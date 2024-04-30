领导者如何在谨慎与勇气之间找到平衡，摒弃过时做法，解决前进道路中的六大阻碍。坚毅进取，探讨在生成式 AI 时代脱颖而出的权衡之策。
购物者不再满足于“千篇一律”的体验。AI 为消费者提供所需的场景信息来更快地做出更明智的决策，从而简化购物流程。
企业高管们正在竭力应对 AI 对企业的影响。AI 的快速发展有望颠覆传统业务模式，并改变员工的日常工作方式。
安全、可信的数据有助于促进创新并建立竞争优势。最近的研究表明，高绩效型首席数据官在评估数据有效性时会将信任和安全性列为优先标准。
世界正变得越来越复杂、充满不确定性和挑战，CEO 们现在面临的决策也是如此。且看IBM商业价值研究院为您呈上前沿洞察。
可持续发展已跃升至企业战略议程的首位。打造可持续发展型企业已经不再是可选题，而是必答题。IBM-SAP 联合研究揭示可持续发展成功的新秘诀。
消费品企业开始将可持续发展目标融入到企业运营战略中。这种战略融合让企业能够破茧成蝶，实现华丽蜕变，实现保护人类福祉和地球环境、创造经济效益和社会价值的四重目标。
化数据为价值，并非只有“华山一条路”。但勇于开拓的 CDO 们留下了宝贵经验供我们借鉴。这是来自IBM思想领导力智库 — IBM商业价值研究院的一份特别报告。
50% 的消费者预计会在未来三年内拥有一辆电动汽车。了解在向电动汽车过渡过程中仍存在哪些障碍，以及技术如何帮助汽车行业实现转型目标。
拥有更健康财务绩效的银行如何加速数字化转型？IBV与BIAN（银行业架构网络）合作，采访了全球 2,000 名银行首席信息官和首席技术官，从中探寻数字化转型的成功秘诀。
首席供应链官 (CSCO) 们表示，他们在未来两到三年面临的最大挑战包括供应链中断、技术基础设施、可持续发展和市场形势变化方面的问题。然而，只要保持开放的心态来应对这场挑战，企业最终将在内部创造新的的机遇和可见性。
对于CEO来说，现在是将可持续发展纳入企业核心领域的关键时刻。很明显，有环保意识的组织在设立之初就着眼未来 — 采取行动，刻不容缓。
新冠疫情表明，必须在风险管理模型的推动下，对供应链进行数字化和自动化转型，从而实现更高的灵活性、适应能力和敏捷性。要实现人性化的可持续发展，不能仅仅关注碳排放，还要重视其他更广泛的重大风险。
有13% 锐意进取的可持续发展“开拓者”将可持续发展的坚定承诺与执行能力相结合，并且将这项工作与数字化转型相结合，因此他们获得了双赢：既实现了业务目标，又改善了环境成果。这些可持续发展“开拓者”在 6 件事上采取了与众不同的行动。
IBM 商业价值研究院 (IBV) 对 2,000 位最高层财务领导开展了调研。 讨论的主题包括 CFO 在战略方面发挥的作用、财务职能在支持企业决策方面的能力，以及技术、智能化工作流程、人才和数据对财务的支持。
本次 2021 年 IBM CIO 调研探讨了 CIO 如何以惊人的速度推动组织转型和实现业务价值。对许多个人、组织和群体来说，技术不仅仅是解决方案，更是维持生存的生命线。
CTO 已成为企业中最具战略意义的职位之一。在全新的 “后数字化”方法的推动下，CTO 不约而同地开始领导新兴的无边界企业模式，帮助组织积极抓住机会。
大胆清晰、可衡量的可持续性计划可以帮助企业彰显品牌独特的差异化优势，满足客户需求，打造更美好的世界。
2021 年全球 CEO 调研广泛收集了全球 3,000 多位 CEO 的洞察，深入了解目前令这些高层领导备受困扰的思维模式、时代主题和重大挑战。
