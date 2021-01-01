专注于可持续发展并非易事。但对于大多数企业来说，这是必答题，而不是可选题。要将可持续发展目标付诸行动，您需要根据企业的具体需求制定最适合的战略和解决方案。寻找合适的合作伙伴，帮助您绘制战略路线图，进而打造更负责任的企业形象，获得更加强劲的盈利能力。

借助融合 AI 的技术充分利用企业数据，做出明智决策。将企业战略与日常运营紧密联系起来，确保将可持续发展融入业务转型之中。