领导者如何在谨慎与勇气之间找到平衡，摒弃过时做法，解决前进道路中的六大阻碍。坚毅进取，探讨在生成式 AI 时代脱颖而出的权衡之策。
生成式 AI 技术能够帮助财务团队更好地理解哪些投资决策能够加速组织的发展，并在适当的时机提供有价值的洞察。
生成式 AI 可以助力推动可持续发展计划，从而开启负责任增长的新时代。
利用生成式 AI 建立竞争优势，需要与生态系统合作伙伴共建能力，并消除内部和外部障碍。开放性是这一过程的核心。
生成式 AI 为营销提供了大放异彩的机会。企业一直拥有打造高度个性化体验所需的数据，而营销团队直到现在仍然缺乏整合和利用这些数据的能力。
当重新思考如何变革业务模式、工作角色和工作流，以便充分发挥生成式 AI 的潜力时，CEO 们还必须仔细考虑更广泛的 IT 成本影响。
生成式 AI 催生了一系列新兴网络威胁。生成式 AI 可以加强企业的防御能力。在短期内，生成式 AI 将让曾经一度繁重的安全流程变得更加高效。
CEO 正在迅速投资发展生成式 AI，以实现供应链的自动化和简化。 事实上，89% 的受访高管表示，自动化领域的关键投资将包括生成式 AI。
领导者必须培育一种注重 AI 伦理的文化，优先保障人类能动性和福祉以及环境可持续性的方式，降低为所有利益相关者带来的风险和不利影响。
生成式 AI 正在颠覆“颠覆者”，而基于平台的企业具有优势。平台型企业不仅销售产品，更是市场的中介或载体。
如今，每一件产品都是数字产品，每一家公司都在销售数字体验。各行各业的企业都在竞相打造重新定义消费者期望的数字体验，而且这一竞争非常激烈。
64% 的受访高管表示需要通过应用现代化来推行生成式 AI。而与此同时，生成式 AI 具有推动应用现代化转型的潜力。
生成式 AI 不会取代人类，但使用生成式 AI 的人将会取代不使用生成式 AI 的人。生成式 AI 正在重新定义从初级员工到高管的每一项工作和每一项任务。
借助生成式 AI，组织可以充分结合自动化与人性化的优势。CEO 在探索 AI 工具、人工客服与客户之间的相互关系时，需关注三项要点并采取三项行动。
世界正变得越来越复杂、充满不确定性和挑战，CEO 们现在面临的决策也是如此。且看IBM商业价值研究院为您呈上前沿洞察。
假设您正在参加一场虚拟圆桌会议，与会的 CEO 们将依次阐述如何将宏大愿景落实为行动，并将可持续发展融入到其业务和生态系统中。
对于CEO来说，现在是将可持续发展纳入企业核心领域的关键时刻。很明显，有环保意识的组织在设立之初就着眼未来 — 采取行动，刻不容缓。
2021 年全球 CEO 调研广泛收集了全球 3,000 多位 CEO 的洞察，深入了解目前令这些高层领导备受困扰的思维模式、时代主题和重大挑战。
我们对全球 3,000 多位 CEO 进行了深入调研，并与在疫情冲击期间表现最成功的 20 多家企业的CEO，针对考虑环境改变 、选择创业领域 、追求业务突破三项问题进行了独家访谈。
本报告吸收了 2,131位首席执行官 (CEO) 的意见。我们发现，领先企业 CEO 没有被汹涌而来的数据所吓倒；相反，他们利用数据制定更明智的业务决策，构建更强大的生态系统，并勇于尝试新的业务模式。
在 IBM 第 20 期高管系列调研中，我们与13,000多最高层主管进行了交流，并从客户、企业和生态系统三个方面探索了信任与数据之间的相互影响。
CEO 并未将颠覆大潮视为颠覆性力量。他们已经把变化作为日常运营和战略的一部分，并开始接受全新的模式。
“赢者通吃”型企业在不断增加，但协作式生态系统同样日渐盛行。蓬勃发展的企业不会静静等待下一个转折点的出现，也就是新技术、新业务模式或新生产方式闪亮登场之时。
人工智能正在营销和客户服务等传统上由女性主导的领域迅速崛起。这一趋势为女性引领人工智能的未来、塑造 AI 发展和应用提供了绝佳机会。
