IT 控制塔提供全方位的整个系统视图，让企业了解运营情况。首席信息官可以查看详细的应用程序性能数据，并了解资源的管理方式。首席技术官可以使用这些信息，确定是否需要增强产品或供应商。而首席执行官则可以获取各种业务指标和商业智能应用程序。
的受访公司预计通过自动化实现盈利率增长²
减少事故³
获得全系统实时指标，如平均识别时间 (MTTI)，是自主 IT 运营的原动力。提高可观察性有助于端到端跟踪 IT 运营，以便更轻松地识别和定位在应用程序、数据和流程中发生的关键事件。
海量 IT 遥测数据的快速传入，很容易让员工不堪重负。为了有效管理传入的数据，企业纷纷采纳 AI 技术，借此了解传入的事件有何意义，以及如何快速加以解决。AI 还有助于保留通常会在 IT 人员流动过程中流失的体系化知识。
的组织目前在产品服务组合中至少拥有 500 个应用程序⁴
的 IT 遥测干扰信息降幅⁵
1 基于 451 Research 在 2020 年对 237 名 IT 决策者进行的调查《客户之声：宏观经济展望、企业 IT 支出、数字化转型和云服务》的结果，该调查报道于《完全自动化：智能企业执行的未来》，451 Research，2022 年 7 月。
² 《自动化和未来工作：在整个企业中创建智能工作流程》(PDF, 400 KB)，IBM 商业价值研究院，2020 年 7 月 22 日。
³, ⁵ 基于 IBM 2021 年以来与客户的合作中观察到的汇总性能数据，进而开展的内部分析表明，数字化运营（集成自主运营解决方案）使一家客户的事件数量削减了 60%，使两家客户的 IT 遥测噪声减少了 97%。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。
⁴ 《全球应用程序服务》，2023 年，IDC，文件编号 US50037816，2023 年 1 月（ibm.com 外部链接）。