IBM Security 技术联盟计划 (TAP)

与我们合作，通过协作和创新，更快速地取得更多成就，并推动业务走向成功
我们所说的“开放生态系统”做到了名副其实。我们不会通过签订保密协议 (NDA) 来限制合作伙伴。我们的文档、API 和 SDK 均在线免费提供，可供所有供应商用于将其产品与我们的安全产品集成。
我们设有专职联盟团队，致力于在每一步为您提供周全的支持。我们将帮助您顺利完成集成过程并尽快正式投入运行。
该技术联盟计划是一项协作计划，旨在助力独立软件供应商 (ISV) 以创新方式构建与我们软件产品的集成。我们的计划关键在于培养协作精神、促进相互支持并促成集体成功。
我们的使命是建立一个充满活力的合作伙伴生态系统，这些合作伙伴与我们志同道合，热衷于进行创新、提升客户满意度，以及对我们所服务的行业产生意义深远的影响。我们相信，我们通过共同努力取得的成就会远超单打独斗。
在与技术合作伙伴开展合作时，我们采用以下模式的任意组合：
集成构建在合作伙伴的产品中，这些产品利用了我们已发布的产品 API，包括 MaaS360 和 Verify (IAM)。IBM 仅对此类集成进行最低限度验证，而 ISV 负责进行交付和提供支持。
独立软件供应商 (ISV) 使用 IBM SDK 来构建集成。此类集成由 IBM 质量保证团队进行验证，并通过 IBM Security AppExchange 全面上线，可供共同客户下载。
IBM 开发的集成嵌入在 IBM 产品中。ISV 合作伙伴为 IBM 开发团队提供技术协助。此类集成由 IBM 负责进行交付和提供支持。
IBM 技术联盟计划能够提供技术和营销资源，采用技术合作伙伴的产品和我们业界领先的 IBM Security 产品组合，助力实施以客户为本的创新用例。通过 IBM Security 客户、渠道合作伙伴、销售和服务团队，扩展您的解决方案并提高品牌曝光率。