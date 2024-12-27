2024 年是拥抱变化、把握机遇的一年。冲突和转型的交织令原有假设受到质疑，领导者不得不重新评估其风险偏好。他们必须平衡速度需求与成熟流程的安全性，然后改变那些束缚发展的习惯。
生成式 AI 是这一转变的核心，带来了一个充满新机遇和未知风险的世界。智能体 AI 是指自主执行各种功能的系统和程序，可在员工从事其他工作时代表他们完成任务。通过为 AI 智能体赋予相关权限，它们可以自动执行决策、解决问题以及执行其他超出系统机器学习模型训练范围的任务，这是大多数 AI 助手无法做到的。
另外，随着数字劳动力的发展，变革的力量牢牢掌握在员工手中。这样个人得以提高生产率并重新定义工作流程，同时挑战了传统的领导观念。
事实上，领导者没有时间审查每一项创新。随着智能体 AI 在组织中发挥的作用不断增强，领导者需要下放更多决策权，才能真正加快步伐。他们仍然需要制定目标并明确前进规则，但必须赋权团队重新思考工作流程，并用新的方式部署 AI 智能体，从而大幅度提高绩效并提供竞争优势。
在这种环境下，领导者相当于在敏捷性和安全性之间走钢丝，尽力维持韧性与风险之间的平衡。这绝非易事。为了解领导者如何实现这一目标，IBM 商业价值研究院 (IBM IBV) 与牛津经济研究院在 2024 年 10 月和 11 月联合开展了一项调研，受访对象涵盖 17 个行业和 6 个地区的 400 名全球领导者。我们询问他们，必须克服哪些挑战才能在 AI 塑造的竞争格局中取得成功？如何让员工做好准备以推动变革？最期待通过哪些机会来加速进展？
我们将这些结果与我们在 2024 年进行的数十项调研、深度访谈、客户互动中获得的洞察进行了比对，勾画出在 2025 年将重塑 AI 蓝图的重大趋势。
我们发现，领导者仍然难以通过 AI 投资实现业务转型，但他们相信自己正处于重大突破的边缘。事实上，63% 的受访高管表示其 AI 产品组合将在未来一到两年内对组织产生重大财务影响。
为了实现这些期望，企业计划推动团队快速前进。目前有 30% 的受访高管表示其组织主要处于 AI 实验阶段，正在低风险的非核心职能中测试 AI 的使用，以积累经验、建立信心并找出潜在痛点。只有 24% 的受访高管表示其组织正在利用 AI 进行创新，以把握新机遇并创造新的业务模式。
2025 年，领导者有望实现重大转变。46% 的受访高管表示其组织将扩大 AI 的应用规模，利用它来优化流程和系统；而有 44% 的受访高管计划利用 AI 来开展创新工作。只有 6% 的受访高管表示其组织仍将处于实验。
要将这一势头转化为真正的业务价值，领导者需要赋予员工权力，让他们充分利用这一触手可及的技术。这意味着要实现决策民主化，并为员工提供成功所需的工具和培训。人才是利用 AI 制胜的秘诀，但如果没有战略性再培训、安全护栏和决策支持，仅凭人才是无法取得成功的。
在未来的一年中，一些组织很可能脱颖而出。您的组织会在其中吗？探索 2025 年五大趋势，了解领导者需要掌握哪些知识才能克服未来的障碍，以及如何才能建立竞争优势。