虚拟客服技术几乎对每一项指标都有积极影响，包括客户满意度、员工满意度以及企业收益。96% 的受访企业已经超越、达到或有望达到预期的投资回报率。
当前，技术的采用已成为最重要的绩效差异化因素，技术达人型企业的收入增长比同行平均高出6%。成功的“技术组合”秘诀正发生改变，云计算和 AI 逐渐成为业绩差异化因素。每个行业都有独特的技术“指纹”。
人力资源专业职能在企业中发挥着至关重要的作用。HR 3.0 推动企业转型，为组织提供了一种新的人力资源运作方式。
财务职能部门是帮助企业提高敏捷性、打造高适应能力的决策流程的关键所在。值得信任的决策支持领先者采取四项措施，确保立于不败之地。
通过数字技术优化流程和降低成本还远远不够。利用这些技术重塑体验、工作重点和工作方式，是实现前所未有的价值的关键所在。
客服中心的角色需要从故障排除，转变为提供建议。人工客服与数字客服相结合，能够产生一加一大于二的效果。
我们整合了多次针对消费者和高管的专有调研结果，本报告主要关注中国企业高管的反馈，他们就后疫情时代的商业格局提出了五个主要观点，为数字化转型、未来的工作、透明度以及可持续发展提供了全新视角。
大规模采用完整混合多云平台技术和运营模式所创造的价值，要比“单一平台，单一云供应商”方法高出 2.5倍。事实上，规模越大，平台方法的价值优势就越显著。
疫情后的恐慌性购物导致供应链断裂， 企业领导者必须分析当前痛点、强化供应链网络，为未来发展做好更充分的准备。
基于平台和网络经济的新型生态系统不断涌现。86%的中国受访银行高管表示，平台业务模式对于整个银行业具有颠覆性的影响。
伴随着组织纷纷开启认知型企业之旅，我们确定了九个对于推进认知之旅以及建立成功框架至关重要的行动领域，涉及开创性业务平台，智能化业务流程和人性化全面体验三大方面。
在 IBM 第 20 期高管系列调研中，我们与13,000多最高层主管进行了交流，并从客户、企业和生态系统三个方面探索了信任与数据之间的相互影响。
大多数企业仅将 20%的工作负载迁移到了公共云。剩下 80%的工作负载才是企业真正的价值所在。我们正处于转折点上。
高技能人才推动全球经济发展。然而技能的可用性和质量难以保障，企业单单依靠培训和招聘远远不够。
过去十年风行“由外而内“的数字化转型，而今则更趋向于利用呈指数级发展的技术，“由内而外“地发挥数据的潜力，迈向认知型企业。本报告提出了认知型企业的七大成功要素，帮助企业实现重塑。
蓬勃发展的企业不会静静等待下一个转折点的出现。他们深知，重塑企业的关键不是等待时机，而是不懈努力。
CEO 并未将颠覆大潮视为颠覆性力量。他们已经把变化作为日常运营和战略的一部分，并开始接受全新的模式。
员工适应以及采用技术的能力成为获得领先地位的核心要素。这种以技能为中心的模式给企业带来了发展机遇 。
中国的人工智能 (AI) 和认知计算技术发展迅猛，很快将成为这一领域的全球领导者。我们对中国地区来自 18个行业的 485名高管进行了访谈，汲取总结了他们的独到见解，描绘了实用发展蓝图，推动实现人工智能引领的认知未来。
为了更全面地了解中国面临的挑战和机遇，我们对 1,150位中国高管进行了调研，听取了他们对中国经济的全新愿景。我们根据中国高管们的特殊角色，建议了一些具体的行动，帮助他们实现转型，从而确保中国经济的未来能够健康发展。
本分析报告将视线锁定在中国主要地区不同等级的城市上。每个等级的城市都面临着独特的挑战，同时也铺就了一条通向经济持续发展繁荣的道路。
颠覆性技术快速涌现，为各行各业带来了全新的业务模式和互动模式，这需要广大企业在创造、协作、创新、高级分析和交流沟通方面具备一系列全然不同的技能。中国的企业领导们逐渐意识到，快速变化的业务需求和中国高等教育机构所培养的技能类型之间的差距越来越大。
