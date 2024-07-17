应用现代化并不是 IT 领域的另一个时髦口号，而是企业的当务之急。
本书由 IBM 商业价值研究院出品，集结IBV研究精华，涵盖最高管理层观点、行业洞察、地区议题，并涉及人工智能、云计算、数字化重塑、认知型企业、技术与安全、客户体验、财务和风险、运营和供应链等诸多技术与业务热门话题。
IBM调研显示，高科技采用者的收入增长率 比同行平均高出 7%，对绩效贡献最大的技术包括物联网、AI 和云计算。开放式混合云为挖掘数字投资的全部潜力奠定基础。
优先进行客户体验数字化转型是体验领先者的制胜法宝。对他们来说，数字体验平台（DXP）不仅仅是用于执行流程的一系列技术；还是提高利润、迅速扩大规模和取得竞争优势所不可或缺的关键力量。
尽管组织认识到客户体验数字化转型的迫切性，但只有 14% 的受访企业充分利用了当前 DXP 投资的全部能力。
新冠病毒疫情加快了数字化转型的步伐，而云计算、AI、自动化、物联网 (IoT)、区块链和 5G 等呈指数级发展的技术也是数字化转型的加速器。
无边界企业由智能化工作流程这根“金线”串连，将生态系统参与者紧密联系在一起，实现共同的价值。
当今世界充满了各种变化。科技赋能的六大根基已经成为企业赢得未来的核⼼竞争⼒的关键。
当前，技术的采用已成为最重要的绩效差异化因素，技术达人型企业的收入增长比同行平均高出6%。成功的“技术组合”秘诀正发生改变，云计算和 AI 逐渐成为业绩差异化因素。每个行业都有独特的技术“指纹”。
在组织架构中设置 CDO 职位，有助于提高企业的数字化成熟度，有助于提升企业的财务绩效。
卓越的企业体验造就卓越的客户体验。正在经历数字化转型的企业，在营造恰如其分的客户体验方面承受着巨大的压力。
尽管每天每分钟都会产生大量的数据，但浪费掉的数据量足以让人目瞪口呆。即使存在巨大的潜在价值，但实际使用的数据量还不到 1%，大量数据被收集了起来，但并未得到分析，更不用说实现实际效益了。
数字化技术给财务组织创造了发展的机遇，同时也带来了新的挑战。要求CFO加速转变为数字模式，实现新价值。
数字技术颠覆性力量带来了翻天覆地的巨变。为保持市场领先地位，企业高管亟需调整经营方向和经营模式。
数字化重塑绝不只流于表面，它不单指企业硬件或软件的数字化，而是企业由“心”而发的改变，即客户体验的改变。
传统业务模式处于不断变化的状态，许多企业进退两难。他们应该积极推进数字化变革，以求在竞争中取胜。
要成功实现数字化重塑 ，就必须从根本上重新思考企业的运营模式以及企业与环境的互动方式。
在全新的数字时代，企业拥有更多新的机会来削减成本，由内而外重新思考运营效率和资金增长。
全球的企业高管都在寻找提升收益、提高运营效率、改善影响分析和降低成本之道，这使得数据科学家的重要性愈发彰显，因为他们能够在决策过程中提供丰富而有价值的信息。
生态系统不仅可以重新定义企业的业务监管模式，还有助于拓展新市场，制定新的客户主张。
对于寻求重大转型的组织，传统的变革曲线已难奏效，数字化变革带来的是颠覆性创新。
为了准备好迎接未来的彻底颠覆，企业需要立即做出应对，以创造协调、共生、基于情境和认知的体验及业务模式。
企业正在经历数字化转型，重新思考客户最看重什么，并且制定能够充分利用新的差异化竞争的运营模式。
生成式 AI 使人们专注于设计、用户体验和用户界面等能够提高客户忠诚度和满意度的创造性任务。
领先的组织已经将企业级数据字典视为数据驱动的核心工具，撬动企业数字化转型、数据要素市场化和创新发展。
随着数据规模和应用的指数级增长，数据作为新型生产要素的经济意义愈发受到企业的高度重视。
