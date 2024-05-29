听取参与 IBM 商业价值研究院全球 CSCO 调研的首席供应链官（CSCO）发表的言论，了解他们面临的转型挑战和机遇，以及他们如何彻底改变供应链生态系统。
首席供应链官 (CSCO) 们表示，他们在未来两到三年面临的最大挑战包括供应链中断、技术基础设施、可持续发展和市场形势变化方面的问题。然而，只要保持开放的心态来应对这场挑战，企业最终将在内部创造新的的机遇和可见性。
2,099位首席运营官 (COO) 参与本次调研。我们发现，领先企业的 COO 利用数据探索新的商机，最大程度提高进军市场的效率，并与客户建立更紧密的联系。他们掌握了将信息转化为智能的秘诀，能够运用洞察开展运营。
COO 采用人工智能和认知技术，建立思考流程 ，重新设计业务模式和运营方式，创造出富有吸引力的客户体验。
在选择供应商时，高管往往更注重成本，而忽视高成本的风险因素。借助 AI 可以更好地整合网络和供应链运营，从而增强运营韧性。
由 Adobe、AWS 和 IBM IBV 联合出品的调研报告，详细探讨了生成式 AI 在内容生产和管理中的革命性影响。
CEO 正在迅速投资发展生成式 AI，以实现供应链的自动化和简化。 事实上，89% 的受访高管表示，自动化领域的关键投资将包括生成式 AI。
72% 的供应链高管预期他们的大部分流程和工作流将在接下来的 3 到 5 年内实现自动化。可持续性是一项核心商业价值，供应链领导者正在将其融入重新设计的工作流中，以塑造更加循环的经济。
新冠疫情表明，必须在风险管理模型的推动下，对供应链进行数字化和自动化转型，从而实现更高的灵活性、适应能力和敏捷性。要实现人性化的可持续发展，不能仅仅关注碳排放，还要重视其他更广泛的重大风险。
智能化工作流程是智慧供应链的核心 。供应链通过开展“以客户为中心”的深刻转型，并实现个性化的客户体验，建立差异化竞争优势。
面对新常态，消费品行业必须将库存、敏捷性和成本视为优先任务。企业可通过四项关键行动对供应链进行优化。
未来全球供应链出现中断几乎不可避免。企业必须建立现代供应链，方能迅速高效地调整运营，应对快速变化的采购模式。
随着自动化、AI 及其他技术日益普及，人机互动的方式也随之改变。近 80%的企业表示，将在三年内由智能机器做出复杂决策或任务关键型决策。
新冠疫情使全球供应链大面积崩塌，企业被迫进入危机模式。受访者纷纷表示，提升敏捷性，重新整合资源，推动企业转型十分关键。
多起重大事件纷至沓来，导致风险变幻莫测、风险种类繁复而且呈现放大效应，企业必须探索新的战略和运营方法，在此类严峻局面下求生存、谋发展。
供应链数字化是一项显著竞争优势。工业4.0要求采用数字化供应链，搭建供应链平台，以提高透明度、运行效率以及盈利能力。
疫情影响了人们正常的生活和工作。我们不可避免地要面对 “新常态”。企业必须重新审视服务交付模式，保证实现转型目标。
疫情给很多企业带来了供应链断供、订单减少、产能下降；而疫情前做好供应链准备的企业则应对从容。智慧供应链从策略与组织、业务体系、管理平台着手，从三点行动建议开始。
疫情后的恐慌性购物导致供应链断裂， 企业领导者必须分析当前痛点、强化供应链网络，为未来发展做好更充分的准备。
新冠病毒疫情正在对全球企业构成严重威胁。在混乱和动荡局势下快速采取措施，保持业务连续性尤为重要。
贸易法规和数字颠覆对经济前景产生了怎样的影响？中国跃居第三，取代日本成为亚洲第一外来投资来源国。
危机当前，削减成本固然至关重要；但战略投资同样十分关键，终有一日危机消退时，需要依靠战略投资强化企业弹性，提升发展潜力。
最繁荣的数字公司积极利用 AI，率先尝试用数字技术探索前沿领域，成为数字赢家。
消费品和零售供应链尚未实现端到端的能力。 借助智能自动化，供应链可以实现更为“整 体化”的运营。
90%的采购主管积极打造新型业务模式，从而提高运营效率、推动创新，并最终实现收入增长。
随着人工智能的发展，自动化技术迈上了新台阶。智能自动化借助技术进步，改变了企业的运营模式。
化学企业想对供应商、制造业和客户形成一个端到端的视图。要有清晰的战略、创新的能力和扎实的数据基础 。
数字化技术从根本上颠覆了业务和运营模式。这些剧变对公共和私营领域所需的劳动力技能产生了深刻影响。
天气对企业带来的直接经济影响既有负面的也有正面的。绝大多数受访高管表示，更深入地洞察天气数据不仅可以降低成本，还能增加收入。
智能自动化通过使用机器理解周围环境、与人类及其他机器互动、学习获得的经验，支持未来决策。
新一代供应链领导和其资源规划 (ERP) 系统将推动他们的组织最大限度地提高数据利用率。
全球化趋势发生转变，数据和信息流动愈发频繁，加入国际市场，利用全球供应链有望推动海外投资活动的发展。
认知时代的数字化运营实践在人工智能 的作用下不断得到加强。认知供应链可以将卓越运营提高至全新水平。
数字化运营的业务案例十分令人信 服，发展速度快的企业正在整个企业范围内推广整合战略，获得更多价值。
现代供应链善于利用数据，但缺乏信任。区块链会在可视性、优化和需求这三个领域中产生突破性影响。