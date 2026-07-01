人工智能，涵盖机器学习、生成式 AI 和智能体式 AI，为提高生产力和加速化解全球性挑战提供了巨大的机遇。与此同时，其发展也引发了对能源使用、温室气体排放、水资源消耗以及先进计算系统材料强度的关注。IBM 通过全栈方法解决这些问题，将效率和可持续性融入 AI 技术的每一层。
AI 的足迹受诸多相互关联的因素影响：模型架构、训练方法、工作负载编排、硬件性能以及芯片制造材料。由于这些要素相互依存，任何单一的干预措施都无法满足需求。因此，我们采用整体性方法设计 AI 系统，应用各种效率提升方法和我们自身的创新，最大限度地减少不必要的计算，并充分利用基础设施。我们开放、高性能且值得信赖的 Granite 模型采用混合架构和混合专家方法，在显著降低内存需求的同时，实现高性能。通过调整模型规模，组织可以选择能够满足每项任务性能要求的最小模型。
在开放、可扩展的 AI 平台上部署规模合适的模型，使工作负载能够在最合适的基础设施上运行，无论是本地还是云端。通过对开源生态系统的贡献以及 Red Hat OpenShift AI 和 Red Hat AI Inference 等企业 AI 平台的交付，我们帮助推进更高效的大规模训练和推理。在基础设施层，包括 IBM® Power11、LinuxONE 5 和 IBM® z17 在内的系统由 Telum II 处理器和创新的冷却与路由技术提供支持，可在更低的功耗下提供高 AI 吞吐量。当与 Spyre 加速器结合使用时，这些系统可以进一步扩大性能收益，同时提高能效以满足要求严格的 AI 工作负载的需求。
通过共同优化模型、平台和硬件，我们提高了情报的交付效率，提高了每个系统和单位能量的吞吐量。这种全栈效率使 AI 系统能够扩展，同时支持环境管理和长期运营弹性。
IBM 的温室气体减排目标以联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 制定的科学基准为基础。2023 年，我们实现了 2025 年前将运营温室气体排放减少 65% 的目标（以 2010 年为基数，已针对收购和剥离资产执行调整）。
我们正在努力实现到 2030 年实现运营温室气体净零排放的目标。我们通过节能措施和增加可再生电力采购等举措来支持净零排放目标。
2025 年，IBM 的总能耗比 2024 年减少了 8.0%，这得益于运营效率的提高和对于节能的持续关注。
IBM 实施了一项全球节能计划，致力于通过持续的能效计划来减少能源消耗。2025 年，我们实施了 634 个节能项目，估计避免了 123,000 MWh 的能源消耗和 35,000 公吨 CO2 当量的排放。节能的主要驱动因素是我们数据中心的 IT 设备升级。
为了减少 IBM 数据中心的环境足迹，我们着重通过空间优化和能源高效基础设施的持续继续现代化来提高能源效能，从而提高每单位能源消耗所提供的计算能力。
我们通过测量数据中心的电源使用效率 (PUE)，跟踪性能比照数据中心冷却效率目标的实现情况。2025 年，我们数据中心的估算加权平均 PUE 为 1.39，表示相较于2019 年的基线，冷却效率有 28.0% 的提升。这一性能超过了我们到 2025 年将数据中心冷却效率比 2019 年基准提高 20% 的目标。
在提高效率的同时，我们将继续增加数据中心内可再生电力的使用比例。总体而言，我们数据中心 85% 的电力消耗来自可再生能源。到 2025 年，全球有 44 个数据中心已实现 100% 可再生电力供应，这体现了我们持续致力于通过更清洁的能源采购来降低运营排放的决心。
2025 年，IBM 总电力消耗的 84.5% 来自可再生能源，超过了我们的 2025 年可再生能源电力采购目标。我们采购的可再生能源电力中，73.4% 的电力为直接与电力供应商签订合同或通过业主获得，11.1% 的电力已经包含在我们从电网获得的电力组合中。1
IBM 根据《温室气体核算体系：企业核算与报告标准》计算温室气体 (GHG) 排放量。有关我们 2025 年排放清单的信息，请参阅我们的“数据与政策”页面。
IBM 聘请外部第三方机构，对截至 2025 年 12 月 31 日及该年度我们网站上披露的特定环境绩效指标进行认证审查。外部第三方报告可在《温室气体独立有限保证声明》中查阅。
为了满足 IBM 降低新一代企业服务器和存储产品单位交付工作能耗的目标，我们于 2025 年推出 IBM® z17 和 IBM® LinuxONE Emperor 5 系统。这两款系统旨在兼顾性能和安全性，同时优化能源利用率。
我们还扩展了 Hardware Management Console 中与可持续性相关的监测功能，并增强了针对特定配置的产品碳足迹估算工具，以支持客户决策。
