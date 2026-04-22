该工具可自动分析、备份和恢复批量应用程序数据，以增强运营弹性并降低业务风险。它可以提供数据使用和备份清单，并具备自动化功能，可在发生运营或灾难恢复事件时帮助快速恢复批量数据。此外，它还生成报告来概括说明批量应用程序和数据的使用情况和相互关系。