2026 年五大趋势

进步是一把双刃剑。它在化解历史难题的同时，也带来了企业尚未理解的新挑战。
每一次技术跃迁都会产生难以预料的影响。变革速度越快，随之而来的不确定性也将呈指数级增长。当企业已在以生成式 AI 和智能体 AI 的加速度前进，并即将迎来量子级跃迁时，追求稳定已然不再现实。
高瞻远瞩的领导者正主动探寻市场中的潜在裂缝——这些裂缝正是新机遇涌现之处。把握这些机遇的关键并非完美的规划，而是要培育对不确定性的接纳能力。
面对持续变化的商业环境，领导者如何打造既具韧性又能灵活调整的战略？如何让组织保持进步、盈利能力和增长态势？
为了找到这些问题的答案，IBM 商业价值研究院（IBM IBV）携手 Phronesis，对 1,000 名企业高管展开调研，探讨经济与地缘政治因素将如何影响其 2026 年的决策、组织的 AI 规划方向，以及他们认为最具成功潜力的战略。同时，我们还与 Suzy 合作，在全球范围内调研了 8,500 名消费者和员工，了解他们的经济展望、个人与职场中的 AI 交互体验，以及他们对 AI 所带来变化的感受。
高管与员工的观点并非完全一致，但双方都对当前的 AI 时代充满热情，都能在不确定性中看到机遇。
高管普遍展现出强大韧性：尽管只有三分之一的高管对全球经济前景持乐观态度，但有 84% 对其组织未来的业绩表现持积极预期。面对变化与冲击，95% 的高管表示他们必须更快速地做出决策。然而，有 96% 的高管认为，他们在 2025 年所做出的重大决策最终被证明是正确的。
尽管存在不确定性，高管仍对 2026 年保持乐观态度。
以下数据反映了对 2026 年持乐观、中立和悲观态度的高管比例。
员工同样满怀希望。尽管有 61% 的员工预计 2026 年新技术将显著改变其岗位职责，且近半数员工担忧到 2030 年新技术会让其岗位被淘汰。但在考虑自身技能和能力时，81% 的员工表示有信心能够跟上未来职场技术的发展。
员工已准备好利用 AI 引领变革。
以下数据反映了员工对有关职场技术表述的认同程度。
在充满可能性的当下，哪些机遇正在向我们招手？基于我们的研究，我们提炼出 2026 年所有商业领袖都应关注的五大趋势：
74% 的高管认为，经济与地缘政治的波动将在 2026 年为其组织创造新的商业机遇。那么，如何在变局中取得成功？研究显示，那些认为智能体 AI 能帮助组织做出更明智、更快速决策的高管，在动荡中识别机遇的可能性是其他高管的两倍以上。
接纳雇主在 2026 年更广泛地采用 AI 技术的人数均是持抵触态度的两倍。这已远非只是“被动接受”，而是“热情拥抱。”在许多员工眼中，AI 不是敌人，而是摆脱重复性工作的途径。有 61% 的员工认为，AI 接手了单调的任务，让他们能更多地参与战略性工作。AI 将他们从枯燥重复的任务中解放出来，从而有更多的时间专注于高价值产出。
让消费者最安心使用品牌 AI 的关键因素包括：清晰易懂地说明 AI 如何使用他们的个人数据、拥有删除个人数据的权限、说明 AI 应用将如何改善用户体验，以及让消费者可以主动选择是否启用 AI，而不是默认启用。消费者并不要求 AI 十全十美。事实上，超过一半（56%）的消费者表示，他们对前沿的 AI 服务充满兴趣，因此愿意接受一些瑕疵。但前提是，他们必须始终保持知情。
企业要如何在 2026 年保护业务连续性？从业务连续性的角度看，93% 的高管认为必须将 AI 主权 —— 即组织在任何时候都能掌控并治理其 AI 系统、数据和基础架构的能力 —— 纳入 2026 年的企业战略规划，以确保数据和 AI 的韧性。同时，透明度与信任依然是实现 AI 韧性的关键。随着监管机构和消费者都要求企业解释 AI 智能体如何得出特定决策，组织必须设计能够“展示其决策过程”的智能体，即便是最复杂的输出，也要能够做到可解释、可追溯。
最新研究表明，到 2026 年年底，我们有望迎来真正意义上的量子优势。量子优势指的是量子计算机针对某个问题所提供的解决方案，在准确度、运行速度或成本方面，与所有传统的方法或资源相比，有了显著的改善。但问题在于：规模化的量子优势的实现需要大量资源，而没有任何一个组织能够独立维护这么庞大的资源。这些资源包括更强大的计算能力、更海量的数据，以及跨学科、跨行业的更深厚的专业知识储备。简而言之，这需要一个庞大的生态系统 ―― 甚至不止一个。
下载完整报告，获取与五大商业与技术趋势相关的更多数据与深度洞察，并了解可采取的关键行动步骤，助您抢先把握稍纵即逝的机遇。