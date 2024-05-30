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直面六个残酷事实，CEO 们坚毅进取，迈入生成式 AI 时代。
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生成式 AI 究竟是梦想还是噩梦？这取决于您的组织当下如何应对，以及如何筹划未来。

生成式 AI 具有颠覆组织运营方式的巨大潜力，可以带来前所未有的生产力提升，并开辟新的增长路径。但这种变革也可能会造成破坏性影响，导致您辛苦建立的一切毁于一旦。

 

风险固然存在，但固守现状并不安全。随着生成式 AI 带来广泛的影响，CEO 们意识到其组织不能止步不前，而必须积极行动，才能在竞争中取胜。超过三分之二的受访 CEO 表示，由于自动化在提升生产力方面潜力巨大，其组织必须承担高风险才能保持竞争力，而 62% 的受访 CEO 则表示其组织将承担比竞争对手更高的风险来保持竞争优势。

在这种高风险环境中，CEO 必须在谨慎和勇气之间保持平衡，同时比以往更快地采取行动。43% 的受访 CEO 表示将在 2024 年加速推动组织的转型式变革，而只有 19% 的受访 CEO 预计会减缓转型式变革的速度。随着高管们加快转型步伐，他们需要团结各个团队来推动增长，同时还要应对数据隐私问题、法律责任和技术复杂性等问题。

为了让生成式 AI 的梦想成为现实，CEO 们需要放弃“过去一直有效的方法”，开始着力应对阻碍组织前行的残酷真相。要让技术成功推动业务转型，首先业务本身必须进行自我革新和进化，以适应技术发展带来的变化。

风险和回报

59%
的受访 CEO(以及绩优型 CEO 中的 72%)认同，企业的竞争优势取决于是否拥有最先进的生成式 AI。

72%
的受访 CEO 将行业颠覆视为一种风险，而非一项机遇。

62%
的受访 CEO 表示需要重新制定商业策略才能在未来取胜，而不是依靠现有的优势。
你面临的不确定性更多，其实机会也更多。比如，在当前环境中，10 个人中只有 2 个人能做对。对于做对了的那 2 个人来说，获得的收益是更大的。 中国某工业制造企业董事长
六个残酷事实

为了在生成式 AI 时代脱颖而出，CEO 必须面对以下六个残酷事实 — 从人员挑战、运营障碍到数据和技术限制。
你的团队并没有想象的强大 无论团队今天有多么优秀，都不足以在明天保持竞争力。目前，51% 的受访 CEO 表示正在招聘与生成式 AI 相关的职位，而这些职位在去年尚不存在。超过一半的受访者表示已经在努力填补关键技术职位的空缺。总体而言，受访 CEO 们表示，在未来三年内，其组织 35% 的员工需要接受再培训和新技能培训，而 2021 年的这一比例仅为 6%。
客户并不总是对的 客户并不知道自己明天想要什么。这并不是客户他们优柔寡断，而是下一个重大事件可能会改变一切。或许正是因此，受访 CEO 认为“产品和服务创新”是其组织未来三年的第一要务。生成式 AI 可以帮助公司利用海量客户数据产生打破常规定势的产品创意。生成式 AI 甚至可以根据真实的商业标准来验证天马行空的概念，让员工专注于创造性工作，将最佳创意转变为现实。
当专业知识欠缺时，感情用事是一个弱点 CEO 们需要信任所选择的合作伙伴，而这种信任可能需要数年时间才能建立。但是，如果将关系看得比能力更重要，对于企业领导者来说，这可能是生成式 AI 竞争中的致命弱点。 近三分之二的受访 CEO 表示其组织的战略是专注于少数的高质量合作伙伴。60% 的受访 CEO 预计关键的专业知识和能力将会越来越集中在少数几个组织中。
切磋与碰撞产生优秀的领导者 只有每位高管各抒己见，才能共同描绘整体图景，帮助 CEO 决定组织应当朝着哪个方向发展。 就像搏击可以增强格斗力一样，激烈的讨论会产生更好的决策，尤其是在充满不确定的经济形势下。不过，CEO 们需要制定明确的基本规则，确保这些对话以富有建设性的方式进行。
人们抵触进步 生成式 AI 有望让曾经完全是幻想的机会成为可能。但要从生产力提升跨越到业务模式创新，就需要组织各个层面的支持。 CEO 们发现生成式 AI 正在引发人的问题。近三分之二(64%)的受访 CEO 表示其组织必须利用变化速度快于员工适应速度的技术，而 61% 的受访 CEO 表示他们正在推动组织快速采用生成式 AI，而一些人对此感到不舒服。
技术捷径是一条死胡同 做出正确的技术投资决策是“绩优型CEO”实现出众成效的关键因素之一。90% 的“绩优型CEO”表示，其组织的数字化基础架构让新投资能够高效扩展并创造价值。 成功的路径有很多，但 CEO 们需要优先实施可支持长期业务战略的技术改进项目。虽然没有人愿意做这样的事，但盲目追求短期效果显著的新用例将限制未来的增长。
仅仅满足于生产力提升的 CEO 将错失生成式 AI 带来的最大机遇 — 营收增长。
拥抱未知

危机时刻，风险越大，回报越大。

勇于尝试新技术似乎是一个冒险的举动。但有时，过于谨慎才是最大的风险。

通过直面未知，并发挥组织的优势，CEO 们将有机会利用生成式 AI 建立竞争优势。但这并不意味着盲目地向前奔跑。CEO 必须知晓每次风险计算背后的假设，在情况发生变化时重新评估数字，并在需要改变方向时迅速做出响应。

制定“五年战略”的时代已经结束了。由于不确定性的“云层”限制了能见度，CEO 们应当专注于加强能力建设，以便根据优先要务的变化而灵活调整方向。如果团队具备敏捷性和适应能力，组织就可以及时把握住新的机遇，而不是永远在跟随别人的步伐。

要做到这一点，就需要客观地评估组织当前的技术准备情况、市场地位以及技能和能力差距。通过直面阻碍组织的“残酷事实”，CEO 们可以把握住生成式 AI 的机会，并在充满变革和颠覆的未来取得成功。
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