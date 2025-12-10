IBM® zSecure Compliance

增强安全性并简化合规流程，助力更智能、更高效的数据管理
借助 IBM® zSecure Audit 与 IBM Z Security and Compliance Center 的组合能力，简化审计流程，确保持续合规。依托 Telum 处理器的人工智能技术和 Watson 自然语言处理功能，实现高级敏感数据标记，提升安全防护水平。
精简审计流程以加快报告编制速度，降低成本、减少业务中断，并凭借过硬的合规资质，保障合规工作及时落地。
通过实时监控与自适应控制，确保持续合规。快速获取洞察信息，及时发现并修正偏差，降低风险，增强业务韧性与利益相关方信任度。
敏感数据的发现、分类及合规处理均在 z Systems 内完成，借助内置的可靠性、可用性、可维护性及安全性（RASS）特性，满足客户核心需求。
将 IT 工作重心从人工合规操作转向战略规划，同时保障 z Systems 的数据安全。提升效率、削减成本、强化数据保护能力，快速实现投资回报。
预置的合规配置文件已映射主流监管框架，助力实现审计与合规管理的流程化。组织可通过自定义目标，按需定制技术核查项，确保合规评估贴合自身需求，灵活应对不断变化的合规要求。
从加密系统、RACF、Top Secret、ACF2 及主要 IBM Z 子系统中采集安全数据。交互式仪表板提供实时合规状态可视化视图，持续合规追踪功能则可监控历史趋势、识别合规偏差，实现问题的主动预防。
支持生成符合行业标准（PCI-DSS、CIS 基准、STIGs）的详细可定制审计报告。自动化监控能够检测高风险配置与安全漏洞，并可配置邮件告警和日报功能，确保及时响应风险、降低危害。
与 IBM QRadar SIEM 集成，实现企业级威胁检测；与 IBM Concert 集成，打通大型机与云环境的合规数据，实现全局合规状态统一可视。安全补丁目标管理可识别缺失的关键更新，确保按照 PCI DSS 配置文件要求，及时完成漏洞修复。
轻松应对监管政策不断变化带来的追踪与解读难题。自动将动态变化的合规要求映射至复杂 IT 环境，节省数千小时的人工工作量，确保始终符合行业标准。
消除人工数据收集造成的合规缺口。借助自动化技术精准收集并验证合规证据，弥补系统专家与监管要求之间的认知差距，实现全面的控制覆盖。
人工合规流程会增加控制遗漏与证据过时的风险。自动化可精简数据收集与验证流程，降低此类风险，保障合规工作的准确性，全面提升合规水平。
传统的时点式审计极易失效。本方案将持续合规操作嵌入日常工作流程，支持实时展示安全合规状态，减轻周期性审计准备工作的负担。
衡量和验证大型机安全策略的有效性和安全合规性。
自动并集中管理贵组织的监管和内部标准合规事宜。
利用管理和控制重要 z/OS 数据访问权限的工具来保护大型机资源。
深入了解广泛的 IBM Z 安全产品组合。