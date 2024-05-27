访问跨多个大型机任务角色的实践学习路径
访问超过 700 小时的自定进度 IBM Z 学习内容。体验实践内容和实验室，获取行业认可的徽章和学分认证，以培养紧缺技能。
无论您是 IT 和大型机领域的新手，还是想要扩展您的技能，Mainframe Skills Depot 都可以按照三个主要任务角色组织学习，以简化学习路径选择：
为求职者和企业提供交钥匙培训
实现工具包现代化
本学习方向包括成为大型机系统管理员所必备知识的途径。这些课程包括 300 多个小时的自定进度实践培训，涉及基础和高级主题。技能包括 z/OS 系统管理、CICS、Db2、IMS 等。赢得行业认可的 Credly 数字徽章，在您的职业生涯开启之时向雇主展现技能提升。
此学习方向探讨了七种现代化模式，旨在构建解决方案来满足您的现代化业务目标。敏捷、无缝集成的以现代化大型机为核心的混合云平台是合适之选。技能包括 Db2、z/OS Connect、Automatic Binary Optimizer (ABO)、开放数据分析、AI、COBOL 等。
本学习方向提供超过 250 小时的自定进度实践培训，帮助您为成为大型机应用程序开发人员做好准备。了解敏捷实践、大数据和分析、Web 开发、编程语言、DevOps 和 IBM 应用程序。技能包括 COBOL、Java、Python、CICS、IMS、GitHub 等。