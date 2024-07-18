在当今 IT 环境下，由于旧版的界面和专业技能给大型机与现代开发的集成造成了挑战，因此产生了运营孤岛。IBM Z Open Automation Utilities 可通过以下方式解决这些问题：

现代方法： 利用 z/OS UNIX 系统服务与 UNIX 命令、Python API 和 C 语言界面等耳熟能详的工具无缝集成。

利用 z/OS UNIX 系统服务与 UNIX 命令、Python API 和 C 语言界面等耳熟能详的工具无缝集成。 无需 JCL： 无需深厚的 JCL 知识即可简化操作。

跨团队协作： 促进大型机团队和分布式团队之间的协作，并充分利用现有的技能组。

促进大型机团队和分布式团队之间的协作，并充分利用现有的技能组。 提高效率： 加快应用现代化和开发周期。

加快应用现代化和开发周期。 资源重新分配：支持在 IT 环境中有效利用资源。

IBM 可支持组织通过简化运营和增强协作来优化大型机投资，并提高生产力。

