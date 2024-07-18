主页 Z 软件 Z IT 自动化 ZOAU IBM Z Open Automation Utilities

通过一套 z/OS UNIX System Services 命令行实用程序和现代编程接口访问 IBM® z/OS 设施

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IBM Z Open Automation Utilities (ZOAU) 是一个运行时程序，用于通过 UNIX shell 命令或现代脚本语言与 MVS 设施进行交互，并在 z/OS 上自动执行任务。

在当今 IT 环境下，由于旧版的界面和专业技能给大型机与现代开发的集成造成了挑战，因此产生了运营孤岛。IBM Z Open Automation Utilities 可通过以下方式解决这些问题：

  • 现代方法：利用 z/OS UNIX 系统服务与 UNIX 命令、Python API 和 C 语言界面等耳熟能详的工具无缝集成。
  • 无需 JCL：无需深厚的 JCL 知识即可简化操作。
  • 跨团队协作：促进大型机团队和分布式团队之间的协作，并充分利用现有的技能组。
  • 提高效率：加快应用现代化和开发周期。
  • 资源重新分配：支持在 IT 环境中有效利用资源。

IBM 可支持组织通过简化运营和增强协作来优化大型机投资，并提高生产力。
最新消息

ZOAU 新功能和增强功能的更新

从 v1.2.x 或更早版本迁移到 ZOAU v1.3
优势 简化主机集成与协作

ZOAU 通过 z/OS UNIX 系统服务简化了大型机集成。它可支持从 UNIX 环境快速传输技能，促进大型机团队和分布式团队之间的无缝协作，同时优化资源分配和运营效率。

 MVS 与 Python 无缝集成

ZOAU 可提供简单的编程库，可以直接从 Python 访问数据集和任务等 MVS 资源。支持平台原生开发和自定义应用程序创建，并可利用 Python 的多功能性增强 MVS 设施管理。

 与 Red Hat Ansible 集成

借助 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z 强化您的大型机环境。无缝集成并利用 Ansible 来简化整个大型机基础架构的操作，并自动执行任务。
功能
z/OS 数据集操作

使用 ZOAU，直接从 UNIX 环境中分配、编辑、删除和列出许多常用的 MVS 数据集。

 深入了解数据集操作实用程序
z/OS 任务管理

使用提供的任务管理实用程序启动和管理 z/OS 任务。

 深入了解如何使用 JES 实用程序
操作程序（控制台）交互

直接从 UNIX 系统服务使用 opercmd 实用程序与 z/OS 系统控制台交互。

 深入了解操作程序和控制台实用程序
MVS 程序执行

无需明确的 JCL 知识，即可运行诸多传统 MVS 程序。

 深入了解 MVS 程序执行实用程序
用例
在 z/OS 中运行微服务 借助 IBM Z Open Automation Utilities，在 z/OS 上使用现代语言创建功能强大的程序变得十分容易，并可支持构建驱动 MVS 设施的功能性微服务。 阅读文章
比较不同版本

Z Open Automation Utilities 提供两个版本。PAX 下载格式在 z/OS UNIX 系统服务中很流行，并支持用户轻松上手。z/OS 上的 SMP/E 软件安装和维护工具可以管理 SMP/E 可安装映像及其修复包。利用 IBM 支持服务发起服务请求，这些请求将在规定的周转时间内通过可选 S&S 得到解决。
版本 PAX 版

使用 PAX 存档可安装格式，与分布式平台一致。

 立即下载 SMP/E 版

SMP/E（CBPDO、ServerPac）可安装格式可以轻松进行更新管理。建议用于生产部署。基本内容和可选服务 PTF 内容均可通过 Shopz 获取。

 从 Shopz 获取

不收取许可费用

开发自己的定制应用程序

完整功能

可通过 z/OS 3.1 及更高版本下载（作为可绕过的先决条件提供）

IBM 软件订阅和支持 (S&S)

 可选且免费：通过 S&amp;S PID 5698-PAS 授权

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。

成功案例

银行大楼侧面特写镜头
金融服务
Python Success on z/OS 利用 ZOAU

了解欧洲大型银行 Credit Suisse 如何通过利用 Python on IBM z/OS 取得成功。了解银行在大型机环境中提高运行效率和创新能力的历程和见解。

如何下载

Z Open Automation Utilities 基础许可证以及订阅和支持 (S&S) 均为免费提供。

借助 CBPDO、ServerPac 或 PAX 可安装格式轻松管理更新。

  • IBM Z Open Automation Utilities 基本许可证 (5698-PA1)
  • IBM Z Open Automation Utilities S&S (5698-PAS)

z/OS 3.1 及更高版本将 ZOAU 作为可绕过的先决条件。订购 z/OS 时，客户可以选择 ZOAU 作为安装过程的一部分。

如果您对订购流程有任何疑问，请咨询您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴。
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技术细节

软件要求

  • 支持 z/OS 2.4 或更高版本。
  • 安装时需要 JES2（任务输入子系统 2）。

所需磁盘空间
需要 3390 磁盘空间中的大约 3000 个磁道（200 个柱面），用于产品安装。
深入了解 ZOAU 的安装和配置
资源 利用 GDG 和 ZOAU 最大限度地提高效率

深入了解如何通过将 Generation Data Groups (GDG) 与 Zowe Open Automation on IBM Z and LinuxONE 集成来优化工作流。向 Oscar Fernando Flores Garcia 学习实用技巧和最佳实践，以简化运营并提高工作效率。

 Ansible 用户聚焦：Mike Fontanetta

在本期 Ansible 用户聚焦系列中向 Mike Fontanetta 学习他使用 Ansible on IBM Z 的经验和见解，了解优化自动化和提高大型机环境运营效率的实用技巧和策略。

 为什么选择 Z Open Automation Utilities

深入了解 Z Open Automation Utilities (ZOAU) 在增强大型机操作和简化开发工作流方面的优势和功能。
相关产品 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z

利用 Z Open Automation Utilities 扩展大型机环境中的 Ansible 功能。

 IBM Open Enterprise SDK for Python

IBM Z Open Automation Utilities 包括利用此编程语言的 Python API。

 IBM C/C++ for z/OS

用户可选择利用 C/C++ for z/OS 来编写利用 ZOAU 的 C 语言 API 的自定义应用程序。
采取后续步骤

下载包含 ZOAU 的免费 PAX 存档，并查看示例代码。

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