2025 年五大趋势

2024 年是拥抱变化、把握机遇的一年。冲突和转型的交织令原有假设受到质疑，领导者不得不重新评估其风险偏好。他们必须平衡速度需求与成熟流程的安全性，然后改变那些束缚发展的习惯。



生成式 AI 是这一转变的核心，带来了一个充满新机遇和未知风险的世界。智能体 AI 是指自主执行各种功能的系统和程序，可在员工从事其他工作时代表他们完成任务。通过为 AI 智能体赋予相关权限，它们可以自动执行决策、解决问题以及执行其他超出系统机器学习模型训练范围的任务，这是大多数 AI 助手无法做到的。



另外，随着数字劳动力的发展，变革的力量牢牢掌握在员工手中。这样个人得以提高生产率并重新定义工作流程，同时挑战了传统的领导观念。



事实上，领导者没有时间审查每一项创新。随着智能体 AI 在组织中发挥的作用不断增强，领导者需要下放更多决策权，才能真正加快步伐。他们仍然需要制定目标并明确前进规则，但必须赋权团队重新思考工作流程，并用新的方式部署 AI 智能体，从而大幅度提高绩效并提供竞争优势。