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基于数据的数字化运营让企业与众不同数据驱动的洞察来自预测分析和物联网，为全新的供应链和运营模式提供动力。
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运营与供应链
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COO, CSCO CSCO 语录：CSCO 角色演变如何重塑供应链

听取参与 IBM 商业价值研究院全球 CSCO 调研的首席供应链官（CSCO）发表的言论，了解他们面临的转型挑战和机遇，以及他们如何彻底改变供应链生态系统。

 以转型为己任：数据主导的现代供应链创新之道 — 中国洞察

首席供应链官 (CSCO) 们表示，他们在未来两到三年面临的最大挑战包括供应链中断、技术基础设施、可持续发展和市场形势变化方面的问题。然而，只要保持开放的心态来应对这场挑战，企业最终将在内部创造新的的机遇和可见性。

 智能运营，优势尽显：全球最高管理层调研之 COO 洞察

2,099位首席运营官 (COO) 参与本次调研。我们发现，领先企业的 COO 利用数据探索新的商机，最大程度提高进军市场的效率，并与客户建立更紧密的联系。他们掌握了将信息转化为智能的秘诀，能够运用洞察开展运营。

 首席运营官：大胆想象会思考的运营

COO 采用人工智能和认知技术，建立思考流程 ，重新设计业务模式和运营方式，创造出富有吸引力的客户体验。
运营与供应链 全维度供应链数字化：软件定义未来的网络安全

在选择供应商时，高管往往更注重成本，而忽视高成本的风险因素。借助 AI 可以更好地整合网络和供应链运营，从而增强运营韧性。

 内容供应链变革：生成式 AI 如何增强创造力和生产力

由 Adobe、AWS 和 IBM IBV 联合出品的调研报告，详细探讨了生成式 AI 在内容生产和管理中的革命性影响。

 CEO 生成式 AI 行动指南：供应链

CEO 正在迅速投资发展生成式 AI，以实现供应链的自动化和简化。 事实上，89% 的受访高管表示，自动化领域的关键投资将包括生成式 AI。

 弹性的数字供应链：智能化工作流如何平衡效率和可持续性

72% 的供应链高管预期他们的大部分流程和工作流将在接下来的 3 到 5 年内实现自动化。可持续性是一项核心商业价值，供应链领导者正在将其融入重新设计的工作流中，以塑造更加循环的经济。

 塑造供应链的未来：5种基本战略之行动手册 — 中国洞察

新冠疫情表明，必须在风险管理模型的推动下，对供应链进行数字化和自动化转型，从而实现更高的灵活性、适应能力和敏捷性。要实现人性化的可持续发展，不能仅仅关注碳排放，还要重视其他更广泛的重大风险。

