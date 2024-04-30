2024年5月 2024 CEO 调研：CEO 必须面对的六个残酷事实 — 大中华区洞察 领导者如何在谨慎与勇气之间找到平衡，摒弃过时做法，解决前进道路中的六大阻碍。坚毅进取，探讨在生成式 AI 时代脱颖而出的权衡之策。

2024年2月 无处不在的人工智能彻底变革零售业：消费者不会等待 — 中国洞察 购物者不再满足于“千篇一律”的体验。AI 为消费者提供所需的场景信息来更快地做出更明智的决策，从而简化购物流程。

2023年10月 基于 AI 和自动化的增强型工作新时代：通过人机偕行提高绩效 — 中国洞察 企业高管们正在竭力应对 AI 对企业的影响。AI 的快速发展有望颠覆传统业务模式，并改变员工的日常工作方式。

2023年10月 数据安全成为业务加速器？组织竞争力背后的无名英雄 — 中国洞察 安全、可信的数据有助于促进创新并建立竞争优势。最近的研究表明，高绩效型首席数据官在评估数据有效性时会将信任和安全性列为优先标准。

2023年6月 2023 CEO 调研：AI 时代的 CEO 决策力 — 中国洞察 世界正变得越来越复杂、充满不确定性和挑战，CEO 们现在面临的决策也是如此。且看IBM商业价值研究院为您呈上前沿洞察。

2023年6月 借ERP之力实现可持续发展： 环境保护与业务发展共赢之道 — 中国洞察 可持续发展已跃升至企业战略议程的首位。打造可持续发展型企业已经不再是可选题，而是必答题。IBM-SAP 联合研究揭示可持续发展成功的新秘诀。

2023年5月 重塑品牌价值：在企业运营中融合经济效益与社会价值 — 中国洞察 消费品企业开始将可持续发展目标融入到企业运营战略中。这种战略融合让企业能够破茧成蝶，实现华丽蜕变，实现保护人类福祉和地球环境、创造经济效益和社会价值的四重目标。

2023年5月 化数据为价值：卓越首席数据官事半功倍创造价值 — 中国洞察 化数据为价值，并非只有“华山一条路”。但勇于开拓的 CDO 们留下了宝贵经验供我们借鉴。这是来自IBM思想领导力智库 — IBM商业价值研究院的一份特别报告。

2023年3月 低碳出行引领可持续发展：汽车电动化转型驶入“加速道” — 中国洞察 50% 的消费者预计会在未来三年内拥有一辆电动汽车。了解在向电动汽车过渡过程中仍存在哪些障碍，以及技术如何帮助汽车行业实现转型目标。

2023年1月 卓越银行的基石：加速数字化转型的实践和优先任务 — 中国洞察 拥有更健康财务绩效的银行如何加速数字化转型？IBV与BIAN（银行业架构网络）合作，采访了全球 2,000 名银行首席信息官和首席技术官，从中探寻数字化转型的成功秘诀。

2022年10月 以转型为己任：数据主导的现代供应链创新之道 — 中国洞察 首席供应链官 (CSCO) 们表示，他们在未来两到三年面临的最大挑战包括供应链中断、技术基础设施、可持续发展和市场形势变化方面的问题。然而，只要保持开放的心态来应对这场挑战，企业最终将在内部创造新的的机遇和可见性。

2022年5月 任重致远：可持续发展的实践之道—中国洞察 对于CEO来说，现在是将可持续发展纳入企业核心领域的关键时刻。很明显，有环保意识的组织在设立之初就着眼未来 — 采取行动，刻不容缓。

2022年3月 塑造供应链的未来：5种基本战略之行动手册 — 中国洞察 新冠疫情表明，必须在风险管理模型的推动下，对供应链进行数字化和自动化转型，从而实现更高的灵活性、适应能力和敏捷性。要实现人性化的可持续发展，不能仅仅关注碳排放，还要重视其他更广泛的重大风险。

2022年2月 可持续发展：转型之催化剂 — 开拓者将愿望转化为行动 — 中国洞察 有13% 锐意进取的可持续发展“开拓者”将可持续发展的坚定承诺与执行能力相结合，并且将这项工作与数字化转型相结合，因此他们获得了双赢：既实现了业务目标，又改善了环境成果。这些可持续发展“开拓者”在 6 件事上采取了与众不同的行动。

2022年2月 战略智慧：CFO 是行动策划者，是变革拥护者—中国洞察 IBM 商业价值研究院 (IBV) 对 2,000 位最高层财务领导开展了调研。 讨论的主题包括 CFO 在战略方面发挥的作用、财务职能在支持企业决策方面的能力，以及技术、智能化工作流程、人才和数据对财务的支持。

2021年12月 CIO 革命：打破边界，创造价值—中国洞察 本次 2021 年 IBM CIO 调研探讨了 CIO 如何以惊人的速度推动组织转型和实现业务价值。对许多个人、组织和群体来说，技术不仅仅是解决方案，更是维持生存的生命线。

2021年12月 CTO启示：重新定义职责，加快探索步伐—中国洞察 CTO 已成为企业中最具战略意义的职位之一。在全新的 “后数字化”方法的推动下，CTO 不约而同地开始领导新兴的无边界企业模式，帮助组织积极抓住机会。

2021年9月 对可持续性的最后呼吁：消费品和零售业紧迫的增长议程— 中国洞察 大胆清晰、可衡量的可持续性计划可以帮助企业彰显品牌独特的差异化优势，满足客户需求，打造更美好的世界。

2021年4月 识别“必需”：制胜后疫情时代—中国洞察 2021 年全球 CEO 调研广泛收集了全球 3,000 多位 CEO 的洞察，深入了解目前令这些高层领导备受困扰的思维模式、时代主题和重大挑战。

