IBM 在全球超过 175 个国家或地区开展业务。我们通过四个业务板块执行以平台为中心的混合云和 AI 战略：软件、咨询、基础设施和融资。作为推动世界变得更美好的催化剂，我们正在将负责任的做法嵌入到我们的运营和客户解决方案中。我们将科技付诸实践，帮助加快进步——提高生产力、降低成本、保护自然资源，并为我们生活和工作的社区和环境创造积极成果。
软件
IBM® Software 开发市场领先的技术，可提供创新和生产力，并能够帮助客户预测其环境并实现自动化和现代化。我们在四个主要领域实现这一价值。混合云 (Red Hat)，基于开源技术构建，统一了本地、公共云、私有云和边缘计算，可扩展应用程序和 AI。数据以 watsonx 为基础，具有内置治理、合规性和负责任的 AI，使客户能够实时使用其数据，并将企业级 AI 嵌入到应用程序和业务流程中。自动化，包括使用 Apptio 的 FinOps 产品组合，可帮助客户提高技术的透明度、价值并降低成本。诸如 HashiCorp Terraform 之类的功能允许客户对 IT 进行操作和自动化，以构建、部署和管理混合应用程序和基础架构。事务处理使 IBM® Z 能够为任务关键型工作负载提供无与伦比的弹性、可扩展性、安全性、可用性和实时欺诈检测。客户可以直接在 IBM Z 上使用 AI 和 AI 智能体来简化操作。IBM 软件建立在开放架构之上，可确保选择权、灵活性以及自信地扩展 AI 的能力，同时最大限度提高现有投资的价值。
Consulting
IBM® Consulting 在业务转型、科技实施和托管服务方面提供深厚的领域、技术和行业专业知识以及市场领先的能力。Consulting 设计、构建和运营基于开放的混合云架构的科技和业务流程，利用数据、生成式 AI 和自动化来提高效率和规模。通过 IBM 的技术和生态系统合作伙伴解决方案，我们帮助客户实现应用程序现代化，并将 AI 规模化嵌入到工作流中并使之顺畅运行，以实现可衡量的投资回报。我们的 IBM® Consulting Advantage 平台和 Garage 方法可与客户共同创造、部署数字资产和人工智能驱动解决方案，从而加速转型。
IBM® Infrastructure 为混合云提供值得信赖且安全的解决方案，并经过优化，可将 AI 融入任务关键型交易中。IBM 在开发产品时，充分考虑了产品的可维护性和可升级性，以及其中材料的再使用、再生和回收。在可行的情况下，Infrastructure 在产品设计中注重节能，采用再生材料和环保材料，并促进产品生命周期结束时的再使用和再生。IBM 全球资产回收服务 (GARS) 负责将二手及租赁期满的 IBM 资产对外再销售，在内部对资产进行再利用和重新部署，并为报废 IT 设备的处置提供符合环保责任的流程。
Financing 服务通过我们的融资解决方案，帮助 IBM 客户购置硬件、软件和服务。客户可将硬件退回 IBM，使其实现重复使用、转售和再生。这既减少了浪费，又帮助 IBM 客户升级至更节能、成本更低的硬件。这些融资安排主要针对对终端用户业务运营至关重要的产品或服务，并支持 IBM 的混合云和 AI 战略。