 借助 AI 驱动的工作流程建立供应链弹性：领先企业分享创新故事

智能化工作流程是智慧供应链的核心 。供应链通过开展“以客户为中心”的深刻转型，并实现个性化的客户体验，建立差异化竞争优势。

 消费品供应链的后续发展：使用呈指数级发展的技术，让运营经得起未来考验

面对新常态，消费品行业必须将库存、敏捷性和成本视为优先任务。企业可通过四项关键行动对供应链进行优化。

 打造智慧供应链，应对变幻莫测的世界：持续智能规划

未来全球供应链出现中断几乎不可避免。企业必须建立现代供应链，方能迅速高效地调整运营，应对快速变化的采购模式。

 自动化与未来工作趋势：在整个企业打造智能化工作流

随着自动化、AI 及其他技术日益普及，人机互动的方式也随之改变。近 80%的企业表示，将在三年内由智能机器做出复杂决策或任务关键型决策。

 投资方略：战胜新冠病毒疫情，快速实现经济复苏

新冠疫情使全球供应链大面积崩塌，企业被迫进入危机模式。受访者纷纷表示，提升敏捷性，重新整合资源，推动企业转型十分关键。

 努力提高企业弹性，驾驭新时代的风险：预测意外突发事件

多起重大事件纷至沓来，导致风险变幻莫测、风险种类繁复而且呈现放大效应，企业必须探索新的战略和运营方法，在此类严峻局面下求生存、谋发展。

 推进工业机械供应链数字化：提高透明度、运行效率以及盈利能力

供应链数字化是一项显著竞争优势。工业4.0要求采用数字化供应链，搭建供应链平台，以提高透明度、运行效率以及盈利能力。

 重新审视服务交付：采用新型灵动交付模式，不断做强自我

疫情影响了人们正常的生活和工作。我们不可避免地要面对 “新常态”。企业必须重新审视服务交付模式，保证实现转型目标。

 后疫情时代，制造业弯道超车：加速打造智慧供应链

疫情给很多企业带来了供应链断供、订单减少、产能下降；而疫情前做好供应链准备的企业则应对从容。智慧供应链从策略与组织、业务体系、管理平台着手，从三点行动建议开始。

 COVID-19与断裂的供应链：通过智慧供应链减少漏洞

疫情后的恐慌性购物导致供应链断裂， 企业领导者必须分析当前痛点、强化供应链网络，为未来发展做好更充分的准备。

 疫情之下，保持业务连续性：打造不受位置影响的工作平台，积极防范突发事件

新冠病毒疫情正在对全球企业构成严重威胁。在混乱和动荡局势下快速采取措施，保持业务连续性尤为重要。

 全球位置趋势：2019 年度报告

贸易法规和数字颠覆对经济前景产生了怎样的影响？中国跃居第三，取代日本成为亚洲第一外来投资来源国。

 转变成本和价值模式，安然渡过疫情危机

危机当前，削减成本固然至关重要；但战略投资同样十分关键，终有一日危机消退时，需要依靠战略投资强化企业弹性，提升发展潜力。

 成就数字赢家的六大关键战略：AI 驱动型运营模式的威力

最繁荣的数字公司积极利用 AI，率先尝试用数字技术探索前沿领域，成为数字赢家。

 消费品和零售供应链的智能自动化：实现端到端规划与执行的整体方略

消费品和零售供应链尚未实现端到端的能力。 借助智能自动化，供应链可以实现更为“整 体化”的运营。

 认知采购：把握人工智能机遇

90%的采购主管积极打造新型业务模式，从而提高运营效率、推动创新，并最终实现收入增长。

 流程自动化演进之路，迈向智能互动

随着人工智能的发展，自动化技术迈上了新台阶。智能自动化借助技术进步，改变了企业的运营模式。

 数字技术与供应链交织融合

化学企业想对供应商、制造业和客户形成一个端到端的视图。要有清晰的战略、创新的能力和扎实的数据基础 。

 全球位置趋势：2018 年度报告

数字化技术从根本上颠覆了业务和运营模式。这些剧变对公共和私营领域所需的劳动力技能产生了深刻影响。

 洞悉风云变幻，铺就商业坦途：如何借助天气洞察提高经济效益

天气对企业带来的直接经济影响既有负面的也有正面的。绝大多数受访高管表示，更深入地洞察天气数据不仅可以降低成本，还能增加收入。

 人机交融：智能自动化如何改变业务运营模式

智能自动化通过使用机器理解周围环境、与人类及其他机器互动、学习获得的经验，支持未来决策。

 统筹未来供应链

新一代供应链领导和其资源规划 (ERP) 系统将推动他们的组织最大限度地提高数据利用率。

全球位置趋势：2017 年度报告

全球化趋势发生转变，数据和信息流动愈发频繁，加入国际市场，利用全球供应链有望推动海外投资活动的发展。

 欢迎加入认知供应链：重塑数字化运营

认知时代的数字化运营实践在人工智能 的作用下不断得到加强。认知供应链可以将卓越运营提高至全新水平。

 谁在数字化运营中引领认知潮流

数字化运营的业务案例十分令人信 服，发展速度快的企业正在整个企业范围内推广整合战略，获得更多价值。

 交易信任：打造更强大的供应链

现代供应链善于利用数据，但缺乏信任。区块链会在可视性、优化和需求这三个领域中产生突破性影响。

全球位置趋势：2016年度报告