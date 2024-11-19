IBM Z® OMEGAMON® for CICS® 为 IBM Z® 系统（包括 IBM zEnterprise®）提供详细的系统监控和性能管理。它集中监控和管理 IBM CICS 事务以及 CICS Transaction Gateway 与其他应用程序的交互。



它提供涵盖 IBM OMEGAMON 系列的 3270 用户界面（e3270UI），可在单个屏幕上显示环境的集成视图。



IBM Z OMEGAMON for CICS 还可以作为 IBM Z Monitoring Suite 和 IBM Z Service Management Suite（管理 z/OS 环境的单一工具集）的一部分进行购买。