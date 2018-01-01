在瞬息万变的环境中，您的组织在管理基础架构、网络和端点的过程中面临着前所未有的挑战。您需要扩展对业务关键型应用程序的远程访问，并确保用户具有最合适的访问级别。您可能正在扩展自带设备 (BYOD) 解决方案。与此同时，网络攻击的复杂性不断上升，您的企业缺乏内部技能来应对安全风险。
IDC Marketscape：全球托管安全服务供应商评估
利用数据库活动监控服务加强安全状况
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我们的托管安全专业人员可帮助您评估当前态势，确定未来的成熟度，并制定可行的路线图。您可以制定投资计划，将最新的安全战略应用于组织的基础架构、网络和端点。
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通过近乎实时的数据关联和单一安全仪表板进行高级分析，实现监控和管理，以提高可视性。提供变更管理和安全策略设计。
现代端点管理可保护您的最终用户及其设备免受最新的网络安全威胁。
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