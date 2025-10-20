在 IBM，我们在选择产品和流程中使用的材料时采取预防性原则，努力选择对其预期用途安全且对环境影响最小的材料。
IBM 采取一系列节约材料的举措，包括公司的化学品管理、产品环保设计和污染预防计划。
研究、开发、制造过程和服务所需的化学品从采购到储存、使用及处置都经过精心选择和管理，以避免释放到环境中并造成污染。
在将新化学品或材料用于工艺或技术之前，IBM 要求这些化学品或材料经过一项名为“上游化学品审查”的全面的环境、健康和安全评估。这是 IBM 长期以来的一项做法，以确保我们在特定应用中使用危害尽可能最小的化学品，这也是 IBM 化学品管理方法的一个关键要素。
IBM 对材料和工艺管理的预防性方法由我们的全球化学品管理人员、工业卫生学家和毒理学家提供的。因此，早在潜在的监管行动之前，IBM 就已经主动禁止或限制在我们的产品和流程中使用许多有害物质。
化学品使用指标侧重于选择更环保的化学品、安全和无害环境的处理以及负责任的处置。
IBM 硬件产品包装中使用的原材料是该公司使用材料的一种应用。对于此应用，IBM 关注以下指标：再利用、通过改进设计减少用量、使用更环保的材料以及加入可回收材料。
自 2002 年以来，IBM 还坚持实现纸张和纸质/木制包装的负责任采购自愿目标，要求 IBM 直接采购的纸张和纸质/木制包装来源来自采用可持续方式管理森林的供应商。供应商必须提供证据，证明货源已得到第三方认证机构的认证，例如森林管理委员会、森林验证认可计划、可持续林业倡议或加拿大标准协会可持续森林管理系统标准。2024 年，IBM 直接采购的 99.5%（基于支出）的纸张和纸质/木制包装均来自采用可持续方式管理的森林。
保护水资源和保护水域是环境保护的重要优先事项。IBM 于 2000 年确立了第一个节水目标，并随着时间推移不断发展。
IBM 运营通常不需要耗水。公司的节水目标优先考虑减少对环境潜在影响最大的用水量。 IBM 的目标是在水资源紧张地区的大型 IBM 基地实现逐年减少取水量。 这些地点约 80% 的取水量用于工作场所的生活用水，包括饮用水、食堂和盥洗室用水。 2024 年，由于员工陆续返回办公室办公，这些地点的取水量仅减少了 0.1%。
节约工作包括用本地抗旱植物取代灌溉草皮区域，扩大我们各个基地的供水系统泄漏检测和维修计划，升级加湿器设备，以及在洗手间安装无水小便池和水龙头节水器。为了帮助我们发现更多的节约机会并更准确地测量用水量，我们继续在园区和多租户建筑物中安装水表。