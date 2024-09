为什么可观测性对您的角色很重要?

现代企业旨在快速响应混合多云环境中的问题和机遇,它们依靠现代 IT 基础架构。但是,系统越先进,复杂性就越高,管理也愈加困难。而且 IT 不是独立存在的。整个组织的利益相关者会影响和支配 IT 负责的系统,并且会因该系统受益。仅仅一秒钟的延迟就会导致客户转化率下降 7%¹,导致客户满意度下降 16%²。

这就是 IT 组织在可观测性、IT 自动化和智能运维解决方案方面大力投资的原因。最近的一项调查显示,47% 的组织正在这样做,其中 44% 的组织表示它们越来越多地采用可观测性和监控工具。³

那么,在整个组织中,这种可观测性投资的情况如何呢?