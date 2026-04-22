大型机数据库至关重要，可通过提供高性能和可扩展性来高效地管理大量数据和事务。它可确保关键应用程序的可靠性和可用性、敏感数据的高级安全性、无缝数据集成，以及对大规模事务处理的强大支持。
此外，部署在 IBM® Z 大型机上的数据库可通过全面的审计跟踪来助力保持监管合规，这对于大型企业安全、高效、可靠地管理数据至关重要。
部署在 IBM Z 大型机上的两个主要数据库分别是 Db2 for z/OS 和 IMS。借助 Db2 for z/OS，您可以使用结构化查询语言 (SQL) 来定义和处理数据。IMS 数据库软件可安全地存储、管理和处理您最关键的数据，让您从容无忧。
Db2 for z/OS 是一种企业级大型机数据库，用于管理核心业务数据并支持整个组织的关键业务应用程序。它为成千上万的客户和数百万用户提供服务，具有连续可用性、可扩展性和高度安全性。
在大型机数据库现代化改造方面，使用 IBM Db2 for z/OS 的组织可以采取多种策略，来增强其数据库能力并满足现代化 IT 和业务需求。
IBM Db2 AI for z/OS
通过提供 SQL 优化、系统评估（通过性能洞察增强）和分布式连接控制等功能，提高 Db2 for z/OS 系统的运行性能并使其保持正常运行状态。
Db2 for z/OS Data Gate 和 Data Gate on Cloud
可利用 Db2 Data Gate 为混合云、分析和 AI 计划同步 Db2 for z/OS 数据，以降低成本和工作量。应用程序可以访问由单独系统托管的 Db2 for z/OS 数据的事务一致型、同步副本。这支持各种各样的平台，包括公有云部署、本地部署和私有云部署。
借助 Data Gate on Cloud，可以将企业宝贵的 Db2 for z/OS 数据引入 Db2 Warehouse SaaS 环境以供直接访问，或者通过面向 Presto 的 Db2 接口在 watsonx.data 湖仓一体中访问这些数据。
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS
与 Db2 for z/OS 紧密整合的高性能组件，可快速处理复杂的 Db2 查询，为业务关键型报告和分析工作负载提供支持。
IBM Db2 Query Management Facility
轻松管理必须与一个或多个 CICS 在线事务系统共存并共享资源的批处理流程。创建批处理任务以使用控制请求释放并稍后重新分配与 CICS 应用程序关联的资源。
适用于 z/OS 的 IBM Db2 DevOps 体验
可在 Unified Management Server 的基础之上安装和激活单独的数据管理体验。这个基于浏览器的图形界面提供了用于管理 z/OS 子系统的独特功能。这款基于角色的产品实现了 Db2 for z/OS 管理现代化，支持开发人员配置实例、创建应用程序、进行更改并提交更改以供审批。可通过 IBM Unified Management Server for z/OS 获取发现和操作等服务，并且可通过 IBM Unified Experience for z/OS 界面访问 Db2 DevOps Experience 的所有功能。
通过按需、特定于应用程序的数据库和事务管理工具来增强 IMS 的性能。
IMS Database Manager
这个应用平台可安全地存储、管理和处理您最关键的数据，让您从容无忧。借助 IMS Database VUE，您可以通过采用一次性收费定价模式、规模适当的 IMS 数据服务器解决方案，高效地管理业务增长。
IMS Enterprise Suite
支持开放式集成技术，以支持新应用程序开发，并扩展对 IMS 事务和数据的访问。可提供用户友好型标准接口，简化 IMS 元数据的生成和应用程序开发，并扩展 IMS 访问范围。
IMS 客户可以免费使用 IMS Enterprise Suite。
IMS Database Solution Pack for z/OS
一套集成式工具，支持组织在一个一体化解决方案中管理 IMS 全功能数据库。它提供的功能可帮助确保数据库经过调优且可运行，同时支持全天候可用性。
IMS Database Utility Solution for z/OS
用于重组 IMS 全功能和高可用性大型数据库的工具。其中集成了各种 IMS 实用程序，并提供了有助于保持数据库调优和运行的功能。
该解决方案包有助于降低操作复杂性和数据库重组对系统资源的影响。通过与 IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS 整合，提供用于处理数据库管理员任务的 Web 界面。
IMS Fast Path Solution Pack for z/OS
该工具提供广泛且易于使用的实用程序，来帮助数据库管理员分析、维护和调整 IMS Fast Path 数据库，其中包含有助于提高系统可用性的功能。
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
一套软件，可帮助降低操作复杂性以及数据库备份和恢复对系统资源造成的影响。它集成了一组 IBM 产品，可同时备份和恢复多个数据集和 Fast Path 区域（位于 Parallel Sysplex 和非 Parallel Sysplex 环境中）。
IMS Performance Analyzer for z/OS
此 IMS 工具可提供有关 IMS Database 和 IMS Transaction Manager 系统的事务性能和系统资源使用情况的全面报告。它提供有关 IMS 系统性能的相关详细信息，可用于监控、调整、管理服务级别、分析趋势和容量规划。
IBM® OMEGAMON for IMS on z/OS
一款用于 IMS 工作负载的性能监控工具软件，可在 Parallel Sysplex 中提供单点控制并监控 IMS Connect TCP/IP 事务。它是 OMEGAMON 系列软件产品中的一员。
IMS Problem Investigator for z/OS
适用于所有 IMS 问题确定任务的日志分析工具。借助适用于 IMS Database 和 IMS Transaction Manager 系统的强大问题分析辅助工具，更快、更轻松地识别和解决问题。
IMS Batch Terminal Simulator for z/OS
一款综合工具，可检查应用程序逻辑、IMS 应用程序接口、远程处理活动、3270 格式控制块和数据库活动。它模拟应用程序的行为并生成包含有关已处理事务的详细信息的报告。
IMS DEDB Fast Recovery for z/OS
该工具可维护 IMS 数据库的数据完整性，并减少在发生 IMS 紧急重启故障后恢复数据输入数据库 (DEDB) 所需的时间。
IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS
该工具可分析 IMS 批处理作业和 IMS 子系统的数据库缓冲池性能。它支持统计分析报告，有助于评估当前 IMS 在线和批处理作业的数据库缓冲池。
IMS Cloning Tool for z/OS
该工具可让您轻松、快速地克隆 IMS 子系统和数据库，以提高数据可用性。IMS Cloning Tool 将快速复制技术与自动化相结合，减少了手动工作量，从而提高生产效率。它还可以显著减少在线生产停机时间，并降低创建精确副本或克隆 IMS 子系统和数据库的成本。
IMS Program Restart Facility for z/OS
该工具可自动执行 IMS Batch Messaging 程序和 IMS Batch DLI/DBB 程序的检查点、回退和重新启动处理。它通过识别要使用的正确日志数据集并以编程方式创建重新启动作业来管理检查点 ID 选择过程。
IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS
该应用服务器可将有关 IMS 和 Db2 for z/OS 的信息整合到一个直观的图形 Web 界面中。该界面在客户端上使用，可连接 z/OS 上的不同服务。它可以加快对 z/OS 环境的分析，并减少对高级大型机技能的需求。
IBM Common Services Library for z/OS
一款免费软件，其中包含精选 IBM IMS Tools 所需并共享的各种组件以及与基础架构相关的通用功能。它在产品之间共享这些功能，而不是单独包含此类功能。