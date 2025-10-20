我们相信，防止污染的最佳方法是从源头上避免废物的产生。自 1971 年以来，这一直是 IBM 污染预防计划背后的基本理念。对于产生的废弃物，我们通过全面、主动的废物管理计划来最大限度减少污染，该计划要求按优先顺序实施以下做法：(1) 再利用，(2) 回收，(3) 回收再利用（例如，废物转化为能源）、(4) 其他处理（例如，水处理和化学处理、焚烧）、(5) 填埋处理。
IBM 于 1988 年制定了第一个自愿性环境目标，即回收无害废物流。从那时起，我们扩大了目标，将无害化学废物、我们自身的运营中产生的报废 IT 设备、客户在租赁期满时归还的 IBM 自有设备以及 IBM 在较大的租赁办公地点产生的无害废物也包括在内。
2021 年，IBM 更新了其无害废物目标，即到 2025 年，通过再利用、回收、堆肥和废物变能源流程，将 90% 或更多的 IBM 总无害废物（按重量计）从填埋和焚烧中转移出来，并且使用废物转化为能源流程处理的废物不超过转移废物的 10% （按重量计）。该目标范围涵盖 IBM 在全球范围内拥有的办公地点以及 10 万平方英尺或更大面积的租赁办公地点，同时也建立在 IBM 过去数十年的废物管理目标基础之上。
2024 年，受我们目标约束的报告地点在全球范围内产生了约 19,200 公吨的无害废物，较 2023 年增加 16%。这些地点产生的无害废物增加，主要是由于我们继续努力整合不动产组合。我们从垃圾填埋或焚烧中转移了 94.4%（按重量计）的垃圾，实现了目标的第一部分。在转移的总量中，8.6%（以重量计）被送往废物转化为能源的流程，达成了我们目标的第二部分。
作为 IBM 持续努力保护自然资源和减少浪费的一部分，公司设定了一个目标，到 2025 年，在全球范围内 IBM 管理的餐厅运营中淘汰非必要的一次性塑料制品。截至 2024 年年底，我们在 17 个国家或地区的 58 家 IBM 管理的自助餐厅（包括小吃店、咖啡吧和其他设施）中的 55 家中下架了所有非必要的 SUP 物品。除了我们的目标外，我们还与主要食品服务供应商合作，推出了鼓励在 IBM 管理的自助餐厅使用可重复使用的咖啡杯的举措。
水排放按地点进行管理，并按要求向监管机构报告排放信息。在内部，IBM 还跟踪、报告和管理全球范围内拥有现场监管废水排放许可证的 IBM 地点的总废水排放量。IBM 在适用的 IBM 地点对废水排放进行测量和管理，以保持运营条件和符合排放许可的要求。IBM 的全球环境管理体系规定适用于直接向承受水体排放的 IBM 地点的处理要求。对于现场设有工业或生活废水处理厂，并且正在处理工业或生活废水的 IBM 地点，无论其位于何处，都必须遵守 IBM 这些企业要求。
IBM 运营过程中产生的空气排放量仍然相对较少，主要与用于空间供暖的天然气燃烧以及在需要时用于产生应急电力的柴油燃烧有关。此外，研发过程中也会有少量的化学品泄露排放。作为我们的全球环境管理体系的一部分，IBM 制定并实施限制燃料硫含量和使用高效锅炉等要求， 以最大限度地减少空气排放。