人类判断力与深度技术相辅相成的世界中，信任已成为一种新的商业货币。
在当前基于合作的生态系统经济中，开放创新是推动业务发展的明智决策。开放创新将实现比传统创新更好的业务成效。
可持续发展已跃升至企业战略议程的首位。打造可持续发展型企业已经不再是可选题，而是必答题。IBM-SAP 联合研究揭示可持续发展成功的新秘诀。
了解塑造当今及未来世界的七大商业趋势，探索有助于推动业务向前发展的七大投资决策。
三年来我们经历了一系列前所未有的灾难性事件，要如何做好应急管理？成功的关键是在灾难发生之前、期间和之后，整个生态系统携手共建一个强大的响应网络。
不畏浮云遮望眼，乱云飞渡仍从容。IBM 商业价值研究院发布 2023 年五大关键趋势预测。这些趋势可能影响企业未来的业务前景，并创造机遇实现最佳业务成果。
开放式创新已成为实现增长的关键手段。84%的受访高管表示，开放式创新对他们的未来发展战略十分重要。另有61%的受访高管告诉我们，开放式创新比他们的组织单打独斗更为成功。
基于对世界各地成千上万的高管、员工和消费者的调研和访谈结果，我们确定了 5 大趋势，帮助高管做好准备去迎接以颠覆和变革为特征的未来。
IBM调研显示，高科技采用者的收入增长率 比同行平均高出 7%，对绩效贡献最大的技术包括物联网、AI 和云计算。开放式混合云为挖掘数字投资的全部潜力奠定基础。
新冠病毒疫情加快了数字化转型的步伐，而云计算、AI、自动化、物联网 (IoT)、区块链和 5G 等呈指数级发展的技术也是数字化转型的加速器。
IBM 积极支持、推动与 SAP 的合作，与 SAP 共同打造创新的智慧行业解决方案，赋能端到端流程，助力企业加快实现系统和工作流的现代化，加速企业构建数据驱动的智慧企业之旅。
无边界企业由智能化工作流程这根“金线”串连，将生态系统参与者紧密联系在一起，实现共同的价值。
过去十年风行“由外而内”的数字化转型，而今则更趋向于利用呈指数级发展的技术，“由内而外”地发挥数据的潜力，迈向认知型企业。本报告提出了认知型企业的七大成功要素，帮助企业实现重塑。
该报告从战略到执行、从架构到运营管理、从行业到生态系统，全方位地为中国企业转型升级、智创共赢提供了洞察和建议，以实现成为智慧企业的终极目标。
当今世界充满了各种变化。科技赋能的六大根基已经成为企业赢得未来的核⼼竞争⼒的关键。
本书结合了 IBM 商业价值研究院关于数字化重塑主题的最新思想，还包含一些经典研究，涵盖了关键功能和流程，同时也针对如何将数字化重塑原则应用到公司的战略和人员配置当中提供了具体指导。
认知型企业的九大行动领域涉及开创性业务平台，智能化工作流程，人性化企业体验。这三大要素为新型业务模式提供了坚实的后盾。
我们深入研究创新的理念和方法，部析成功企业的创新实践，探讨创新战略在各行业的应用，预测包括中国在内的几大经济体的创新机遇。本专辑中还收入了一些案例，希望帮助企业通过创新实现差异化，为长期繁荣发展奠定基础。
到 2025年，平台经济规模将覆盖全球所有商务活动的近三分之一。平台战略将决定市场相关性和企业生存能力。
随着平台在各个行业日益占据主导地位，企业须通过 “平台之平台”战略来获得自身竞争优势。
颠覆性事件正在彻底改变创新的步伐，领先企业纷纷加入进来，试图通过新兴的业务模式来获取差异化竞争优势。
生态系统不仅可以重新定义企业的业务监管模式，还有助于拓展新市场，制定新的客户主张。
传统业务模式处于不断变化的状态，许多企业进退两难。他们应该积极推进数字化变革，以求在竞争中取胜。
认知计算拥有巨大潜力，可以完全转变企业开发产品和解决方案的方式，培养创新理念，加速转型进程。
我们对全球 6,050 名最高层主管开展的一项调研，在这些受访者中，我们发现了一小部分认知创新者，并揭示了他们如何做到与众不同。
要成功实现数字化重塑 ，就必须从根本上重新思考企业的运营模式以及企业与环境的互动方式。