气候变化是现在必须解决的生存威胁。它给多个物种和栖息地带来了极大的压力，而且经济影响也越来越大。仅在美国，2021 年 20 场最大的天气和气候灾害总共造成了 1,450 亿美元的损失。¹

幸运的是，全球都开始意识到是时候采取行动了，因为听之任之、无所作为的风险太高了。世界经济论坛《2022 年全球风险报告》的受访者将气候行动失败列为我们未来十年面临的最严重风险之一。²企业已经认清了现状，知道必须应对气候变化给企业运营带来的风险，缓解自身对环境的影响。

但是，后续步骤是什么？企业如何真正为气候变化的影响做好准备？我们接下来要看一看如何更好地理解我们面临的风险，以及可以采取哪些行动来缓解这些风险 – 无论是为了企业，还是为了我们的地球。