主页 Page Title Page Title 管理气候风险 管理气候风险
地理空间数据和分析如何帮助您最大程度地缓解环境影响和业务风险
说明气候风险的太阳、云和植物图标
气候行动是企业的当务之急

气候变化是现在必须解决的生存威胁。它给多个物种和栖息地带来了极大的压力，而且经济影响也越来越大。仅在美国，2021 年 20 场最大的天气和气候灾害总共造成了 1,450 亿美元的损失。¹

幸运的是，全球都开始意识到是时候采取行动了，因为听之任之、无所作为的风险太高了。世界经济论坛《2022 年全球风险报告》的受访者将气候行动失败列为我们未来十年面临的最严重风险之一。²企业已经认清了现状，知道必须应对气候变化给企业运营带来的风险，缓解自身对环境的影响。

但是，后续步骤是什么？企业如何真正为气候变化的影响做好准备？我们接下来要看一看如何更好地理解我们面临的风险，以及可以采取哪些行动来缓解这些风险 – 无论是为了企业，还是为了我们的地球。

2021 年，仅美国就发生了价值达到 200 亿美元损失的天气和气候灾难。¹
理解气候风险所面临的挑战

气候变化和恶劣天气事件对企业运营造成的损害越来越大。从建筑和资产到供应链、基础设施和员工，一切都面临风险。理解风险的规模和性质至关重要。为此，企业必须能够：

  • 在整个组织内对气候变化和天气事件的潜在影响进行建模和预测。
  • 定位、预测、准备和监测极端情况（例如暴风雨、野火、洪水和空气污染）的影响。
  • 在正确的时间做出正确的决策，保护组织及其利益相关者免受气候变化和恶劣天气的影响
  • 了解组织自身对气候变化的贡献，并采取有效措施最大限度地缓解气候变化的影响，甚至变害为利。


这些要点说起来容易，做起来很难。为什么？因为要真正理解气候风险，就要收集和分析部分能够想象到的最大数据集。

想想所有来自地球监测卫星的地理空间数据，再加上全球天气预报数据。然后还要考虑组织生成的有关组织资产、设施和基础设施的所有数据。还要再加上整个组织和供应链的碳排放数据。结果是若干个持续更新的庞大数据集，大得很难传输。

幸运的是，大多数组织正在开始这一征程。2019 年，我们调查的高管中有 96% 告诉我们已经将天气数据纳入运营计划中。但使用这些数据对气候风险建模、预测气候风险并采取行动需要新的工具、技术和专业知识。³

大数据推动实现有魄力的气候解决方案

了解全局情况。了解地理空间数据如何帮助组织对气候风险建模，减少气候风险对环境的影响。
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利用 IBM Environmental Intelligence Suite 理解和应对气候风险

IBM 开发了 IBM® Environmental Intelligence Suite。它是一个功能强大的全面解决方案，可帮助组织理解和缓解与气候相关的业务风险，包括极端天气、气候行动失败和人为造成的环境破坏。IBM Environmental Intelligence Suite 是基于云、AI 驱动的软件，可弥合气候科学与业务运营之间的差距。它将强大的地理空间分析引擎与气候和环境影响建模框架相结合，因此可以：

  • 预测气候变化和即将到来的天气事件给企业业务运营带来的风险。例如，零售业可以使用未来洪水风险预测结果为商店选址规划提供指导。
  • 理解天气和气候变化对业务的总体影响。对于电力公司来说，了解植被沿电网生长的速度有助于制定植被管理规划。
  • 在恶劣天气事件之前、之中和之后保护企业资产，确保业务连续性。例如，主动识别并优先考虑在发生恶劣天气导致业务中断时采取的正确行动，可以让您有时间安排备用物流路线。
  • 通过在正确的时间采取正确的行动来缓解风险，最大限度地减少恶劣天气事件造成的经济和环境危害。例如，保险公司可以发送短信 (SMS) 警报，建议投保人在预计发生冰雹之前移动车辆。
  • 理解组织的范围 1、范围 2 和范围 3 碳排放，管理企业的碳足迹。这样，即可对能源供应进行建模，帮助引导和加速向可再生能源过渡的过程。
  • 改进实时决策，降低成本，提高效率，有助于实现可持续发展目标。
数据能否拯救地球？ 观看 IBM 杰出研究工作人员、气候未来首席科学家 Hendrik Hamann 博士讲解公司如何能够利用情报来应对气候变化。 数据能否拯救地球？(06:02)
理解温室气体 (GHG) 排放

