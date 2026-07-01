AI 的足迹受诸多相互关联的因素影响：模型架构、训练方法、工作负载编排、硬件性能以及芯片制造材料。由于这些要素相互依存，任何单一的干预措施都无法满足需求。因此，我们采用整体性方法设计 AI 系统，应用各种效率提升方法和我们自身的创新，最大限度地减少不必要的计算，并充分利用基础设施。我们开放、高性能且值得信赖的 Granite 模型采用混合架构和混合专家方法，在显著降低内存需求的同时，实现高性能。通过调整模型规模，组织可以选择能够满足每项任务性能要求的最小模型。



在开放、可扩展的 AI 平台上部署规模合适的模型，使工作负载能够在最合适的基础设施上运行，无论是本地还是云端。通过对开源生态系统的贡献以及 Red Hat OpenShift AI 和 Red Hat AI Inference 等企业 AI 平台的交付，我们帮助推进更高效的大规模训练和推理。在基础设施层，包括 IBM® Power11、LinuxONE 5 和 IBM® z17 在内的系统由 Telum II 处理器和创新的冷却与路由技术提供支持，可在更低的功耗下提供高 AI 吞吐量。当与 Spyre 加速器结合使用时，这些系统可以进一步扩大性能收益，同时提高能效以满足要求严格的 AI 工作负载的需求。



通过共同优化模型、平台和硬件，我们提高了情报的交付效率，提高了每个系统和单位能量的吞吐量。这种全栈效率使 AI 系统能够扩展，同时支持环境管理和长期运营弹性。