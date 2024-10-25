生成式 AI 的时代已经来临。您的组织是引领变革，还是被颠覆？这取决于您的组织当下如何应对，以及如何为未来做好准备。



生成式 AI 是千载难逢的机会，不仅能大幅提升生产力，还能开启全新的爆炸式增长路径 — 但只有做出正确决策的领导者才能带领组织取得成功。首席财务官(CFO) 需充分发挥自身影响力，以创新方式推动组织发展。



根据 IBM 商业价值研究院的 2024 年 CEO 研究报告，近三分之二的受访 CEO 认为其组织需要通过重塑运营模式来保持竞争力。组织无法依靠现有的技能、技术或运营模式来经营未来的业务。72% 的高绩效 CEO 认为企业的竞争优势取决于是否拥有最先进的生成式 AI 。财务高管面临日益复杂的形势，从风险与回报、短期与长期、优化与约束、敏捷与纪律，到创新与财务稳健，都是需要权衡的问题。那么 CFO 有何应对之策？

在当前的高风险环境中，CFO 必须采取有力举措来应对变革、人才、创新等领域的残酷事实。

成功的关键在于执行力，容不得任何懈怠和自满。