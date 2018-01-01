主页 Services 基础架构安全 托管基础架构和网络安全服务
利用久经考验的安全技能、专业知识和现代解决方案，保护您的基础架构和网络免遭复杂的网络安全威胁
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商业港口的原油和天然气码头鸟瞰图
概述

在瞬息万变的环境中，您的组织在管理基础架构、网络和端点的过程中面临着前所未有的挑战。您需要扩展对业务关键型应用程序的远程访问，并确保用户具有最合适的访问级别。您可能正在扩展自带设备 (BYOD) 解决方案。与此同时，网络攻击的复杂性不断上升，您的企业缺乏内部技能来应对安全风险。
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利用数据库活动监控服务加强安全状况

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功能 规划您的基础架构、网络和端点安全路线图

我们的托管安全专业人员可帮助您评估当前态势，确定未来的成熟度，并制定可行的路线图。您可以制定投资计划，将最新的安全战略应用于组织的基础架构、网络和端点。

 快速启用基础架构、网络和端点保护

借助托管安全服务，您可以在复杂的混合多云环境中快速部署、实施和保护创新技术。

 利用安全专业知识拓展您团队的能力

在我们的内部托管安全专家和分析人员的帮助下，为您的关键基础架构和网络安全技术增加 24x7 全天候监视和响应功能。
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多 与 IBM Garage 专家交谈
用例 基础架构、端点和网络安全服务 托管防火墙服务

通过近乎实时的数据关联和单一安全仪表板进行高级分析，实现监控和管理，以提高可视性。提供变更管理和安全策略设计。

 阅读解决方案简介 端点安全管理

现代端点管理可保护您的最终用户及其设备免受最新的网络安全威胁。

 深入了解端点安全管理服务 安全情报运营咨询 (SIOC)

在所有环境中开发成熟的运营威胁情报。

 探索 SIOC 服务 虚拟安全运营中心

使用虚拟安全运营中心 (SOC) 监控和管理您的混合云系统、设备、网络和应用程序。

 深入了解 IBM 虚拟 SOC
相关解决方案 数据安全解决方案

保护多个环境中的企业数据，遵守隐私法规并降低操作复杂性。

 探索数据安全解决方案 云安全

从容自信地迁移至混合多云环境，将安全功能融入云之旅的每一个阶段。

 探索云安全解决方案 基础架构安全

您所需的 IT 安全解决方案、安全服务器、大型机和存储器，以充分发挥混合云战略的强大功能。

 深入了解基础架构安全解决方案 网络渗透测试

对您的移动应用程序、IoT 应用程序、网络、硬件和人员进行测试，发现并修复漏洞，保护您最重要的资产。

 深入了解渗透测试
资源 重点介绍网络安全的基础知识

确保您的网络安全团队能够通过深入了解他们应采取的关键措施来识别、调查和响应威胁。

 制定威胁识别计划

探索威胁识别的关键要素，针对不断增加的攻击面，更好地管理风险。

 实施云安全最佳实践

远程办公以及依赖云端访问数据和应用程序进一步提升了对云安全性的需求。
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