IBM Envizi 支持范围 1、2 和 3 GHG 计算以及灵活的报告工具，可以满足内部和外部 GHG 和可持续发展报告要求。

全球领导者

IBM Envizi 被公认为企业碳管理软件领域的全球领导者，在 2022 年 Verdantix 碳管理软件绿色象限中的碳管理能力和市场动力方面得分最高。

 获取报告
范围 1

直接排放，例如公司车辆、制造过程和现场燃料燃烧产生的排放

 

 范围 2
使用从其他实体购买的电力、热能或蒸汽产生的间接排放
范围 3
在不受组织直接控制的供应链中，由组织和相关活动产生的排放
使用超本地和频繁生成的数据，能够在铁路道岔处实现自动除雪…… 让调度员能够真正完全专注于铁路运营。 Dan Plonk 前交通应用规划总监 Norfolk Southern Corporation 阅读全文 (02:01)
精细化天气预报 增强现有分析模型，进行更准确的全新天气预报洞察分析。借助 IBM Environmental Intelligence Suite，能够访问超本地的最新情况和预测情况、季节性预测和次季节预测、生活方式指数以及恶劣天气和历史数据 API。 观看视频 (00:18)
获取具体地点的警报 访问可通过桌面或移动设备访问的监控地点的实时仪表板。通过可扩展警报功能，能够将数据科学、地理位置和分析结合起来，向相关利益相关者自动、及时提供定制消息。 观看视频 (00:25)
识别基于气候的趋势 扩展地理空间数据和分析。通过运行复杂的查询、基于机器学习的分析和 AI 工作负载，让数据科学家能够快速发现复杂数据集之间的规律、趋势、相关性和关系，从而快速实现价值。 观看视频 (00:24)
理解气候风险 随着恶劣天气和气候变化的升级，通过对气候风险进行的分析，能够对事件的风险建模并监控事件对关键资产、基础设施、供应链和员工的影响。 观看视频 (00:24)
碳绩效 有效进行碳核算，同时减轻采购和运营团队的报告负担。通过碳核算 API，可以测量和报告固定、逃逸和移动排放、基于地点和基于市场的排放以及运输和配送排放。还可以确定碳减排计划的关键目标领域。 观看视频 (00:29)

强大的能源与公用事业功能

能源和公用事业公司是受气候风险影响最大的公司之一，在向可再生能源过渡的过程中发挥着关键作用。IBM Environmental Intelligence Suite 包括针对这些关键领域的可选附加组件，从而能够：

优化植被管理 发挥天气和植被洞察分析潜力。在互动地图上实现植被数据可视化，筛选感兴趣的区域，确定风险最大的环路或走廊。使用评分和 KPI 帮助确定项目的优先级并推动实现风险最大的决策。使用评分和 KPI 帮助确定风险最大的项目的优先级，推动实现决策。 观看视频 (00:35)
断电预测 查看并理解定义的服务区域内与天气相关的预期断电。停电预测可以有助于评估天气和气候变化对公用事业系统的影响，并确定缓解影响所需的相应响应级别。 观看视频 (00:38)
可再生能源预测 由于气候变化和容量快速增长，全球许多地方的可再生能源发电预测变得具有挑战性。IBM 的可再生能源预测平台为公用事业规模的风能和太阳能发电场提供准确的电力预测。了解其工作原理 观看视频 (05:58)
成功案例 在不可预测的世界中耕作
由于气候变化，天气更难预测。了解 Yara 如何为世界各地农民构建的预测数据平台，帮助他们规划、播种、管理和收获，实现最佳产量目标。
阅读成功案例 修剪植被，削减成本
预测性的植被管理方法可以从 1 千万美元年度预算中节省大量资金。了解 Pedernales Electric Cooperative, Inc. 如何利用 IBM Environmental Intelligence Suite 提高效率、可靠性和安全性。
阅读成功案例 可再生的未来设计
了解丹麦气候、能源和公用事业部旗下的一家独立公共企业 Energinet 如何利用 IBM Environmental Intelligence Suite 的预测功能来帮助实现 2030 年 100% 可再生能源发电的目标。
观看视频 (02:16)

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脚注

¹ 在历史背景下看 2021 年造成美国十亿美元级损失的天气和气候灾难（ibm.com 外部链接），NOAA 国家环境信息中心，2022 年 1 月 24 日。
² 《2022 年全球风险报告》（ibm.com 外部链接），世界经济论坛，2022 年
³ 只需增加天气因素 – 天气洞察分析如何能够提高利润，IBM 商业价值研究院，2018 年 5 月。