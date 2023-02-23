气候变化是现在必须解决的生存威胁。它给多个物种和栖息地带来了极大的压力，而且经济影响也越来越大。仅在美国，2021 年 20 场最大的天气和气候灾害总共造成了 1,450 亿美元的损失。¹
幸运的是，全球都开始意识到是时候采取行动了，因为听之任之、无所作为的风险太高了。世界经济论坛《2022 年全球风险报告》的受访者将气候行动失败列为我们未来十年面临的最严重风险之一。²企业已经认清了现状，知道必须应对气候变化给企业运营带来的风险，缓解自身对环境的影响。
但是，后续步骤是什么？企业如何真正为气候变化的影响做好准备？我们接下来要看一看如何更好地理解我们面临的风险，以及可以采取哪些行动来缓解这些风险 – 无论是为了企业，还是为了我们的地球。
2021 年，仅美国就发生了价值达到 200 亿美元损失的天气和气候灾难。¹
气候变化和恶劣天气事件对企业运营造成的损害越来越大。从建筑和资产到供应链、基础设施和员工，一切都面临风险。理解风险的规模和性质至关重要。为此，企业必须能够：
这些要点说起来容易，做起来很难。为什么？因为要真正理解气候风险，就要收集和分析部分能够想象到的最大数据集。
想想所有来自地球监测卫星的地理空间数据，再加上全球天气预报数据。然后还要考虑组织生成的有关组织资产、设施和基础设施的所有数据。还要再加上整个组织和供应链的碳排放数据。结果是若干个持续更新的庞大数据集，大得很难传输。
幸运的是，大多数组织正在开始这一征程。2019 年，我们调查的高管中有 96% 告诉我们已经将天气数据纳入运营计划中。但使用这些数据对气候风险建模、预测气候风险并采取行动需要新的工具、技术和专业知识。³
IBM 开发了 IBM® Environmental Intelligence Suite。它是一个功能强大的全面解决方案，可帮助组织理解和缓解与气候相关的业务风险，包括极端天气、气候行动失败和人为造成的环境破坏。IBM Environmental Intelligence Suite 是基于云、AI 驱动的软件，可弥合气候科学与业务运营之间的差距。它将强大的地理空间分析引擎与气候和环境影响建模框架相结合，因此可以：
IBM Envizi 支持范围 1、2 和 3 GHG 计算以及灵活的报告工具，可以满足内部和外部 GHG 和可持续发展报告要求。
IBM Envizi 被公认为企业碳管理软件领域的全球领导者，在 2022 年 Verdantix 碳管理软件绿色象限中的碳管理能力和市场动力方面得分最高。
直接排放，例如公司车辆、制造过程和现场燃料燃烧产生的排放
能源和公用事业公司是受气候风险影响最大的公司之一，在向可再生能源过渡的过程中发挥着关键作用。IBM Environmental Intelligence Suite 包括针对这些关键领域的可选附加组件，从而能够：
¹ 在历史背景下看 2021 年造成美国十亿美元级损失的天气和气候灾难（ibm.com 外部链接），NOAA 国家环境信息中心，2022 年 1 月 24 日。
² 《2022 年全球风险报告》（ibm.com 外部链接），世界经济论坛，2022 年
³ 只需增加天气因素 – 天气洞察分析如何能够提高利润，IBM 商业价值研究院，2018 年 5 月。