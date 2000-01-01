了解 IBM z16 等现代化大规模 Linux 整合平台如何协助企业优化数据中心效率。
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IBM z16 产品荣获 SEAL 可持续发展产品大奖，这是对 IBM 可持续发展承诺的高度认可。
IBM Z 企业服务器组合专为提高效率、增强弹性和扩展规模而建。借助这些技术，客户可以减少对环境的影响，同时保持推动业务成果所需的性能。
¹ IBM 内部测试表明，在运行 WebSphere 和 Db2 工作负载时，IBM z16 所需的内核数量比进行对比的 x86 server 减少 16 倍。如将其扩展到完整的 IT 解决方案，便意味着在运行相同工作负载之时，IBM z16 Max 125 将完成对比的 x86 server 约 2000 个内核的工作。
免责声明：这是一项 IBM 内部研究，旨在复制市场上典型的 IBM 客户工作负载使用情况。结果可能有所不同。核心整合研究针对以下服务器的比较：IBM Machine Type 3931 Max 125 系统由三个包含 125 个可配置处理器单元 (IFL) 的 CPC 抽屉和两个支持网络和外部存储的 I/O 抽屉组成。Lenovo ThinkSystem SR650 (2U) 配备两个 2.1 GHz 第二代 Intel Xeon Platinum 处理器，每个 CPU 有 16 个核心。两种解决方案均可访问同一个存储阵列。工作负载由运行在 WebSphere Application Server 上的事务性应用程序和模拟核心网上银行功能的 IBM Db2 组成。实际测试结果是使用 IDC QPI 指标和 IBM 规模调整方法外推到上述 X86 Server 而得出的，并对使用 X86 Server 的银行客户典型 IT 环境进行了如下假设。生产 IT 环境中有 16 台 x86 server，平均使用率为 50%。非生产 IT 环境中有 48 台 x86 server：开发（4 个环境，每个环境 2 台，共 8 台）、开发测试环境（4 台）、系统集成测试环境（8 台）、性能测试环境（16 台）、用户验收测试环境（4 台）、生产修复测试环境（8 台）。在所有非生产环境中，典型的平均 CPU 使用率为 7%。等效的 IBM Machine Type 3931 解决方案则采用单台 Max 125 服务器，以 85% 的平均利用率在使用 LPAR 技术分隔的所有 IT 环境中运行。
² IBM 商业价值研究院——“拥有自己的影响力——实现可持续发展转型的实用途径”
³ IBM 商业价值研究院 - “作为转型催化剂的可持续发展
⁴ 将 Linux 工作负载整合至 5 个 IBM z16 系统上，与类似条件下在 x86 server 上运行这些工作负载相比，每年可降低 75% 的能耗，节约 50% 的空间以及减少 850 吨以上的碳排放当量 (CO2e)。
免责声明：用于比较的 5 台 IBM Machine Type 3931 Max 125 模型由 3 个 CPC 抽屉组成，其中包含 125 个可配置内核（CP、zIIP 或 IFL）和 2 个 I/O 抽屉，以支持网络和外部存储，对比 192 个 x86 系统，共带有 10364 个内核。IBM Machine Type 3931 的功耗依据 IBM Machine Type 3931 IBM Power Estimation Tool 所得出的输入数据，用于备忘录配置。x86 功耗基于 7 台 Cascade Lake 和 5 台 Ice Lake 服务器型号的 IDC QPI 功率值（2022 年 3 月），每台服务器有 32 至 112 个内核。所有用于比较的 x86 Server 都拥有 2 或 4 个套接字服务器。IBM Z 和 x86 全年全天候 (24x7x365) 不间断运行生产工作负载和非生产工作负载。计算能耗节省时，假设电源使用效率 (PUE) 比为 1.57，以计算数据中心冷却所消耗的额外电力。PUE 基于 Uptime Institute 2022 年全球数据中心调查（IBM.com 外部链接）。碳排放当量和其他基于 EPA GHG 计算器的等效值（ibm.com 外部链接）。使用美国国家加权平均值。结果可能会因客户具体使用情况和位置而异。