Db2 for z/OS 是一种企业级大型机数据库，用于管理核心业务数据并支持整个组织的关键业务应用程序。它为成千上万的客户和数百万用户提供服务，具有连续可用性、可扩展性和高度安全性。

在大型机数据库现代化改造方面，使用 IBM Db2 for z/OS 的组织可以采取多种策略，来增强其数据库能力并满足现代化 IT 和业务需求。

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