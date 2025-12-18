2026 年五大趋势
 

自信把握稍纵即逝的转型机遇
five trends 2016
欢迎订阅动态资讯，获取感兴趣的 IBV 报告

进步是一把双刃剑。它在化解历史难题的同时，也带来了企业尚未理解的新挑战。

每一次技术跃迁都会产生难以预料的影响。变革速度越快，随之而来的不确定性也将呈指数级增长。当企业已在以生成式 AI 和智能体 AI 的加速度前进，并即将迎来量子级跃迁时，追求稳定已然不再现实。

高瞻远瞩的领导者正主动探寻市场中的潜在裂缝——这些裂缝正是新机遇涌现之处。把握这些机遇的关键并非完美的规划，而是要培育对不确定性的接纳能力。

面对持续变化的商业环境，领导者如何打造既具韧性又能灵活调整的战略？如何让组织保持进步、盈利能力和增长态势？

当企业已在以 AI 的加速度前进，并即将迎来量子级跃迁时，追求稳定已然不再现实。

为了找到这些问题的答案，IBM 商业价值研究院（IBM IBV）携手 Phronesis，对 1,000 名企业高管展开调研，探讨经济与地缘政治因素将如何影响其 2026 年的决策、组织的 AI 规划方向，以及他们认为最具成功潜力的战略。同时，我们还与 Suzy 合作，在全球范围内调研了 8,500 名消费者和员工，了解他们的经济展望、个人与职场中的 AI 交互体验，以及他们对 AI 所带来变化的感受。

高管与员工的观点并非完全一致，但双方都对当前的 AI 时代充满热情，都能在不确定性中看到机遇。

高管普遍展现出强大韧性：尽管只有三分之一的高管对全球经济前景持乐观态度，但有 84% 对其组织未来的业绩表现持积极预期。面对变化与冲击，95% 的高管表示他们必须更快速地做出决策。然而，有 96% 的高管认为，他们在 2025 年所做出的重大决策最终被证明是正确的。

尽管存在不确定性，高管仍对 2026 年保持乐观态度。

以下数据反映了对 2026 年持乐观、中立和悲观态度的高管比例。
The image displays six bar charts with percentages labeled in Chinese text. Each chart uses three distinct colors to represent different categories or metrics. Numeric values such as 34%, 41%, 25%, and others are clearly visible, indicating statistical data comparisons.

员工同样满怀希望。尽管有 61% 的员工预计 2026 年新技术将显著改变其岗位职责，且近半数员工担忧到 2030 年新技术会让其岗位被淘汰。但在考虑自身技能和能力时，81% 的员工表示有信心能够跟上未来职场技术的发展。

员工已准备好利用 AI 引领变革。

以下数据反映了员工对有关职场技术表述的认同程度。
A minimalist infographic featuring three key percentages: 61%, 47%, and 81%, accompanied by Chinese text. The design includes curved lines connecting the percentages, creating a flowchart-like appearance. The layout is clean and professional, with a focus on data visualization.

在充满可能性的当下，哪些机遇正在向我们招手？基于我们的研究，我们提炼出 2026 年所有商业领袖都应关注的五大趋势：

趋势 1：

主动拥抱不确定性，将其转化为战略资产。

74% 的高管认为，经济与地缘政治的波动将在 2026 年为其组织创造新的商业机遇。那么，如何在变局中取得成功？研究显示，那些认为智能体 AI 能帮助组织做出更明智、更快速决策的高管，在动荡中识别机遇的可能性是其他高管的两倍以上。
90% 的高管认为，一旦企业不具备实时运营能力，就难以保持竞争优势。
趋势 2：

员工对 AI 赋能的期待持续提升，而非减少。

接纳雇主在 2026 年更广泛地采用 AI 技术的人数均是持抵触态度的两倍。这已远非只是“被动接受”，而是“热情拥抱。”在许多员工眼中，AI 不是敌人，而是摆脱重复性工作的途径。有 61% 的员工认为，AI 接手了单调的任务，让他们能更多地参与战略性工作。AI 将他们从枯燥重复的任务中解放出来，从而有更多的时间专注于高价值产出。
48% 的员工表示他们能够接受 AI 的管理。
趋势 3：

客户要求企业对其 AI 行为负责。

让消费者最安心使用品牌 AI 的关键因素包括：清晰易懂地说明 AI 如何使用他们的个人数据、拥有删除个人数据的权限、说明 AI 应用将如何改善用户体验，以及让消费者可以主动选择是否启用 AI，而不是默认启用。消费者并不要求 AI 十全十美。事实上，超过一半（56%）的消费者表示，他们对前沿的 AI 服务充满兴趣，因此愿意接受一些瑕疵。但前提是，他们必须始终保持知情。
三分之二的消费者表示，如果一家公司刻意隐瞒其使用 AI，他们会选择更换品牌。
趋势 4：

全球化背景下，AI 韧性离不开本地安全防护网。

企业要如何在 2026 年保护业务连续性？从业务连续性的角度看，93% 的高管认为必须将 AI 主权 —— 即组织在任何时候都能掌控并治理其 AI 系统、数据和基础架构的能力 —— 纳入 2026 年的企业战略规划，以确保数据和 AI 的韧性。同时，透明度与信任依然是实现 AI 韧性的关键。随着监管机构和消费者都要求企业解释 AI 智能体如何得出特定决策，组织必须设计能够“展示其决策过程”的智能体，即便是最复杂的输出，也要能够做到可解释、可追溯。
AI 主权是指组织在任何时候都能掌控并治理其 AI 系统、数据和基础架构的能力。
趋势 5：

合作共赢才能实现量子优势。

最新研究表明，到 2026 年年底，我们有望迎来真正意义上的量子优势。量子优势指的是量子计算机针对某个问题所提供的解决方案，在准确度、运行速度或成本方面，与所有传统的方法或资源相比，有了显著的改善。但问题在于：规模化的量子优势的实现需要大量资源，而没有任何一个组织能够独立维护这么庞大的资源。这些资源包括更强大的计算能力、更海量的数据，以及跨学科、跨行业的更深厚的专业知识储备。简而言之，这需要一个庞大的生态系统 ―― 甚至不止一个。
已踏上量子征程的组织参与多个生态系统的概率是准备度最低组织的三倍。

下载完整报告，获取与五大商业与技术趋势相关的更多数据与深度洞察，并了解可采取的关键行动步骤，助您抢先把握稍纵即逝的机遇。

 下载报告
IBM 如何帮助您？ AI 咨询服务
凭借超过 7.5 万名训练有素的顾问，引领生成式 AI 走在行业前沿。
从 IBM Watson 到 watsonx
了解 IBM Watson 如何推动企业级 AI 的持续演进。
IBM 量子计算
将实用的量子计算推广到全球。

选择一个渠道访问 IBV 思想领导力

A black and white QR code featuring a circular blue and gray icon at its center. The design is minimalistic and set against a plain white background. The QR code is sharp and clearly defined, suitable for scanning.
IBV 官网
A black and white QR code featuring a circular logo design in the center. The code is displayed on a plain white background, emphasizing its clean and minimalistic style. No visible text or numeric values are present within the image.
IBV 微博
A black and white QR code prominently featuring the IBM logo at its center. The design is clean and geometric, with sharp contrasts between the black code elements and the white background. The logo is unmistakably IBM, positioned centrally within the code structure.
微信公众号