2021年3月 虚拟客服技术的价值：使用人工智能技术，改善客户服务质量，提升经济效益— 中国洞察 虚拟客服技术几乎对每一项指标都有积极影响，包括客户满意度、员工满意度以及企业收益。96% 的受访企业已经超越、达到或有望达到预期的投资回报率。

2020年12月 数字加速：在危机时期推动增长的主要技术—中国洞察 当前，技术的采用已成为最重要的绩效差异化因素，技术达人型企业的收入增长比同行平均高出6%。成功的“技术组合”秘诀正发生改变，云计算和 AI 逐渐成为业绩差异化因素。每个行业都有独特的技术“指纹”。

2020年12月 加速 HR 3.0 转型之旅 ：十大举措助力企业升级—中国洞察 人力资源专业职能在企业中发挥着至关重要的作用。HR 3.0 推动企业转型，为组织提供了一种新的人力资源运作方式。

2020年11月 提升企业绩效管理能力，让财务部门成为值得信任的合作伙伴—中国洞察 财务职能部门是帮助企业提高敏捷性、打造高适应能力的决策流程的关键所在。值得信任的决策支持领先者采取四项措施，确保立于不败之地。

2020年7月 2030 年汽车行业展望：向数字未来飞驰 — 中国洞察 通过数字技术优化流程和降低成本还远远不够。利用这些技术重塑体验、工作重点和工作方式，是实现前所未有的价值的关键所在。

2020年8月 重塑客服中心：智能关怀，实现卓越客服体验 — 中国洞察 客服中心的角色需要从故障排除，转变为提供建议。人工客服与数字客服相结合，能够产生一加一大于二的效果。

2020年11月 新冠病毒疫情之中国企业的未来 我们整合了多次针对消费者和高管的专有调研结果，本报告主要关注中国企业高管的反馈，他们就后疫情时代的商业格局提出了五个主要观点，为数字化转型、未来的工作、透明度以及可持续发展提供了全新视角。

2020年7月 混合云平台的优势：企业转型入门指南 — 中国洞察 大规模采用完整混合多云平台技术和运营模式所创造的价值，要比“单一平台，单一云供应商”方法高出 2.5倍。事实上，规模越大，平台方法的价值优势就越显著。

2020年4月 COVID-19 与断裂的供应链：通过智慧供应链减少漏洞 — 中国洞察 疫情后的恐慌性购物导致供应链断裂， 企业领导者必须分析当前痛点、强化供应链网络，为未来发展做好更充分的准备。

2020年3月 平台经济中的银行业 — 中国洞察 基于平台和网络经济的新型生态系统不断涌现。86%的中国受访银行高管表示，平台业务模式对于整个银行业具有颠覆性的影响。

2020年2月 构建认知型企业：九大行动领域深入研究 — 中国洞察 伴随着组织纷纷开启认知型企业之旅，我们确定了九个对于推进认知之旅以及建立成功框架至关重要的行动领域，涉及开创性业务平台，智能化业务流程和人性化全面体验三大方面。

2020年2月 建立信任优势：决胜富数据和 AI 时代 — 中国洞察 在 IBM 第 20 期高管系列调研中，我们与13,000多最高层主管进行了交流，并从客户、企业和生态系统三个方面探索了信任与数据之间的相互影响。

2019年12月 新一代混合云助力新一代企业 — 中国洞察 大多数企业仅将 20%的工作负载迁移到了公共云。剩下 80%的工作负载才是企业真正的价值所在。我们正处于转折点上。

2019年9月 弥合技能缺口之企业指南：培养和留住高技能人才之战略 — 中国洞察 高技能人才推动全球经济发展。然而技能的可用性和质量难以保障，企业单单依靠培训和招聘远远不够。

2019年4月 认知型企业七大成功要素：发挥人工智能优势，全面重塑企业 — 中国洞察 过去十年风行“由外而内“的数字化转型，而今则更趋向于利用呈指数级发展的技术，“由内而外“地发挥数据的潜力，迈向认知型企业。本报告提出了认知型企业的七大成功要素，帮助企业实现重塑。

2018年3月 传统企业逆袭：来自全球最高管理层调研的洞察 — 中国洞察 蓬勃发展的企业不会静静等待下一个转折点的出现。他们深知，重塑企业的关键不是等待时机，而是不懈努力。

2018年7月 首席执行官：绘制平台收益蓝图 — 中国洞察 CEO 并未将颠覆大潮视为颠覆性力量。他们已经把变化作为日常运营和战略的一部分，并开始接受全新的模式。

2018年3月 面向未来，重塑技能：中国如何应对全球技能 员工适应以及采用技术的能力成为获得领先地位的核心要素。这种以技能为中心的模式给企业带来了发展机遇 。

2017年11月 认知中国：描绘中国人工智能发展蓝图 中国的人工智能 (AI) 和认知计算技术发展迅猛，很快将成为这一领域的全球领导者。我们对中国地区来自 18个行业的 485名高管进行了访谈，汲取总结了他们的独到见解，描绘了实用发展蓝图，推动实现人工智能引领的认知未来。

2017年11月 中国经济面临的挑战：在充满不确定性的世界中保持经济领导力 为了更全面地了解中国面临的挑战和机遇，我们对 1,150位中国高管进行了调研，听取了他们对中国经济的全新愿景。我们根据中国高管们的特殊角色，建议了一些具体的行动，帮助他们实现转型，从而确保中国经济的未来能够健康发展。

2017年6月 腾飞中国：经济成功当中的地区贡献 本分析报告将视线锁定在中国主要地区不同等级的城市上。每个等级的城市都面临着独特的挑战，同时也铺就了一条通向经济持续发展繁荣的道路。