一日为 IBM 人，终生为 IBM 人。作为一名 IBM 退休员工，感谢您自愿贡献自己的时间和才华。您有能力改变现状。
IBM 退休人员有着悠久的捐赠和志愿服务历史。我们鼓励退休人员继承这一传统，继续在他们的社区中发挥影响。
通过 IBM 捐赠和志愿服务门户网站来跟踪志愿服务时间、获得志愿者奖励（以前称为志愿者补贴）、捐赠给您关心的事业，并发现基于您的技能和热情的产生影响的机会。
请联系 support@benevity.com。
请联系 Engagement@ibm.com。
请发送电子邮件至 engagement@ibm.com，我们将确认您的个人资料是否已创建，并为您提供临时密码。
可以，请按照上述步骤用信用卡捐款。然后，只需在捐赠表单中选择定期捐赠（在选择捐赠频率选项里）。
IBM 配捐计划仅针对正式员工。
您可以在门户网站上提名一项事业：
1. 将鼠标悬停在顶部菜单右侧的快速链接上。
2. 从下拉选项中选择提名一项事业。
3. 填写表格，提供有关您提名组织的所需信息。此信息将用于查找您的组织并确定其是否有资格参加该计划。您提供的信息越多越好。
4. 点击提交，您的提名将排队等待批准。
不需要。只有在您希望其他志愿者（IBM 员工或退休人员）参与的情况下，您才应该创建志愿者机会。
使用志愿服务奖励分为两个步骤：
1. 通过在IBM 志愿服务和捐赠门户网站中跟踪志愿服务时间来获得奖励。
2. 捐赠您的志愿者奖励。
之所以要分两步进行，是因为您可以将奖励捐给与您志愿服务的组织不同的组织，也可以将奖励捐给多个组织。
1. 搜索您想要捐赠志愿者奖励的组织（事业）。
2. 点击事业概况。
3. 点击立即捐赠（蓝色按钮）。
4. 填写表格并选择捐赠账户余额作为付款方式——这表明您想使用志愿者奖励而不是使用信用卡。
5. 确认捐款详细信息并点击提交。