IBM Advanced Storage Management Suite for z/OS 是一款产品套装，其中包含八款工具，可用于管理和评估 z/OS 环境中的存储。
IBM Advanced Storage Management Suite 提供广泛的功能，用于监视和管理 z/OS 存储硬件和软件资源，包括面向 z/OS 的私有、混合或云存储。
套件中包含的产品：
监视存储资源和管理关键 z/OS 存储子系统，并提供灵活的报告、可定制的智能警报、详细的深入分析和自动响应，以快速解决问题。
通过高效地运行存储分配控制，提高 z/OS 存储运行性能。利用私有、混合和公有云存储实现灵活且经济高效的存储。
识别存储短缺问题，并深入分析根本原因以在出现问题之前加以解决。可以自动提供问题的常见响应。
有助于提高 HSM 环境的性能和效率，这些环境中有大量必须长期保留的非活动数据。
一款工具，可帮助防止和减少由于磁盘空间不足以进行新分配，而导致 x37 异常终止和发生错误时所造成的处理延迟和中断。
可提供一组审计命令，以帮助支持控制数据集的运行状况。通过快速、准确和灵活的审计，确保您的 z/OS 环境无故障运行。借助 Advanced Audit for DFSMShsm，存储管理员可以维护正常运行的元数据环境，并防止暂时或永久丢失数据访问权限。
提供可帮助您审计、诊断、恢复、管理和访问数据资产的功能，即使在出现人为错误和自然灾害等不可预见的问题时也是如此。
提供增强的 VSAM 备份、恢复和迁移功能，以及用于构建替代索引的众多选项。这是一种一步式程序，可快速高效地将选定的 VSAM 数据集备份到单个非 VSAM 数据集，并在未来将这些数据集恢复到 VSAM。
提供了解此关键子系统内部发生的情况所需的管理报告。
旨在快速、高效地支持您将序列文件同时写入磁带/磁盘以及私有云、混合云或公有云存储库，而无需运行额外的备份实用程序。
针对 z/OS I/O 子系统性能和存储可用性的全面监视器。该产品将全面的存储性能监控与灵活、易用的浏览器界面相结合，帮助您清楚地了解存储状况并确保最佳性能。
规划 IBM Advanced Storage Management Suite for z/OS 时，请务必验证您的系统是否满足系统要求。