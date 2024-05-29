2024年5月 2024 CEO 调研：CEO 必须面对的六个残酷事实 — 大中华区洞察 领导者如何在谨慎与勇气之间找到平衡，摒弃过时做法，解决前进道路中的六大阻碍。坚毅进取，探讨在生成式 AI 时代脱颖而出的权衡之策。

2024年5月 CEO 生成式 AI 行动指南：财务 生成式 AI 技术能够帮助财务团队更好地理解哪些投资决策能够加速组织的发展，并在适当的时机提供有价值的洞察。

2023年12月 CEO 生成式 AI 行动指南：可持续发展 生成式 AI 可以助力推动可持续发展计划，从而开启负责任增长的新时代。

2023年12月 CEO 生成式 AI 行动指南：开放创新和生态系统 利用生成式 AI 建立竞争优势，需要与生态系统合作伙伴共建能力，并消除内部和外部障碍。开放性是这一过程的核心。

2023年12月 CEO 生成式 AI 行动指南：市场营销 生成式 AI 为营销提供了大放异彩的机会。企业一直拥有打造高度个性化体验所需的数据，而营销团队直到现在仍然缺乏整合和利用这些数据的能力。

2023年11月 CEO 生成式 AI 行动指南：技术支出 当重新思考如何变革业务模式、工作角色和工作流，以便充分发挥生成式 AI 的潜力时，CEO 们还必须仔细考虑更广泛的 IT 成本影响。

2023年11月 CEO 生成式 AI 行动指南：网络安全 生成式 AI 催生了一系列新兴网络威胁。生成式 AI 可以加强企业的防御能力。在短期内，生成式 AI 将让曾经一度繁重的安全流程变得更加高效。

2023年11月 CEO 生成式 AI 行动指南：供应链 CEO 正在迅速投资发展生成式 AI，以实现供应链的自动化和简化。 事实上，89% 的受访高管表示，自动化领域的关键投资将包括生成式 AI。

2023年11月 CEO 生成式 AI 行动指南：负责任 AI 与伦理 领导者必须培育一种注重 AI 伦理的文化，优先保障人类能动性和福祉以及环境可持续性的方式，降低为所有利益相关者带来的风险和不利影响。

2023年10月 CEO 生成式 AI 行动指南：平台，数据和治理 生成式 AI 正在颠覆“颠覆者”，而基于平台的企业具有优势。平台型企业不仅销售产品，更是市场的中介或载体。

2023年10月 CEO 生成式 AI 行动指南：客户和员工体验 如今，每一件产品都是数字产品，每一家公司都在销售数字体验。各行各业的企业都在竞相打造重新定义消费者期望的数字体验，而且这一竞争非常激烈。

2023年10月 CEO 生成式 AI 行动指南：应用现代化 64% 的受访高管表示需要通过应用现代化来推行生成式 AI。而与此同时，生成式 AI 具有推动应用现代化转型的潜力。

2023年8月 CEO 生成式 AI 行动指南：技能与人才 生成式 AI 不会取代人类，但使用生成式 AI 的人将会取代不使用生成式 AI 的人。生成式 AI 正在重新定义从初级员工到高管的每一项工作和每一项任务。

2023年8月 CEO 生成式 AI 行动指南：客户服务 借助生成式 AI，组织可以充分结合自动化与人性化的优势。CEO 在探索 AI 工具、人工客服与客户之间的相互关系时，需关注三项要点并采取三项行动。

2023年6月 2023 CEO 调研：AI 时代的 CEO 决策力 — 中国洞察 世界正变得越来越复杂、充满不确定性和挑战，CEO 们现在面临的决策也是如此。且看IBM商业价值研究院为您呈上前沿洞察。

2023年2月 CEO 语录：可持续发展的践行之道 假设您正在参加一场虚拟圆桌会议，与会的 CEO 们将依次阐述如何将宏大愿景落实为行动，并将可持续发展融入到其业务和生态系统中。

2022年5月 CEO调研：任重致远：可持续发展的实践之道—中国洞察 对于CEO来说，现在是将可持续发展纳入企业核心领域的关键时刻。很明显，有环保意识的组织在设立之初就着眼未来 — 采取行动，刻不容缓。

2021年4月 识别“必需”：制胜后疫情时代—中国洞察 2021 年全球 CEO 调研广泛收集了全球 3,000 多位 CEO 的洞察，深入了解目前令这些高层领导备受困扰的思维模式、时代主题和重大挑战。

2021年1月 像 CEO 一样思考：当今时代创业热选的国家、行业和技术 我们对全球 3,000 多位 CEO 进行了深入调研，并与在疫情冲击期间表现最成功的 20 多家企业的CEO，针对考虑环境改变 、选择创业领域 、追求业务突破三项问题进行了独家访谈。

2020年2月 数据优势，不容错过：全球最高管理层调研之首席执行官洞察 本报告吸收了 2,131位首席执行官 (CEO) 的意见。我们发现，领先企业 CEO 没有被汹涌而来的数据所吓倒；相反，他们利用数据制定更明智的业务决策，构建更强大的生态系统，并勇于尝试新的业务模式。

2020年2月 建立信任优势：决胜富数据和 AI 时代 — 中国洞察 在 IBM 第 20 期高管系列调研中，我们与13,000多最高层主管进行了交流，并从客户、企业和生态系统三个方面探索了信任与数据之间的相互影响。

2018年7月 首席执行官：绘制平台收益蓝图 CEO 并未将颠覆大潮视为颠覆性力量。他们已经把变化作为日常运营和战略的一部分，并开始接受全新的模式。