退休人员志愿服务

一日为 IBM 人，终生为 IBM 人。作为一名 IBM 退休员工，感谢您自愿贡献自己的时间和才华。您有能力改变现状。
一个人坐在自己的办公室里。
寻找志愿服务和回馈的机会

您是 IBM 退休人员，并希望参加捐赠与志愿服务计划吗？注册，然后访问 IBM 捐赠与志愿服务门户网站。您将收到一封包含后续步骤的确认电子邮件。

 立即报名

常见问题解答

IBM 退休人员有着悠久的捐赠和志愿服务历史。我们鼓励退休人员继承这一传统，继续在他们的社区中发挥影响。

通过 IBM 捐赠和志愿服务门户网站来跟踪志愿服务时间、获得志愿者奖励（以前称为志愿者补贴）、捐赠给您关心的事业，并发现基于您的技能和热情的产生影响的机会。 

请联系 support@benevity.com。

请联系 Engagement@ibm.com。

请发送电子邮件至 engagement@ibm.com，我们将确认您的个人资料是否已创建，并为您提供临时密码。 

搜索您想要捐赠的组织（事业）并选择它。

  • 点击立即捐赠（蓝色按钮）。
  • 填写表格并选择信用卡作为付款方式。
  • 确认捐赠详细信息，然后点击提交
    o  请注意，系统不会保存您的信用卡信息。 

为了保护您的隐私，我们在 IBM 捐赠与志愿服务门户网站中仅存储极少量的个人信息。

可以，请按照上述步骤用信用卡捐款。然后，只需在捐赠表单中选择定期捐赠（在选择捐赠频率选项里）。

如果您通过 IBM 志愿服务与捐赠门户网站进行捐赠，您可以在个人资料下的捐赠历史记录中查看捐赠进度。

IBM 配捐计划仅针对正式员工。

您可以在门户网站上提名一项事业：

1. 将鼠标悬停在顶部菜单右侧的快速链接上。
2. 从下拉选项中选择提名一项事业
3. 填写表格，提供有关您提名组织的所需信息。此信息将用于查找您的组织并确定其是否有资格参加该计划。您提供的信息越多越好。
4. 点击提交，您的提名将排队等待批准。

 将鼠标悬停在顶部菜单中的志愿者上。
- 点击跟踪志愿者时间。 
- 填写跟踪外部志愿服务表格。 
- 确保选择捐赠货币，以便获得志愿者奖励。
o    确认详细信息并提交志愿者服务时间

不需要。只有在您希望其他志愿者（IBM 员工或退休人员）参与的情况下，您才应该创建志愿者机会。  

使用志愿服务奖励分为两个步骤：

1. 通过在IBM 志愿服务和捐赠门户网站中跟踪志愿服务时间来获得奖励。
2. 捐赠您的志愿者奖励。 

之所以要分两步进行，是因为您可以将奖励捐给与您志愿服务的组织不同的组织，也可以将奖励捐给多个组织。

1. 向下滚动至捐赠账户（仪表板右侧）。
2. 点击查看奖励，您将看到可用的志愿者奖励以及您过去使用的任何奖励。

1. 搜索您想要捐赠志愿者奖励的组织（事业）。
2. 点击事业概况。
3. 点击立即捐赠（蓝色按钮）。
4. 填写表格并选择捐赠账户余额作为付款方式——这表明您想使用志愿者奖励而不是使用信用卡。
5. 确认捐款详细信息并点击提交

  •  转到您的个人资料。
  • 点击 捐赠
  • 点击捐赠历史记录
  • 您将看到所做的捐赠，包括志愿者奖励。进度指示器将从黄色（已启动）变为绿色（进行中），再变为蓝色（已完成）。

以前的数据可以在 IBM 志愿服务和捐赠门户网站的历史志愿服务信息中找到。访问志愿服务历史页面并滚动到页面底部。

如果您已按照这些说明进行操作，但问题仍未解决，请填写此表，创建一份支持工单。

立即联系

您对 IBM 捐赠和 志愿服务团队有任何疑问或问题吗？

 联系我们