主页 Services 关于网络安全服务的行政命令 遵循网络安全行政命令的 IBM Security X-Force 服务
X-Force 团队提供安全服务，以帮助增强软件供应链安全和实现关键基础架构安全的现代化。
观看遵循行政命令的 X-Force 的视频 (1:33)
显示保护、客户身份验证和恶意软件检测的插图
降低关键基础架构受损的风险

为了应对影响关键基础架构、经济和人类基本需求的持续不断的恶意网络安全事件，美国联邦政府宣布了美国第 14028 号行政命令。该命令建立了一个框架，帮助保护公共和私营组织免受供应链和其他类型违规行为的影响。

该命令强调了各组织建立基准安全标准的必要性。该命令还旨在通过引入美国国家标准与技术研究所 (NIST) 和零信任框架指南中定义的最佳实践，帮助组织防范、检测和响应网络安全威胁。X-Force 进攻性和防御性安全服务可以帮助您识别和弥补攻击者可能针对的高风险漏洞，从而帮助您在软件开发供应链中建立安全性。

对关键基础架构供应商的新网络要求
优势 增强

您的安全策略

保护

您的数字用户、资产和数据

管理

您对日益增长的威胁的防御

现代化

通过开放、零信任方法和多云平台确保安全性

功能

实现安全现代化，消除协作、情报共享和威胁应对方面的障碍。

 应用程序渗透测试

在软件开发生命周期中对应用程序执行基于工具的手动测试，以发现高风险漏洞，例如业务逻辑和 SQL 注入缺陷。

 静态和动态应用程序安全测试

发现并修复将最重要的应用程序暴露给攻击者的源代码漏洞。

 主动和被动事件响应 (IR) 服务

X-Force 提供主动规划和桌面演习、事件的早期检测和响应以及主动威胁搜寻。

 零信任安全策略

通过零信任策略，针对整个供应链的网络威胁提供高级保护。

 云安全解决方案

借助 IBM Security 云安全解决方案，将安全性融入企业云之旅的每个阶段。

 安全信息和事件管理

使用安全信息和事件管理 (SIEM) 解决方案检测、调查和响应组织范围内的网络安全威胁。

 IBM 创建政府网络安全中心

IBM 正在建立一个中心，以提供安全的实验室空间，政府组织可以利用 IBM 技术和服务演示中的见解，协作开发针对高级安全威胁的独特解决方案。

 IBM Garage 零信任框架研讨会

零信任策略需要不同的安全团队进行协作。IBM Garage 将安全、IT 和企业架构团队的跨职能成员聚集在一起，围绕机构目标和安全目标以及实现这些目标的挑战加以协调。
资源 NIST 网络安全框架

NIST 网络安全框架提供了私营组织可以遵循的全面指导和最佳实践，以改善信息安全和网络安全风险管理。

 勒索软件防范

帮助保护贵组织的数据免受勒索软件威胁。

 X-Force Threat Intelligence 指数报告

通过 X-Force Threat Intelligence 指数了解企业的网络风险。

 《数据泄露的代价》报告

通过数据泄露成本报告深入了解如何减轻损失。
订阅我们的月度时事通讯

接收我们的时事通讯，获取关于新兴趋势的深刻洞察分析。

 立即订阅 了解详情 联系我们的团队

与我们多元化的 IBM 专家团队联系，借助他们的力量完成您的下一项重大举措。

 浏览职业发展机会

加入我们的团队，与我们满怀敬业与创新精神的员工一起为工作和世界创造积极的变化。

 立即报名