2023年12月 2024 年五大趋势：深度技术需要深度信任 人类判断力与深度技术相辅相成的世界中，信任已成为一种新的商业货币。

2023年5月 值得押注的七大投资决策 了解塑造当今及未来世界的七大商业趋势，探索有助于推动业务向前发展的七大投资决策。

2022年12月 2023 年的五大趋势 不畏浮云遮望眼，乱云飞渡仍从容。IBM 商业价值研究院发布 2023 年五大关键趋势预测。这些趋势可能影响企业未来的业务前景，并创造机遇实现最佳业务成果。

2021年12月 2022 年及今后的5大趋势：培养毅力、韧性与使命感 基于对世界各地成千上万的高管、员工和消费者的调研和访谈结果，我们确定了 5 大趋势，帮助高管做好准备去迎接以颠覆和变革为特征的未来。

2021年1月 全球位置趋势：2020年度报告 尽管大多数受访高管都将健康风险视为长期经济风险，但疫情对 2020 年投资计划的影响仍相对有限。高管们表示，企业希望整合国内的运营，并希望通过区位战略积极建立敏捷和具有弹性的业务模式。

2019年10月 全球位置趋势：2019年度报告 贸易法规和数字颠覆对经济前景产生了怎样的影响？中国跃居第三，取代日本成为亚洲第一外来投资来源国。

全球位置趋势：2018年度报告 数字化技术从根本上颠覆了业务和运营模式。这些剧变对公共和私营领域所需的劳动力技能产生了深刻影响。

全球位置趋势：2017年度报告 数据和信息国际流动愈发频繁，商品、服务和资本国际化必须与贸易趋势相适应。尽管这必然会对广大企业带来混乱和不确定性，但趁机加 入国际市场及利用全球供应链有望持续推动海外投资活动的未来发展。