2023年12月 基于混合云的应用现代化：加速数字化转型的要义 应用现代化并不是 IT 领域的另一个时髦口号，而是企业的当务之急。

2021年11月 比快更快：前沿技术加速企业成长 本书由 IBM 商业价值研究院出品，集结IBV研究精华，涵盖最高管理层观点、行业洞察、地区议题，并涉及人工智能、云计算、数字化重塑、认知型企业、技术与安全、客户体验、财务和风险、运营和供应链等诸多技术与业务热门话题。

2021年11月 扩展数字加速：释放技术投资的业务价值 IBM调研显示，高科技采用者的收入增长率 比同行平均高出 7%，对绩效贡献最大的技术包括物联网、AI 和云计算。开放式混合云为挖掘数字投资的全部潜力奠定基础。

2021年9月 优化数字体验平台能力：体验领先者优先进行客户体验数字化转型 优先进行客户体验数字化转型是体验领先者的制胜法宝。对他们来说，数字体验平台（DXP）不仅仅是用于执行流程的一系列技术；还是提高利润、迅速扩大规模和取得竞争优势所不可或缺的关键力量。

2021年9月 发挥平台威力：创造下一轮数字体验浪潮的五项行动 尽管组织认识到客户体验数字化转型的迫切性，但只有 14% 的受访企业充分利用了当前 DXP 投资的全部能力。

2021年8月 加速数字化转型：利用混合云的优势，放大投资收益 新冠病毒疫情加快了数字化转型的步伐，而云计算、AI、自动化、物联网 (IoT)、区块链和 5G 等呈指数级发展的技术也是数字化转型的加速器。

2021年5月 无边界企业：虚拟世界中的认知型企业 — 中国洞察 无边界企业由智能化工作流程这根“金线”串连，将生态系统参与者紧密联系在一起，实现共同的价值。

2020年3月 冲破阴霾，逆风飞扬：用科技力量加速和深化企业数字化转型 当今世界充满了各种变化。科技赋能的六大根基已经成为企业赢得未来的核⼼竞争⼒的关键。

2020年12月 数字加速：在危机时期推动增长的主要技术—中国洞察 当前，技术的采用已成为最重要的绩效差异化因素，技术达人型企业的收入增长比同行平均高出6%。成功的“技术组合”秘诀正发生改变，云计算和 AI 逐渐成为业绩差异化因素。每个行业都有独特的技术“指纹”。

2020年1月 首席数字官不过是昙花一现？CDO 如何加快数字化成熟步伐，推动实现经济效益 在组织架构中设置 CDO 职位，有助于提高企业的数字化成熟度，有助于提升企业的财务绩效。

2019年12月 从客户体验到企业体验 卓越的企业体验造就卓越的客户体验。正在经历数字化转型的企业，在营造恰如其分的客户体验方面承受着巨大的压力。

2017年8月 数据红利:从数据中挖掘更多价值 尽管每天每分钟都会产生大量的数据，但浪费掉的数据量足以让人目瞪口呆。即使存在巨大的潜在价值，但实际使用的数据量还不到 1%，大量数据被收集了起来，但并未得到分析，更不用说实现实际效益了。

释放数字化的潜力：财务组织的数字化重塑 数字化技术给财务组织创造了发展的机遇，同时也带来了新的挑战。要求CFO加速转变为数字模式，实现新价值。

企业面临数字化重塑 数字技术颠覆性力量带来了翻天覆地的巨变。为保持市场领先地位，企业高管亟需调整经营方向和经营模式。

紧跟客户的感觉：数字化重塑的终级目标 数字化重塑绝不只流于表面，它不单指企业硬件或软件的数字化，而是企业由“心”而发的改变，即客户体验的改变。

利用组件化业务模型，加快数字化变革进程 传统业务模式处于不断变化的状态，许多企业进退两难。他们应该积极推进数字化变革，以求在竞争中取胜。

数字化重塑进行时 要成功实现数字化重塑 ，就必须从根本上重新思考企业的运营模式以及企业与环境的互动方式。

数字时代的成本转型 在全新的数字时代，企业拥有更多新的机会来削减成本，由内而外重新思考运营效率和资金增长。

掌握数据科学的艺术：如何建立具有凝聚力的团队，创造卓越的业务成果 全球的企业高管都在寻找提升收益、提高运营效率、改善影响分析和降低成本之道，这使得数据科学家的重要性愈发彰显，因为他们能够在决策过程中提供丰富而有价值的信息。

加入生态系统，还是孤军奋战：在生态经济大潮中乘风破浪 生态系统不仅可以重新定义企业的业务监管模式，还有助于拓展新市场，制定新的客户主张。

掌握数字世界的变革艺术 对于寻求重大转型的组织，传统的变革曲线已难奏效，数字化变革带来的是颠覆性创新。

数字化变革：为截然不同的未来做好准备 为了准备好迎接未来的彻底颠覆，企业需要立即做出应对，以创造协调、共生、基于情境和认知的体验及业务模式。