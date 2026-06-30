软件

IBM® Software 开发市场领先的技术，可提供创新和生产力，并能够帮助客户预测其环境并实现自动化和现代化。我们在四个主要领域实现这一价值。混合云 (Red Hat)，基于开源技术构建，统一了本地、公共云、私有云和边缘计算，可扩展应用程序和 AI。数据以 watsonx 为基础，具有内置治理、合规性和负责任的 AI，使客户能够实时使用其数据，并将企业级 AI 嵌入到应用程序和业务流程中。自动化，包括使用 Apptio 的 FinOps 产品组合，可帮助客户提高技术的透明度、价值并降低成本。诸如 HashiCorp Terraform 之类的功能允许客户对 IT 进行操作和自动化，以构建、部署和管理混合应用程序和基础架构。事务处理使 IBM® Z 能够为任务关键型工作负载提供无与伦比的弹性、可扩展性、安全性、可用性和实时欺诈检测。客户可以直接在 IBM Z 上使用 AI 和 AI 智能体来简化操作。IBM 软件建立在开放架构之上，可确保选择权、灵活性以及自信地扩展 AI 的能力，同时最大限度提高现有投资的价值。