生成式 AI 的时代已经来临。您的组织是引领变革，还是被颠覆？这取决于您的组织当下如何应对，以及如何为未来做好准备。
生成式 AI 是千载难逢的机会，不仅能大幅提升生产力，还能开启全新的爆炸式增长路径 — 但只有做出正确决策的领导者才能带领组织取得成功。首席财务官(CFO) 需充分发挥自身影响力，以创新方式推动组织发展。
根据 IBM 商业价值研究院的 2024 年 CEO 研究报告，近三分之二的受访 CEO 认为其组织需要通过重塑运营模式来保持竞争力。组织无法依靠现有的技能、技术或运营模式来经营未来的业务。72% 的高绩效 CEO 认为企业的竞争优势取决于是否拥有最先进的生成式 AI 。财务高管面临日益复杂的形势，从风险与回报、短期与长期、优化与约束、敏捷与纪律，到创新与财务稳健，都是需要权衡的问题。那么 CFO 有何应对之策？
在当前的高风险环境中，CFO 必须采取有力举措来应对变革、人才、创新等领域的残酷事实。
成功的关键在于执行力，容不得任何懈怠和自满。
我们甄别出了一部分高绩效 CFO，在财务和一些关键领域表现优于竞争对手，带领组织取得了出众的成效。
他们表现出以下四项重要的特质，应对生成式 AI 时代的残酷事实：聚焦具有战略性的未来，高效执行战略，快速响应市场变化和新机遇，以及敏锐发现推动竞争优势的技术。
随着技术成为企业的核心，而不仅仅是一种重要工具，CEO 认识到财务部门与技术部门的紧密合作对于企业成功至关重要。高绩效 CFO 表示 CTO 是其最重要的合作伙伴，其中 72% 的高绩效 CFO 认为 CTO 非常重要或至关重要。现在正是 CFO 将技术提升为创新核心驱动力的最佳时机。CFO 需要通过整合评估、投资和规划，在董事会中积极支持技术高管的专业度，形成一个强大的联盟来推动战略增长。
由于时间紧迫，过去那种详细的商业论证已成为一种“可选项”。CFO 应当确保技术高管参与到决策中，为其他高管提供宝贵的背景信息和专业见解。在这方面，高绩效 CFO 就具备一项出众的特质— 他们认识到，与技术部门的密切关系是推动企业成功的核心因素。
2024 年，CEO 正在加速推动转型。调研表明，77% 的受访 CEO 表示将保持或加快转型步伐。7 随着决策流程与绩效管理更加紧密关联，CFO 有望成为变革推动者。为了实现成功，CFO 必须在精准性与敏捷性之间取得平衡，同时顺应影响战略的新动态，而这就需要战略规划与执行实现无缝协同。事实上，更高比例的的高绩效 CFO 能够灵活应对战略变化，其比例要比其他 CFO 高出 36%。
只有通过精心设计的指标来引导企业的战略方向，才能推动实现企业目标所需的行为。CFO 不再仅依靠孤立的财务和运营指标来评估战略绩效，而是从更全面的视角来进行评估，这也更符合他们作为跨组织领导者的角色。
许多 CEO 为了短期收益而牺牲长期创新，并将短期主义视为面临的最大障碍。57% 的 CFO 倾向于将短期目标置于长期投资之上 — 这通常会增加技术债务，例如，为了短期功能而牺牲长期可维护性。为了把握技术、可持续发展和新兴市场的机会，企业需要摆脱传统的投资策略。凭借战略洞察力和财务智慧，CFO 需要引导投资决策，确保在短期、中期和长期内都能实现价值。
尽管其他 CFO 有时会陷入短期主义，但高绩效 CFO 却注重长远规划。他们不会为了短期利益而牺牲长期增长能力，而是会在效率与创新之间找到平衡。更高比例的高绩效 CFO 能够精准把握这一平衡，既能降低成本/提高效率，又能把握增长机会，其比例要比其他 CFO 高出 30%。
