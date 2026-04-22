IBM Z 的 IT 自动化软件发挥着至关重要的作用，可提供高端解决方案来监视、控制和自动运行企业硬件和软件资源中的各种系统元素。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
一款适用于 IBM® Z Systems 的高级性能分析软件，可通过定制的无代码可视化功能实现灵活的数据分析，帮助分析师识别风险并优化工作负载。它利用新一代智能技术实现了大型机性能分析的现代化转型。
IBM zSystems Integration for Observability
一套独立的 OMEGAMON 代理程序，可联合提供新的数据集成和用户界面。
该套件包含 IBM Z OMEGAMON Integration Monitor、IBM Service Management Unite、IBM Z ChatOps 等。
IBM Z Batch Resiliency
该工具可自动分析、备份和恢复批量应用程序数据，以增强运营弹性并降低业务风险。它可以提供数据使用和备份清单，并具备自动化功能，可在发生运营或灾难恢复事件时帮助快速恢复批量数据。此外，它还生成报告来概括说明批量应用程序和数据的使用情况和相互关系。
IBM GDPS
一套旨在提升 IBM Z 灾难恢复能力和弹性的软件。IBM GDPS 能够跨多个异构平台监管存储子系统和远程复制配置，自动执行 IBM Parallel Sysplex 运营任务，以及通过单点控制执行故障恢复。
IBM Operations Manager for z/VM
IBM Operations Manager for z/VM 旨在通过自动执行日常维护任务、根据情况或阈值发送警报以及自动响应需要干预的情况，来改进对 z/VM 系统和 Linux 客户机的监控和管理。
系统程序员和管理员可根据系统警报自动执行日常维护任务。用户可通过查看针对服务机器和 Linux 客户机的控制台并与之交互来轻松调试各种问题。操作员能更好地解读消息并确定纠正措施。
IBM Z Monitoring Suite
这是一套软件，可跨 z/OS、网络、存储子系统及其他 IBM 软件等不同平台提供实时和历史基础设施性能可观测性。
IBM Z Monitoring Suite 包含 IBM Service Management Unite、 IBM Resource Measurement Facility、 IBM Z ChatOps、 各种 OMEGAMON 代理程序等。
IBM Z Software Asset Management
一款资产发现、监控和报告软件，有助于了解 IBM Z 以及第三方产品和应用程序的使用情况。
IBM z/OS Data Set Mobility Facility
一款基于主机的无中断数据迁移解决方案，可快速迁移所分配的关键大型机数据集。它简化了大规模迁移事务管理，并有助于确保在线应用程序的持续可用性。
IBM Z Service Automation Suite
对自动化、网络管理和工作负载调度等一系列广泛的系统管理功能进行单点控制。
该套件定价模式简单、易于订购，其中包含 IBM Z System Automation、IBM Z NetView、IBM Z Workload Scheduler、IBM Service Management Unite、IBM Z ChatOps 等。
IBM Z System Automation
一款基于 NetView 的应用程序，可为各种系统管理功能提供单点控制。
IBM Z System Automation 与 Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS) 紧密集成，可为 IBM Z Systems 提供完善的灾难恢复功能。
IBM Service Management Unite
这是一个可自定义的仪表板界面，将来自不同来源的大型机管理信息和任务整合到一个单一环境中。
IBM Service Management Unite 是一个免费组件，在 IBM Z Service Management Suite、 IBM Z Service Automation Suite、 IBM Z System Automation、IBM Z NetView 和 IBM Z Monitoring Suite 中提供。
IBM Z NetView
该软件提供一套广泛的工具，可通过单点控制来管理和维护多供应商、多平台的复杂网络和系统。它是 IBM Z Service Management Suite 和 IBM Z Service Automation Suite 的核心组件。
IBM Z Service Management Suite
通过单一用户界面来监控和自动处理在 IBM Z 平台上运行的关键业务工作负载。
IBM Z Service Management Suite 包含 IBM Service Management Unite、 IBM Z NetView、 IBM Z System Automation、 IBM Z ChatOps 和各种 OMEGAMON 代理程序。
IBM Z Workload Scheduler
一种工作负载自动化解决方案，使组织能够自动执行、规划和控制复杂系统工作负载的处理事务。它通过单点控制，跨多个平台和业务应用程序集中管理工作流程。
IBM Z Open Automation Utilities
一个运行时程序，用于通过 UNIX shell 命令或现代脚本语言与 MVS 设施进行交互，并在 z/OS 上自动执行任务。