构建应用程序可观测性业务用例

应用程序可观测性可以提高效能和工作效率，进而转化为组织的利润。

Forrester 的一项研究（由 IBM 委托）发现，将智能运维和可观测性相结合可以将 MTTR（平均修复时间）缩短 50%，Forrester 还指出，当组织减少应用程序计划外停机时间时，他们的创收应用程序可用性可以提高 15%。这项研究指出的其他好处包括：

将遇到的事件数量减少 50%

将修复误报事件所用时间减少 80%

减少应用程序计划外停机时间

提高应用程序性能的可视化效果

解决问题的时间减少 75%



此外，由于可观测性提供更全面的视图，因此它可以帮助提供业务关键型应用程序、网络、系统甚至数据管道的最佳性能。这可以为客户和员工创造更高的效率和卓越的体验。

通过明确的 KPI 帮助员工取得成功

实现组织数字化转型可能具有挑战性，并且对新技术的抵制并不罕见。为了成功引入可观测性或其他基于 AI 的解决方案，您需要一种开放的企业文化，并接受将提高自动化程度作为员工工作的一部分。

首先定义 KPI 以及成功对您的组织意味着什么。否则，如果没有基线和基准，所有收集和分析的数据都将变得毫无意义。

然后，确保您的员工了解自动化和可观测性如何减轻他们的负担并改变他们的工作方式。例如，专门的团队查找和解决问题需要花多少时间？那么他们能完成哪些任务呢？自动化以员工为中心的最大好处之一是可以节省宝贵的时间来完成更有意义的工作。

安排创新研讨会以制定您的战略

每个企业都有自己独特的需求和情况。然而，无论您处于数字化转型之旅的哪个阶段，鉴于科技变化如此迅速，自动化和可观测性始终都可以提升您的业务。

这就是 IBM 通过 IBM 专家提供免费定制咨询的原因。这些研讨会将向您展示这些技术的发展方向，让您了解行业最佳实践，引导您完成设计思维课程，并帮助您制定适合业务的行动计划。