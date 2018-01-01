在瞬息万变的环境中，您的组织在管理基础架构、网络和端点的过程中面临着前所未有的挑战。您需要扩展对业务关键型应用程序的远程访问，并确保用户具有最合适的访问级别。您可能正在扩展自带设备 (BYOD) 解决方案。与此同时，网络攻击的复杂性不断上升，您的企业缺乏内部技能来应对安全风险。