CEO 愿意通过大胆承担风险来保持领先地位。根据调研数据，62% 的受访 CEO 选择提高风险承担能力以保持竞争优势。CFO 需要利用其影响力，积极承担风险，做出基于数据的战略决策，确保组织的风险偏好与其财务状况相一致。这种果敢的举动将成功者与追随者区分开来，只有最具冒险精神的组织才能获得回报。值得一提的是，更高比例的高绩效 CFO 会持续监测潜在的威胁和机会，其比例要比其他 CFO 高出 67%。技术创新的步伐如此之快，不作为或过于谨慎的方法实际上可能就是最大的风险。
CFO将在这方面发挥关键作用一他们需要在做出战略决策时勇于承担经过计算的风险，积极推动创新思维，并将风险与企业的整体风险承受能力相匹配。这就需要从静态策略转变为持续校准的动态策略，随时根据实时数据和动态形势做出灵活调整。
尽管 AI 已经显示出诸多优势，但其在财务领域的潜力仍有待发掘 —只有 34% 组织在财务运营中使用或优化传统 AI。AI 依赖于干净、及时和安全的数据。为了安全地采用各种形式的 AI，CFO 必须建立稳固的基础来简化数据访问、集成和评估。这就需要协同推进数据管理实践和财务系统现代化，从而提升财务团队的效能。
解决方案是建立数据生态系统来为 AI 夯实基础，其中一项任务就是实现更加便捷的数据访问、集成和评估方式。当然，CFO 与技术高管之间的密切关系有助于加速建立一个强大且易于访问的数据环境。高绩效 CFO 树立了成功的典范，他们在产品/服务主数据领域使用数据管理实践的频率要比其他 CFO 高出 77%。而且，与其他 CFO 相比，更高比例的高绩效 CFO 任命了企业数据负责人，并使用各种企业数据标准。
在技术与专业知识交汇的关键领域，财务部门正面临技能短缺问题。这些技能对于释放 AI 的价值至关重要。为了将技术融入业务的核心，CFO 必须提升财务团队的技能和思维方式，赋能财务团队从战略上为整个组织做出贡献。CFO 还应当促进开放沟通，重视员工的意见，并投资发展数据驱动的技能。高绩效 CFO 更加积极地针对员工开展数据理解和使用方面的培训，其比例要比其他 CFO 高出 63%。通过将业务伙伴与富有洞察力的决策相结合，企业可以根据优先事项的变化来灵活调整战略方向。
CEO 表示人的因素对于推动技术的成功采用至关重要一64%的受访CEO表示AI 的成功将更多地取决于人员对 AI的采用，而不是 AI 本身。对于 CFO 而言，这就需要赋能员工在财务职责之外做出更大的战略性贡献。他们积极采用技术和参与互动是 CFO 实现战略目标的关键因素。
CFO 历来就拥有很大的影响力。现在，他们需要在整个企业内以新的方式释放这种影响力，确保适应不断发展的组织。
通过洞悉并化解不确定性和风险，CFO 可以将隐藏的机会转变为现实。当然，CFO 还需要从长远出发，平衡短期利益与长期愿景。这就需要深刻认识到当今的技术创新将转化为未来的业务成效。
技术必须成为企业决策中不可或缺的一部分，但需要获得 CFO 的支持，让技术高管能够参与决策讨论，并受到重视和倾听。
在财务职能范围内，CFO 必须跟上整个组织的步伐，利用 AI 的变革性力量，为简化数据访问、集成和评估建立关键基础。
总的来说，CFO 必须创建一个输入与洞察矩阵，从团队中集思广益，并利用数据作为观察与洞察的依据。
六项关键举措已准备就绪，现在是时候将其付诸实践了。
技术高管需要识别的六大盲点
CEO 必须面对的六个残酷事实
AI 时代的 CEO 决策力：运筹帷幄，决胜未来
化数据为价值：卓越首席数据官事半功倍创造价值
任重致远：可持续发展的实践之道
以转型为己任：数据主导的现代供应链创新之道