领先的组织已经将企业级数据字典视为数据驱动的核心工具，撬动企业数字化转型、数据要素市场化和创新发展。
全球化战略已经成为时代发展的必然趋势。中国国力增强，企业研发制造能力持续升级，推动中国企业不断拓宽在全球各个行业的疆域。
随着数据规模和应用的指数级增长，数据作为新型生产要素的经济意义愈发受到企业的高度重视。
数据治理工作的关键在于提升边际收益。聚焦价值主线，实现数据治理“破茧化蝶”。
数据分类分级工作箭在弦上，但面临两大难点：如何适配各类外部要求、如何落地实施。IBV 专家洞察报告提出，数据分类分级落地可分为五大关键步骤。
无边界企业蓝图指导企业架构突破内部局限，向生态化企业架构演进。从过往企业架构实践来看，架构驱动的银行业数字化转型是有效且实用的。
“混合购物、拥抱私域”成为新的购物方式，“理念驱动、价值观契合”型消费者成为数量最多的群体。这些消费新格局催生了“无边界零售企业”这一新的零售模式。
新时代的绿色金融服务体系在业务经营、风险管理、监测分析、运营管理、技术工具方面都提出了新的要求，金融机构可遵循合规、优化、重塑、引领四个阶段开展绿色转型。
在动荡与充满不确定的商业环境下，中国制造企业要实现逆势成长，需要向“无边界制造”转型。企业可以审时度势，把握住产业结构调整的机会。
具备新一代组织和运营模式的“无边界医疗和生命科学企业”将引领行业进入发展新格局。IBM 采用车库方法，和企业共创、共建、共赢，帮助企业快速迭代、将初创企业的敏捷创新与成熟企业的规模优势结合起来，实现体验落地和成果达成。
飞速发展的数字经济和数字化转型给企业带来了无限动力，也伴随着挑战。数字化时代的企业需要充满活力、自我驱动的人才队伍，亟需建立以技能为核心的人才管理新模式。
中国烟草行业目前已经进入到高质量发展的深水区，需要加速数字化转型。烟草企业可以选择适合自身发展现状和战略目标的阶段，并借助数字科技的力量，全面系统地建设智慧供应链。
金融企业所面临的竞争，已经不再是部门级的竞争，而是企业级、生态级的竞争，因此金融企业必须站在全局的高度，对所有的挑战和问题进行审视，对经营理念、业务模式、操作模式开展全面的转型。
对于大型集团企业来说，为避免“ 一大就乱、一乱就亡”的现象，势必要在内控管理、风险管理、财务管理等方面实行一体化运营。为应对集团数据集成面临的三大挑战，IBM Consulting 从集团数据集成策略、工艺、工作机制三个方面提出应对举措。
石油化工行业的 CEO 将产业融合列为推动其制定新战略的主要趋势。他们认为，需要通过全产业链布局，掌握上游战略资源，提升下游制造能力以及拓展深加工及营销能力，实现纵深发展。
数字化转型成为新时代银行寻求新增长引擎的必然选择。针对银保监会提出的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，IBM Consulting专家从数据要素视角对其进行解读，梳理数字化转型发展要点和脉络。
在全球汽车产业进入发展新格局的进程中，IBM 提出“无边界汽车企业”将会成为新一代汽车企业的发展形态，引领汽车行业无限延展，创造开放的生态系统，从容应对汽车行业的颠覆和趋势。
后中台时代，金融机构在批处理计算能力方面差距已不明显，实时计算将成为银行错位竞争的分水岭。数据采集、传输、存储、计算、服务和开发管理六大能力是构建实时计算框架的指南。
金融产品需要无缝嵌入到各个场景和生态中。平台化、开放式的商业模式或将成为大型金融企业的普遍选择。
当前 CHRO 最为关注的问题是如何为企业可持续的业务发展打造坚实的组织能力和人才竞争力。为此，IBM 开展了关于“后疫情时代中国人力生态”的调研。
