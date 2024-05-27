IBM Z Mainframe Skills Depot

访问跨多个大型机任务角色的实践学习路径
开始您的学习之路
在 IBM z16 大型机服务器旁边的笔记本电脑上工作的个人的线条插图

访问超过 700 小时的自定进度 IBM Z 学习内容。体验实践内容和实验室，获取行业认可的徽章和学分认证，以培养紧缺技能。

无论您是 IT 和大型机领域的新手，还是想要扩展您的技能，Mainframe Skills Depot 都可以按照三个主要任务角色组织学习，以简化学习路径选择：

  • 大型机系统管理员：了解如何通过 CICS、Db2、IMS 等技能，确保大型机的运行时间、性能、资源和安全。
  • 大型机应用程序开发人员：了解如何使用 COBOL、Java、Python 等技能，为企业维护、增强并支持应用程序。
  • 现代化架构师：将大型机应用程序整合到更广泛的企业中，并对现有应用程序环境进行现代化改造。了解经过验证的模式和功能，以便在其他应用程序现代化技术中集成 AI、API、DevOps 工具和实时信息共享。
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优势

为求职者和企业提供交钥匙培训

  • 在经过 IBM 验证的系统管理员或应用程序开发人员角色路线图之间进行选择。
  • 赢取技能验证证书徽章，包括 IBM® z/OS 从业者证书和 IBM Z Xplore Credly 徽章。
  • 在 IBM Z 服务器上进行现场动手实验。

 

实现工具包现代化

  • 大型机现代化寻求者
  • 通过在 7 个切入点之间进行选择，在大型机上引入现代化技术，并实现现代化业务目标，从而提升员工的技能和传授新技能

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