要了解有关 IBM Z 和 IBM® LinuxONE 可持续性的更多信息，请参阅
https://ibm.com/products/z/sustainability、https://ibm.com/products/linuxone/sustainability 和
https://ibm.com/support/z-content-solutions/sustainability-linuxone。
2025 年 7 月，IBM 推出了 Power11 服务器，使数据中心能效得到显著提升。Power11 的设计实现了性能与功耗的分离，与 Power10 相比，rPerf/Watt 提高了 37%4。
这一代服务器的一个关键功能是全新的“节能模式”，它允许客户按需减少用电量，与系统的最大性能模式相比，服务器效率提高了 28%5。这些创新使企业能够在严格管理能源足迹和运营成本的同时，扩展其任务关键型和 AI 工作负载。
ENERGY STAR
IBM 与美国环保署的 ENERGY STAR 计划保持着基础合作伙伴关系。我们继续优先考虑对我们系统效率的第三方验证；2025 年，我们的产品组合包括 9 款经认证的企业服务器和 7 款经认证的存储产品，表明我们持续遵守该计划所设定的严格环境规范。
根据美国能源信息署电力平衡准许区域（或其他司法管辖区的等效区域）的定义，我们的可再生电力报告仅计算来自我们消费所在的相同电网区域的发电量。我们不包括来自其他电网区域的非捆绑式可再生能源证书。报告的可再生能源电力包括风能、水力发电（包括大型水力发电）、生物质能、太阳能和地热能，并反映所有合同采购情况，无论年份或“额外性”。由于发电和使用之间的时间差异，任何时刻交付的电力都可能包括非可再生能源，即使可再生能源采购总量等于所申报的数量。
注 1. 系统容量基于 ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference 上提供的 LSPR 数据。功耗是使用 3931 的功率估算工具和 9175 的功率估算工具计算的，这些工具可在 ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html 上获得。在最大利用率下，针对系统环境驱动的最大功率条件，使用最坏情况下的功率条件以及绝对最大系统功率配置。结果可能会有所不同。
注 2. 基于 IBM 实验室测量结果，比较了预期的大型 IBM 机器类型 9175 配置中支持 FICON 和 OSA 的 I/O 所需的功率差异；9175 配置情况基于实际的历史大型 IBM 机器类型 3931 配置。IBM 机器类型 9175 是 Max 208，配备 23 TB 内存、56 个主动处理器、3 个 IBM 虚拟闪存、14 个 ICA-SR 2.0、7 个 PCIe+ I/O 抽屉和 69 个 FICON Express32——4P LX、12 个 OSA-Express7S 1.2 GbE SX、18 个 Network Express LR 10G 和 4 个 Crypto Express 8S (2 HSM)。IBM 机器类型 3931 配置为提供相同的硬件功能。结果可能会有所不同。
注 3. 在针对核心整合研究开展的 IBM 内部性能测试中，将配备 136 个可配置处理器单元的 IBM 机器类型 9175 Max136 机器，与采用配备两颗第五代 Intel Xeon Platinum 8592+ 处理器（每颗 CPU 拥有 64 个核心）的商用企业级服务器的 x86 解决方案进行了对比。测试所涉及的工作量包括一个运行在 Red Hat OCP v4.17 上的容器化 OLTP WebSphere Liberty v25 应用程序，以及在同一 OCP 聚类上运行的 EDB Postgres for Kubernetes v1.25。两种解决方案均使用 Red Hat Enterprise Linux v9.5 和 KVM。测试结果已推演至典型完整客户 IT 解决方案场景，包含彼此隔离的生产与非生产 IT 环境。IBM 9175 机器类型解决方案需 1 台 Max136，x86 方案需 23 台对比服务器。结果可能会有所不同。
注 4. 基于所有 Power11 系统在典型运行条件下 100% 利用率的最大配置。
注 5. 基于 IBM 对 Power11 系统在插槽与内存完全配置下的服务器每瓦性能测量结果（“最大性能模式”对比“节能模式”），测试范围涵盖计算密集型、磁盘密集型与内存密集型工作负载，具体配置如下：E1180（4 个 10 核/64x64 GB DDIMM）、E1150（4 个 16 核/64x32 GB DDIMM）、S1124（2 个 16 核/32x32 GB DDIMM）、S1122（2 个 16 核/32x32 GB DDIMM）。