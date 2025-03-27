ISV 和服务提供商

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正在通过与云、服务器和应用程序互连的触摸屏访问数据的人员

独立软件供应商 (ISV) 开发了可在现有解决方案上运行和扩展的应用程序。IBM 与 ISV 密切合作，确保为 IBM ZLinuxONE平台开发的应用程序能够为客户带来附加价值。

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z/OS 3.1 z16
客户案例
Detail shot of the workings of a printing factory. The commercial designs displayed in this image represent a simulation of a real product and have been changed or altered enough by our team of retouching and design specialists so that they are free of any copyright infringements
州政府
了解州府 IT 部门如何与 IBM Z 和 Xerox 合作，将打印机的手动灾难恢复流程转变为自动化解决方案。
Businessman working with financial report charts, business analytics
法国大型银行
了解 IBM Z 上的 Sopra Banking Software 解决方案如何助力银行更迅捷地响应客户不断变化的需求并保持竞争力。
It takes a technical mind to figure it out
北欧银行和一家美国大型电信公司
了解 SAS 客户如何使用 MXG 软件来衡量性能、利用率和规划，以确保大型机容量满足需求。
ISV 成功案例 IBM Z 上的事件流
了解 Confluent on IBM Z 提供哪些功能来帮助您通过弹性数据流平台实现大型机应用程序的现代化。
全渠道客户体验
了解 IBM Z 上的 Backbase 如何统一来自不同系统的数据以创建无缝的数字客户体验。
观看本次小组讨论，聆听 IBM 和 Backbase 讨论重塑客户参与度以推动金融机构逐步实现现代化。
了解 Zafin on IBM Z 和 Linux on IBM Z 如何提供基于关系的产品、定价和报价管理来提高灵活性。
基于关系的产品和定价
了解 SunTec Xelerate on IBM Z 和 LinuxONE 如何提供基于关系的实时产品、定价和计费功能来加速数字化转型。
下一代情境化银行体验
了解 IBM Z 和 LinuxONE 上的 Intellect Design Core 如何提供 API 驱动的情境化银行平台来加速渠道转型。
Temenos on IBM LinuxONE 最佳实践指南
了解金融机构如何将功能强大且灵活的 Temenos 解决方案与专为数字革命而构建的 IBM 平台结合起来。
安全的无摩擦自助支付
了解 Fiorano on IBM Z 和 LinuxONE 如何为开放银行、支付和合规性提供以 API 为中心的混合集成平台。
优化的开源数据库平台
阅读有关 LinuxONE 上的 Fujitsu Enterprise Postgres 如何满足企业就绪的安全性、HTAP 工作负载和高可用性要求的博客文章。
现代企业数据库
了解 MongoDB on IBM Z 和 LinuxONE 如何通过提高可靠性、可扩展性和降低开销来支持企业业务的数据服务需求。
采取后续步骤

深入了解 IBM 的大型机解决方案。

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脚注

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