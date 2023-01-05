为什么可观测性对您的角色很重要？
现代企业旨在快速响应混合多云环境中的问题和机遇，它们依靠现代 IT 基础架构。但是，系统越先进，复杂性就越高，管理也愈加困难。而且 IT 不是独立存在的。整个组织的利益相关者会影响和支配 IT 负责的系统，并且会因该系统受益。仅仅一秒钟的延迟就会导致客户转化率下降 7%¹，导致客户满意度下降 16%²。
这就是 IT 组织在可观测性、IT 自动化和智能运维解决方案方面大力投资的原因。最近的一项调查显示，47% 的组织正在这样做，其中 44% 的组织表示它们越来越多地采用可观测性和监控工具。³
那么，在整个组织中，这种可观测性投资的情况如何呢？
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开发人员和开发运维团队未来需要面对更多新应用程序、更多服务和更多更新，所有这些都可以推动对缩短发布周期的需求。但他们不能有任何质量损失或服务中断。鉴于这一现实，开发人员和开发运维团队一直承受着压力。通过可观测性，他们能够消除多云环境的复杂性，通过上下文查看整个 IT 环境并了解相互依赖关系。这使得团队能够自动执行任务并扩展资源、主动检测问题并更快地解决问题。
要了解更多洞察，请阅读开发和运维的未来（ibm.com 外部链接）以及开发人员可观测性（ibm.com 外部链接）
站点可靠性工程师 (SRE) 致力于弥合开发和运维团队之间的传统差距。他们的目标是提高组织的能力，以便更好、更快、更安全、更愉快地交付和运营软件。以各种指标的推动下，SRE 表示缩减 MTTR 是他们的首要关注点，但他们的时间通常花在构建和维护自动化代码上。这就是为什么可观测性和自动化是实现敏捷、可扩展的 SRE 流程的关键。SRE 可以使用可观测性平台作为一种数字助理，减轻检测代码和收集数据的繁琐任务，同时分析日志、指标和跟踪。
尽管 CIO 负责全局运营，但他们通常专注于预算和项目。诸如“我们是否会延迟推出？”或者“我的开发人员花了多少时间来修复错误？”之类的问题需要他们集中注意力。这就是可观测平台的重要性所在。它是整个环境的单一自动化视图，可在问题出现之前进行防范。它还能释放宝贵的资源，让团队专注于改进和创新。
2021 年，网络攻击和数据泄露的平均数量比上一年增加了 15.1%，但全面部署了人工智能和自动化程序的组织比未部署人工智能和自动化程序的组织可以快 28 天识别和控制数据泄露，从而节省了 305 万美元的成本。⁴虽然首席信息官可能会专注于防止导致停机的系统问题，但首席安全官可以使用相同的可观测性工具来检测可能导致数据泄露的问题，并在数据泄露之前堵住这些漏洞。
有关安全问题如何影响组织的更多见解，请阅读 Cost of a data breach 2022（2022 年数据泄露成本）。
首席数据官通过数据战略帮助企业实现战略愿景，同时将数据视为竞争优势。随着数据量的增长，管理数据集的运行状况和质量也变得更具挑战性；根据 Gartner 的数据，每年，糟糕的数据质量给组织造成的平均损失为 1,290 万美元。⁵数据可观测性可帮助数据团队和工程师更好地了解系统中数据的运行状况，并近乎实时地自动识别、排除故障和解决问题，包括异常、重大数据更改或管道故障。
有关如何在组织内部利用数据的更多见解，请阅读 Data Differentiator（数据差异化因素），或了解有关 IBM 收购 Databand.ai 的更多信息。