企业在实现双碳使命时，需要“战略先行”。中国企业可以按照合规、优化、重塑、引领四个阶段，选择适合自身的战略，并借助数字科技的力量，全面系统地实施战略，实现双碳使命。
智能制造可以通过业务驱动、技术支撑和组织保障三轮驱动，实现转型。企业需要形成以生产为核心的横向价值链协同，以及纵向各层级的智能化。
数字化转型是企业级的复杂系统工程，企业架构方法论的实施具有极大的挑战性。以下是四点建议：1. 关注对方法论的研究；2. 关注行业级标准的实践；3. 推动无边界企业的构建；4. 集中精力在行业洞察上。
IBM 建议房地产企业打造三大核心能力，化解挑战，并从十大举措着手，开启全面转型升级之旅。
“6+1”方略通过采集问题、剖析问题、分解现状、解决问题的思路来应对反洗钱数据治理挑战。
产业互联网需要提出行业标准才能形成行业共识，达到规模化效应。对于企业用户需要打造个性化的方案，建立生态粘性。
认知商业智能可以为金融企业化解海量数据分析挑战，创造新一代的分析体验：交互更简单、使用更灵活、分析更流畅、推荐更懂你。
数据分类是数据安全保护的重要基础性工作之一，其最终目的是实现数据的安全共享。要做好数据分类分级清单建设，可以从权威保障、逻辑梳理、物理映射、技术工具四个方面着手。
面对银行内非结构化数据体量大、增速快、利用不足的现状，我们建议银行运用创新性思维，深挖非结构化数据，加速释放大数据价值。
企业需从开放的平台建设、统一的平台治理、全栈的一致管理、智能的运维技术、强大的危机管理、灵动的交付模式、创新的人才供应七个维度，打造新型的混合云管理能力。
该报告从战略到执行、从架构到运营管理、从行业到生态系统，全方位地为中国企业转型升级、智创共赢提供了洞察和建议，以实现成为智慧企业的终极目标。
企业利用数据驱动，技管结合，不断提升及时预警电信诈骗行为的能力。防患于未然，将变化多端的欺诈套路扼杀在摇篮之中。
数据质量提升不是一蹴而就的。金融机构需要构建常态化的工作机制，开展组织保障制度、质量规则设计、问责通报等一系列举措。
企业架构转型将从根本上改变企业运作方式。金融企业应站在全局高度，打破竖井，对经营理念、业务模式、操作模式开展全面的转型。
疫情给很多企业带来了供应链断供、订单减少、产能下降；而疫情前做好供应链准备的企业则应对从容。智慧供应链从策略与组织、业务体系、管理平台着手，从三点行动建议开始。
本报告总结了金融机构建设好数据中台的五大关键成功要素：即治理标准化、数据资产化、资产服务化、数据业务化和运营平台化。
数字化重塑的三大关键要素：开创性的平台战略、智能化的业务流程、人性化的全面体验。汽车行业需从 9项举措入手，采用 IBM “车库工厂”方法，踏上数字化重塑之旅。
当今世界充满了各种变化。科技赋能的六大根基已经成为企业赢得未来的核⼼竞争⼒的关键。
数字化浪潮迅猛发展，推动中国消费者群体和经济环境的变革。数字巨头和金融科技公司一马当先。传统银行别无选择、唯有果断做出响应。
工业4.0 转型之旅并非易事，企业需采用整合而敏捷的方法，最大程度减少材料资源的浪费，实现经济增长。
传统银行业要被彻底颠覆了吗？锐意创新的银行业者率先拉开逆袭大幕，不断寻求并实施诸如平台化塑造、挖掘数据金矿、协同创新、重塑员工技能等方面的变革。
智能自动化带来了新的机遇与挑战，它将颠覆传统的行业和商业模式，为行业的质量、效率、速度和功能设定新的标准。
数字的力量从根本上改变了经济模式，也改变了企业的业务模式。为了在数字经济时代的激烈竞争中求得生存并蓬勃发展，企业需要进行数字化重塑。数字化重塑如今已成为企业的战略选择。
“一带一路”基础上的全球化 3.0与以往的全球化有着显著的区别。打通产品/服务流、资金流、客户流、数据流和信息流，将有助于企业向新市场扩张、获得全球资源和加速创新。