数据治理工作的关键在于提升边际收益。聚焦价值主线，实现数据治理“破茧化蝶”。
无边界企业蓝图指导企业架构突破内部局限，向生态化企业架构演进。从过往企业架构实践来看，架构驱动的银行业数字化转型是有效且实用的。
数字化转型是企业级的复杂系统工程，企业架构方法论的实施具有极大的挑战性。以下是四点建议：1. 关注对方法论的研究；2. 关注行业级标准的实践；3. 推动无边界企业的构建；4. 集中精力在行业洞察上。
IBM 建议房地产企业打造三大核心能力，化解挑战，并从十大举措着手，开启全面转型升级之旅。
手握海量数据，卡车企业必须运用切实可行的有意义洞察，在战略决策、运营转型和目标客户体验方面有所作为。
超过 90% 的领跑者企业表示，过去三年，他们的数字化计划实现了超出预期的价值。
危机后的新常态成为长久的现实，银行必须转变业务模式，通过安全地访问云、推进高级自动化以及简化流程和产品，提高运营效率。
数字化重塑的三大关键要素：开创性的平台战略、智能化的业务流程、人性化的全面体验。汽车行业需从 9项举措入手，采用 IBM “车库工厂”方法，踏上数字化重塑之旅。
落后的模拟式流程和长期以来的低效运营迫使该行业向数字化看齐，公路、铁路、海上和空中运输企业开始从根本上重新定义和重新塑造所在的行业及企业自身。
实时监测和个性化药物治疗等能力的显著改进不仅从技术上来说现实可行，而且成本更低、效率更高。通过迎接这样的变革，生命科学企业不仅可以保证短期的经济效益，还能在行业中保持长期竞争优势。
近期的全球医疗保健创新开始推动行业转型，摆脱在发生医疗问题后匆忙应对的僵化方法，转向医疗预防、管理和治疗模式。在最新技术进步的推动下，实现无处不在的健康护理不再是梦。
由于保险公司不太敢挑战强势的保险经纪人群体，加之许多业务领域的“客户粘度”逼近极值，以致某些颠覆平台在零售、医疗保健以及银行等行业高歌猛进，却在保险业举步维艰。
旅游业一直是数字技术采用和颠覆方面的领军行业。通过推动快速将技术应用于运营和流程、新产品、服务和体验，并采用打破范式的业务模式，旅游业一马当先，引领潮流。
汽车公司需要从头开始重新思考他们的组织。作为传统生产链的诞生之所，汽车行业逐渐从以汽车为核心的视角转变为深入持续地以客户为中心的视角。
消费者对诸如虚拟技术、增强或混合现实、个人设备、开源平台和应用等前沿创新成果的需求，再次确立了零售业在数字化潮流中的前沿地位。
对采用新业务模式的市场新进入者所带来的威胁，面对亟需预测快速变化的客户期望和迅速提高供应链响应能力与效率的双重压力，消费品企业面临艰难的抉择。
数字化时代激发了对制造业及其运营的全新思考。制造业及其运营进行 数字化革新，必须重新设计和改造价值链，必须留住员工，而且要快速实现变革。
工业 4.0（也称为数字制造）是本次价值链改革的核心。要成功实现数字化重塑，就必须从根本上重新思考企业的运营模式以及企业与环境的互动方式。
通过数字技术优化流程和降低成本还远远不够。利用这些技术重塑体验、工作重点和工作方式，是实现前所未有的价值的关键所在。
平台为电子企业的发展提供了新途径。 他们可通过创建或参与创建平台，投身新兴的数据经济时代，收获丰厚的价值
数字化和技术颠覆大潮不断重塑传统业务模式。颠覆力量不可阻挡，促使银行业发展全新的运营模式。
通过数字化重塑，电子企业可以将数字方法和数据结合起来，以推动创新，实现企业彻底转型。
石油企业为实现蓬勃发展，必须提供新的客户体验、提高效率、推出新型数字化产品并建立新的生态系统。
为始终走在数字技术发展前列，CSP 必须把客户体验放在第一位，并密切关注运营模式创新。
数字技术给化工业带来了颠覆性的冲击。化工企业要整合新型数字化产品，建立创新的生态系统，提高运营效率。
领先的银行业者依赖高精尖的数字技术，重新思考他们的角色和活动，构建安全的平台和生态系统。