IBM Security 技术联盟计划 (TAP)

我们设有专职联盟团队，致力于在每一步为您提供周全的支持。我们将帮助您顺利完成集成过程并尽快正式投入运行。

该技术联盟计划是一项协作计划，旨在助力独立软件供应商 (ISV) 以创新方式构建与我们软件产品的集成。我们的计划关键在于培养协作精神、促进相互支持并促成集体成功。

我们的使命是建立一个充满活力的合作伙伴生态系统，这些合作伙伴与我们志同道合，热衷于进行创新、提升客户满意度，以及对我们所服务的行业产生意义深远的影响。我们相信，我们通过共同努力取得的成就会远超单打独斗。