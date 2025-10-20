IBM 于 1988 年制定了第一个自愿性环境目标，即回收无害废物流。从那时起，我们扩大了目标，将无害化学废物、我们自身的运营中产生的报废 IT 设备、客户在租赁期满时归还的 IBM 自有设备以及 IBM 在较大的租赁办公地点产生的无害废物也包括在内。

2021 年，IBM 更新了其无害废物目标，即到 2025 年，通过再利用、回收、堆肥和废物变能源流程，将 90% 或更多的 IBM 总无害废物（按重量计）从填埋和焚烧中转移出来，并且使用废物转化为能源流程处理的废物不超过转移废物的 10% （按重量计）。该目标范围涵盖 IBM 在全球范围内拥有的办公地点以及 10 万平方英尺或更大面积的租赁办公地点，同时也建立在 IBM 过去数十年的废物管理目标基础之上。

2024 年，受我们目标约束的报告地点在全球范围内产生了约 19,200 公吨的无害废物，较 2023 年增加 16%。这些地点产生的无害废物增加，主要是由于我们继续努力整合不动产组合。我们从垃圾填埋或焚烧中转移了 94.4%（按重量计）的垃圾，实现了目标的第一部分。在转移的总量中，8.6%（以重量计）被送往废物转化为能源的流程，达成了我们目标的第二部分。