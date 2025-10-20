IBM 退休人员有着悠久的捐赠和志愿服务历史。我们鼓励退休人员继承这一传统，继续在他们的社区中发挥影响。

通过 IBM 捐赠和志愿服务门户网站来跟踪志愿服务时间、获得志愿者奖励（以前称为志愿者补贴）、捐赠给您关心的事业，并发现基于您的技能和热情的产生影响的机会。