为了应对影响关键基础架构、经济和人类基本需求的持续不断的恶意网络安全事件，美国联邦政府宣布了美国第 14028 号行政命令。该命令建立了一个框架，帮助保护公共和私营组织免受供应链和其他类型违规行为的影响。
该命令强调了各组织建立基准安全标准的必要性。该命令还旨在通过引入美国国家标准与技术研究所 (NIST) 和零信任框架指南中定义的最佳实践，帮助组织防范、检测和响应网络安全威胁。X-Force 进攻性和防御性安全服务可以帮助您识别和弥补攻击者可能针对的高风险漏洞，从而帮助您在软件开发供应链中建立安全性。
对关键基础架构供应商的新网络要求
实现安全现代化，消除协作、情报共享和威胁应对方面的障碍。
在软件开发生命周期中对应用程序执行基于工具的手动测试，以发现高风险漏洞，例如业务逻辑和 SQL 注入缺陷。
发现并修复将最重要的应用程序暴露给攻击者的源代码漏洞。
X-Force 提供主动规划和桌面演习、事件的早期检测和响应以及主动威胁搜寻。
通过零信任策略，针对整个供应链的网络威胁提供高级保护。
借助 IBM Security 云安全解决方案，将安全性融入企业云之旅的每个阶段。
使用安全信息和事件管理 (SIEM) 解决方案检测、调查和响应组织范围内的网络安全威胁。
IBM 正在建立一个中心，以提供安全的实验室空间，政府组织可以利用 IBM 技术和服务演示中的见解，协作开发针对高级安全威胁的独特解决方案。
零信任策略需要不同的安全团队进行协作。IBM Garage 将安全、IT 和企业架构团队的跨职能成员聚集在一起，围绕机构目标和安全目标以及实现这些目标的挑战加以协调。