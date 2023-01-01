为了应对影响关键基础架构、经济和人类基本需求的持续不断的恶意网络安全事件，美国联邦政府宣布了美国第 14028 号行政命令。该命令建立了一个框架，帮助保护公共和私营组织免受供应链和其他类型违规行为的影响。

该命令强调了各组织建立基准安全标准的必要性。该命令还旨在通过引入美国国家标准与技术研究所 (NIST) 和零信任框架指南中定义的最佳实践，帮助组织防范、检测和响应网络安全威胁。X-Force 进攻性和防御性安全服务可以帮助您识别和弥补攻击者可能针对的高风险漏洞，从而帮助您在软件开发供应链中建立安全性。