利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 管理 z/OS Connect 性能

在现代 API 环境中监控和剖析 API 调用和后端服务
整合请求者使用率摘要、组件数量、响应时间请求和报告选项的屏幕截图的信息图

API 是 z/OS 资源与外部世界的接口。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 使性能分析师能够管理和优化他们的大型机 API 环境，并对进入您系统的请求进行剖析，以便进行必要的管理报告和资源规划。

 
优势
优化环境并剖析请求

无缝访问关键信息，如需求的重要驱动因素、API 率和响应时间、服务水平等。按应用程序接口、系统、服务器、服务、SOR 或任何其他可用的关键指标，报告和显示一段时间内的呼叫率趋势。
节省时间并快速解决问题

使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑，上下文相关的深入分析功能帮助最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
加快学习速度并增强领域专业知识

利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。

包含的功能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 应用其内置的专家知识和人工智能来自动提取这些洞察分析，并以直观的图形界面提供。这消除了耗时的手动编码工作，极大地增强了领域专业知识，并加快了对 z/OS 基础设施这一新领域的学习。

业务层面的报告 响应时间与事务处理率 API 调用到服务映射 API 提供者和 API 请求者数据 SOR 详细信息

 

API 请求者详细信息 动态报告定制 定制共享仪表板 通过云交付实现 AIOps
资源 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响
Forrester Consulting 开展了一项总体经济影响 (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。
现代化 z/OS Connect 性能分析
本网络研讨会将介绍一些概念，帮助您实现 z/OS Connect 数据洞察分析的现代化，并深入了解服务器管理、API 增长跟踪和性能数据分析。
了解驱动系统资源利用率的 API 工作负载
本博客将帮助您了解系统的 z/OS Connect API 活动，以帮助您管理服务水平和系统资源需求。
