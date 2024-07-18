通过一套 z/OS UNIX System Services 命令行实用程序和现代编程接口访问 IBM® z/OS 设施
IBM Z Open Automation Utilities (ZOAU) 是一个运行时程序，用于通过 UNIX shell 命令或现代脚本语言与 MVS 设施进行交互，并在 z/OS 上自动执行任务。
在当今 IT 环境下，由于旧版的界面和专业技能给大型机与现代开发的集成造成了挑战，因此产生了运营孤岛。IBM Z Open Automation Utilities 可通过以下方式解决这些问题：
IBM 可支持组织通过简化运营和增强协作来优化大型机投资，并提高生产力。
ZOAU 新功能和增强功能的更新
从 v1.2.x 或更早版本迁移到 ZOAU v1.3
ZOAU 通过 z/OS UNIX 系统服务简化了大型机集成。它可支持从 UNIX 环境快速传输技能，促进大型机团队和分布式团队之间的无缝协作，同时优化资源分配和运营效率。
ZOAU 可提供简单的编程库，可以直接从 Python 访问数据集和任务等 MVS 资源。支持平台原生开发和自定义应用程序创建，并可利用 Python 的多功能性增强 MVS 设施管理。
借助 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z 强化您的大型机环境。无缝集成并利用 Ansible 来简化整个大型机基础架构的操作，并自动执行任务。
Z Open Automation Utilities 提供两个版本。PAX 下载格式在 z/OS UNIX 系统服务中很流行，并支持用户轻松上手。z/OS 上的 SMP/E 软件安装和维护工具可以管理 SMP/E 可安装映像及其修复包。利用 IBM 支持服务发起服务请求，这些请求将在规定的周转时间内通过可选 S&S 得到解决。
使用 PAX 存档可安装格式，与分布式平台一致。
SMP/E（CBPDO、ServerPac）可安装格式可以轻松进行更新管理。建议用于生产部署。基本内容和可选服务 PTF 内容均可通过 Shopz 获取。
不收取许可费用
开发自己的定制应用程序
完整功能
可通过 z/OS 3.1 及更高版本下载（作为可绕过的先决条件提供）
IBM 软件订阅和支持 (S&S)
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
Z Open Automation Utilities 基础许可证以及订阅和支持 (S&S) 均为免费提供。
借助 CBPDO、ServerPac 或 PAX 可安装格式轻松管理更新。
z/OS 3.1 及更高版本将 ZOAU 作为可绕过的先决条件。订购 z/OS 时，客户可以选择 ZOAU 作为安装过程的一部分。
如果您对订购流程有任何疑问，请咨询您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴。
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