主页 Page Title Page Title Ambition into action 如果有提高效率的路线图，情况会怎样？
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概述
以可持续发展为目标，将愿景转化为行动。

专注于可持续发展并非易事。但对于大多数企业来说，这是必答题，而不是可选题。要将可持续发展目标付诸行动，您需要根据企业的具体需求制定最适合的战略和解决方案。寻找合适的合作伙伴，帮助您绘制战略路线图，进而打造更负责任的企业形象，获得更加强劲的盈利能力。

借助融合 AI 的技术充分利用企业数据，做出明智决策。将企业战略与日常运营紧密联系起来，确保将可持续发展融入业务转型之中。
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客户案例
Downer

了解 Downer 如何通过可持续资产管理为乘客带来安全、可靠和舒适的出行体验。

 Melbourne Water

了解 Melbourne Water 如何简化其可持续发展报告，以创建单一的能源使用和 ESG 绩效记录系统。

 Hursley

了解 IBM Hursley 如何在碳中和之旅中实施自动化。

 Phoenix Systems

了解该公司如何将公有云的便利性与前所未有的安全性融合在一起。

 Siemens Gamesa

了解 Siemens Gamesa 如何提高涡轮叶片的生产效率并缩短风力发电机的上市时间。

 Hera

了解该公司如何将基于 AI 的自动化引入循环经济。
我们积累了超过 10 个不同的系统来管理和监测水和能源。我们本来就想进行整合，而 Envizi 为此提供了帮助。 Steve Ford Head of Sustainability The GPT Group 阅读成功案例
用例
ESG 报告 使用环境、社会和治理 (ESG) 报告，整合数据孤岛。寻找新的机遇，在各项运营中推动积极的变革。 ESG 数据管理指南 探索 IBM Envizi
资产管理 打造低排放型企业。使用自动化技术跟踪资源使用情况、降低成本并改善服务。 将智能资产管理融入运营之中 探索 IBM Maximo Application Suite
ESG 风险管理 获得气候和天气洞察以预测会造成中断的环境条件，积极主动地管理风险并打造更可持续的运营。 探索管理气候风险的 5 种方法 探索 IBM Environmental Intelligence Suite
绿色 IT 通过转向采用可再生能源，让运营实现可持续发展并节约能源。 数据中心以外的 IT 可持续性 探索高能效 IT 解决方案
战略 使用以数据为依据的路线图，迈向可持续的业务模式。促进行动，实现成果。 在可持续发展与盈利能力之间取得平衡 探索 IBM 可持续发展咨询服务
供应链 打造更富有弹性的供应链，帮助减少浪费、降低成本以及改善环境循环。 建立富有弹性的智能供应链 探索 IBM 供应链解决方案
可持续发展服务

聚焦咨询

IBM Garage 是一种协作式方法，是 IBM Consulting 开展业务的核心。
IBM 影响和 ESG
IBM ESG 影响报告

阅读我们对减少负面环境影响的承诺。

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 社会影响博客

了解 IBM 如何在全球推行强有力的 ESG 原则。
后续步骤

了解 IBM Garage for Sustainability 如何帮助您的团队加速数字化转型；或者与专家会面，以便使用定制的解决方案组合，将可持续发展战略付诸实施。

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