研究、开发、制造过程和服务所需的化学品从采购到储存、使用及处置都经过精心选择和管理，以避免释放到环境中并造成污染。

在将新化学品或材料用于工艺或技术之前，IBM 要求这些化学品或材料经过一项名为“上游化学品审查”的全面的环境、健康和安全评估。这是 IBM 长期以来的一项做法，以确保我们在特定应用中使用危害尽可能最小的化学品，这也是 IBM 化学品管理方法的一个关键要素。

IBM 对材料和工艺管理的预防性方法由我们的全球化学品管理人员、工业卫生学家和毒理学家提供的。因此，早在潜在的监管行动之前，IBM 就已经主动禁止或限制在我们的产品和流程中使用许多有害物质。

化学品使用指标侧重于选择更环保的化学品、安全和无害环境的处理以及负责任的处置。