IBM Security 技术联盟计划 (TAP)

与我们合作，通过协作和创新，更快速地取得更多成就，并推动业务走向成功

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合作共赢

我们所说的“开放生态系统”做到了名副其实。我们不会通过签订保密协议 (NDA) 来限制合作伙伴。我们的文档、API 和 SDK 均在线免费提供，可供所有供应商用于将其产品与我们的安全产品集成。

我们设有专职联盟团队，致力于在每一步为您提供周全的支持。我们将帮助您顺利完成集成过程并尽快正式投入运行。

该技术联盟计划是一项协作计划，旨在助力独立软件供应商 (ISV) 以创新方式构建与我们软件产品的集成。我们的计划关键在于培养协作精神、促进相互支持并促成集体成功。

我们的使命是建立一个充满活力的合作伙伴生态系统，这些合作伙伴与我们志同道合，热衷于进行创新、提升客户满意度，以及对我们所服务的行业产生意义深远的影响。我们相信，我们通过共同努力取得的成就会远超单打独斗。
在 AppExchange 上查找集成
产品集成

在与技术合作伙伴开展合作时，我们采用以下模式的任意组合：

合作伙伴交付

集成构建在合作伙伴的产品中，这些产品利用了我们已发布的产品 API，包括 MaaS360 和 Verify (IAM)。IBM 仅对此类集成进行最低限度验证，而 ISV 负责进行交付和提供支持。

 合作伙伴开发

独立软件供应商 (ISV) 使用 IBM SDK 来构建集成。此类集成由 IBM 质量保证团队进行验证，并通过 IBM Security AppExchange 全面上线，可供共同客户下载。

 IBM 嵌入

IBM 开发的集成嵌入在 IBM 产品中。ISV 合作伙伴为 IBM 开发团队提供技术协助。此类集成由 IBM 负责进行交付和提供支持。
优势

IBM 技术联盟计划能够提供技术和营销资源，采用技术合作伙伴的产品和我们业界领先的 IBM Security 产品组合，助力实施以客户为本的创新用例。通过 IBM Security 客户、渠道合作伙伴、销售和服务团队，扩展您的解决方案并提高品牌曝光率。

 技术
  • 免费获取安全产品和专业知识，助力开发应用程序和集成。
  • 开发人员网络研讨会提供分步指南。
  • 专职团队能够随时提供所需的帮助。
  • TAP 社区让您及时了解有关各个技术主题的最新动态。
 市场营销
  • 在营销宣传材料、博客内容、解决方案简介、白皮书、新闻稿等方面开展协作。
  • 在 AppExchange 和 TAP Alliance 目录中显示。
  • 有机会在集成首次启动时，以及在我们的整个客户和合作伙伴生态系统中进行营销。
后续步骤

仍有疑问？准备加入该计划？希望安排一次会议？点击“立即加入”即可联系相关团队并开始行动。

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