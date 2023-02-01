简介

利用 AI 和自动化功能主动应对业务中断 自主运营可以让 IT 实现自主管理，通过提供主动而非被动的方法来解决问题，从而有机会增强可靠性并显著降低成本。2020 年 IBV 研究 (PDF, 400 KB) 显示，80% 的受访公司预期将通过自动化实现盈利率增长。然而，为了有效实施数字化转型，必须采取战略性方法。 将 AI 和自动化纳入 IT 运营可赋予企业新的能力，以管理数据，优先处理可能影响业务的问题，并节省熟练员工的时间。 2020 年 IBV 研究 (400 KB)