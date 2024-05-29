2024年7月 全维度供应链数字化：软件定义未来的网络安全 在选择供应商时，高管往往更注重成本，而忽视高成本的风险因素。借助 AI 可以更好地整合网络和供应链运营，从而增强运营韧性。

2024年5月 内容供应链变革：生成式 AI 如何增强创造力和生产力 由 Adobe、AWS 和 IBM IBV 联合出品的调研报告，详细探讨了生成式 AI 在内容生产和管理中的革命性影响。

2023年11月 CEO 生成式 AI 行动指南：供应链 CEO 正在迅速投资发展生成式 AI，以实现供应链的自动化和简化。 事实上，89% 的受访高管表示，自动化领域的关键投资将包括生成式 AI。

2022年6月 弹性的数字供应链：智能化工作流如何平衡效率和可持续性 72% 的供应链高管预期他们的大部分流程和工作流将在接下来的 3 到 5 年内实现自动化。可持续性是一项核心商业价值，供应链领导者正在将其融入重新设计的工作流中，以塑造更加循环的经济。

2022年3月 塑造供应链的未来：5种基本战略之行动手册 — 中国洞察 新冠疫情表明，必须在风险管理模型的推动下，对供应链进行数字化和自动化转型，从而实现更高的灵活性、适应能力和敏捷性。要实现人性化的可持续发展，不能仅仅关注碳排放，还要重视其他更广泛的重大风险。

2020年12月 借助 AI 驱动的工作流程建立供应链弹性：领先企业分享创新故事 智能化工作流程是智慧供应链的核心 。供应链通过开展“以客户为中心”的深刻转型，并实现个性化的客户体验，建立差异化竞争优势。

2020年11月 消费品供应链的后续发展：使用呈指数级发展的技术，让运营经得起未来考验 面对新常态，消费品行业必须将库存、敏捷性和成本视为优先任务。企业可通过四项关键行动对供应链进行优化。

2020年9月 打造智慧供应链，应对变幻莫测的世界：持续智能规划 未来全球供应链出现中断几乎不可避免。企业必须建立现代供应链，方能迅速高效地调整运营，应对快速变化的采购模式。

2020年8月 自动化与未来工作趋势：在整个企业打造智能化工作流 随着自动化、AI 及其他技术日益普及，人机互动的方式也随之改变。近 80%的企业表示，将在三年内由智能机器做出复杂决策或任务关键型决策。

2020年7月 投资方略：战胜新冠病毒疫情，快速实现经济复苏 新冠疫情使全球供应链大面积崩塌，企业被迫进入危机模式。受访者纷纷表示，提升敏捷性，重新整合资源，推动企业转型十分关键。

2020年9月 努力提高企业弹性，驾驭新时代的风险：预测意外突发事件 多起重大事件纷至沓来，导致风险变幻莫测、风险种类繁复而且呈现放大效应，企业必须探索新的战略和运营方法，在此类严峻局面下求生存、谋发展。

2020年7月 推进工业机械供应链数字化：提高透明度、运行效率以及盈利能力 供应链数字化是一项显著竞争优势。工业4.0要求采用数字化供应链，搭建供应链平台，以提高透明度、运行效率以及盈利能力。

2020年7月 重新审视服务交付：采用新型灵动交付模式，不断做强自我 疫情影响了人们正常的生活和工作。我们不可避免地要面对 “新常态”。企业必须重新审视服务交付模式，保证实现转型目标。

2020年6月 后疫情时代，制造业弯道超车：加速打造智慧供应链 疫情给很多企业带来了供应链断供、订单减少、产能下降；而疫情前做好供应链准备的企业则应对从容。智慧供应链从策略与组织、业务体系、管理平台着手，从三点行动建议开始。

2020年4月 COVID-19与断裂的供应链：通过智慧供应链减少漏洞 疫情后的恐慌性购物导致供应链断裂， 企业领导者必须分析当前痛点、强化供应链网络，为未来发展做好更充分的准备。

2020年4月 疫情之下，保持业务连续性：打造不受位置影响的工作平台，积极防范突发事件 新冠病毒疫情正在对全球企业构成严重威胁。在混乱和动荡局势下快速采取措施，保持业务连续性尤为重要。

2019年10月 全球位置趋势：2019 年度报告 贸易法规和数字颠覆对经济前景产生了怎样的影响？中国跃居第三，取代日本成为亚洲第一外来投资来源国。

2020年9月 转变成本和价值模式，安然渡过疫情危机 危机当前，削减成本固然至关重要；但战略投资同样十分关键，终有一日危机消退时，需要依靠战略投资强化企业弹性，提升发展潜力。

2019年8月 成就数字赢家的六大关键战略：AI 驱动型运营模式的威力 最繁荣的数字公司积极利用 AI，率先尝试用数字技术探索前沿领域，成为数字赢家。

消费品和零售供应链的智能自动化：实现端到端规划与执行的整体方略 消费品和零售供应链尚未实现端到端的能力。 借助智能自动化，供应链可以实现更为“整 体化”的运营。

认知采购：把握人工智能机遇 90%的采购主管积极打造新型业务模式，从而提高运营效率、推动创新，并最终实现收入增长。

流程自动化演进之路，迈向智能互动 随着人工智能的发展，自动化技术迈上了新台阶。智能自动化借助技术进步，改变了企业的运营模式。

数字技术与供应链交织融合 化学企业想对供应商、制造业和客户形成一个端到端的视图。要有清晰的战略、创新的能力和扎实的数据基础 。

全球位置趋势：2018 年度报告 数字化技术从根本上颠覆了业务和运营模式。这些剧变对公共和私营领域所需的劳动力技能产生了深刻影响。

2018年10月 洞悉风云变幻，铺就商业坦途：如何借助天气洞察提高经济效益 天气对企业带来的直接经济影响既有负面的也有正面的。绝大多数受访高管表示，更深入地洞察天气数据不仅可以降低成本，还能增加收入。

人机交融：智能自动化如何改变业务运营模式 智能自动化通过使用机器理解周围环境、与人类及其他机器互动、学习获得的经验，支持未来决策。

统筹未来供应链 新一代供应链领导和其资源规划 (ERP) 系统将推动他们的组织最大限度地提高数据利用率。

全球位置趋势：2017 年度报告 全球化趋势发生转变，数据和信息流动愈发频繁，加入国际市场，利用全球供应链有望推动海外投资活动的发展。

欢迎加入认知供应链：重塑数字化运营 认知时代的数字化运营实践在人工智能 的作用下不断得到加强。认知供应链可以将卓越运营提高至全新水平。

谁在数字化运营中引领认知潮流 数字化运营的业务案例十分令人信 服，发展速度快的企业正在整个企业范围内推广整合战略，获得更多价值。

交易信任：打造更强大的供应链 现代供应链善于利用数据，但缺乏信任。区块链会在可视性、优化和需求这三个领域中产生突破性影响。