详解银行非结构化文本数据背后的价值 面对银行内非结构化数据体量大、增速快、利用不足的现状，我们建议银行运用创新性思维，深挖非结构化数据，加速释放大数据价值。

2020年7月 箭在弦上，步步为营：强监管、强合规下的金融机构数据治理应对方略 数据质量提升不是一蹴而就的。金融机构需要构建常态化的工作机制，开展组织保障制度、质量规则设计、问责通报等一系列举措。

2020年7月 后疫情时代银行之基本任务：为何极致数字化是金融服务的必由之路 危机后的新常态成为长久的现实，银行必须转变业务模式，通过安全地访问云、推进高级自动化以及简化流程和产品，提高运营效率。

2020年6月 破茧化蝶，涅槃重生：企业级架构驱动的未来金融企业转型 企业架构转型将从根本上改变企业运作方式。金融企业应站在全局高度，打破竖井，对经营理念、业务模式、操作模式开展全面的转型。

2020年4月 数据之巅，制胜未来：金融行业数据中台五大关键成功要素 本报告总结了金融机构建设好数据中台的五大关键成功要素：即治理标准化、数据资产化、资产服务化、数据业务化和运营平台化。

2020年3月 平台经济中的银行业 — 中国洞察 基于平台和网络经济的新型生态系统不断涌现。86%的中国受访银行高管表示，平台业务模式对于整个银行业具有颠覆性的影响。

2019年9月 虚拟银行颠覆亚洲金融服务市场：传统银行何去何从？ 虚拟银行及其带来的创新、包容性和客户选择在全球银行业务中的重要性日渐突出。传统银行该何去何从？

2019年8月 中国银行业创新：采取四大策略，重新思考，快速响应，斩获成功 数字化浪潮迅猛发展，推动中国消费者群体和经济环境的变革。数字巨头和金融科技公司一马当先。传统银行别无选择、唯有果断做出响应。

2019年5月 可编程货币演进之路 尽管受到来自商业银行的重重阻力，但许多中央银行对可编程货币的兴趣有增无减。

借助数字化银行框架：加速重塑之旅 数字化和技术颠覆大潮不断重塑传统业务模式。颠覆力量不可阻挡，促使银行业发展全新的运营模式。

实现明日之梦：银行业的数字化重塑 领先的银行业者依赖高精尖的数字技术，重新思考他们的角色和活动，构建安全的平台和生态系统。

传统企业逆袭：银行与金融市场 面对颠覆大潮，传统银行业与金融市场积极探索、锐意创新、深入洞察，力求重塑企业，实现完美逆袭。

锐意创新，驭浪前行 锐意创新的银行业者率先拉开逆袭大幕，它们不断探索，协同创新，力求变革，寻求发展。

组件业务建模 银行与金融机构评估整个企业的风险和合规性会优化战略投资的分配，而不是像往常一样进行预算编制。

可编程货币 虽然区块链技术的应用仍处于探索阶段，但它为全球金融体系的变革提供了巨大的潜力。

运用增强智能推动银行业发展 在改善客户体验和提高满意度的方面，人工智能的意义尤为突出，因此要加强人工智能在金融服务领域的应用。

银行业务自动化：为实现无接触而设计 认知计算与高速发展的机器人技术相结合，将会促进银行业劳动力转型升级，帮助实现以客户为中心的高价值互动。

新一代银行平台 助力银行在数字时代打造卓越客户体验

认知时代的监管技术 RegTech

中央银行与数字化总账技术监管

为银行业量身定制混合云：为实现创新、效率和增长设计适当的云组合

认知时代的数字银行再造

金融科技创新

区块链重塑金融市场：开拓者引领风潮

做区块链银行的领头羊：开拓者制定游戏规则

认知型银行：解码数据奥秘，促进企业发展和转型