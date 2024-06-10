API 是 z/OS 资源与外部世界的接口。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 使性能分析师能够管理和优化他们的大型机 API 环境，并对进入您系统的请求进行剖析，以便进行必要的管理报告和资源规划。
无缝访问关键信息，如需求的重要驱动因素、API 率和响应时间、服务水平等。按应用程序接口、系统、服务器、服务、SOR 或任何其他可用的关键指标，报告和显示一段时间内的呼叫率趋势。
使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑，上下文相关的深入分析功能帮助最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 应用其内置的专家知识和人工智能来自动提取这些洞察分析，并以直观的图形界面提供。这消除了耗时的手动编码工作，极大地增强了领域专业知识，并加快了对 z/OS 基础设施这一新领域的学习。
您的业务和技术管理层需要从有意义的角度来看待他们的工作负载。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 拥有 30,000 多份可共享的预构建报告、自定义仪表板、图表和报告，可帮助改进业务与 IT 之间的沟通和规划。
一次性查看总体事务处理率和响应时间，可让您在出现问题时缩小问题范围，或对工作负载进行剖析，以便进行趋势分析。您还可以看到响应时间的细分组件，如在记录系统中花费的时间 (SOR)。根据需要细化查看数据。
许多 API 调用都会调用单个服务，但情况并非总是如此。从特定的 API 到调用的服务进行可视化深入分析，可让您调查服务或 SOR 级别的更改或问题。可在 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的任何级别上使用调用量、响应时间和过滤器。
应用程序接口可提供对大型机资源的访问（提供者），或允许大型机应用程序从平台外请求数据（请求者）。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 使这两种类型的分析和报告更加直观。如果存在差异，如报告的响应时间组件，则提供所有关键指标。
要全面了解 API 提供商应用程序，就必须了解所调用的后端系统。使用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS，您可以将服务映射到记录系统 (SOR) 标识符和记录系统资源，以识别特定服务调用的区域和事务。
在分析大型机应用程序进行的平台外 API 调用时，您需要知道谁进行了调用、端点、有效载荷信息、调用量和响应时间。借助 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS，可以获得所有这些数据，而且还能以表格或图表格式呈现更多信息，以满足您的需求。
无需编程或复杂的步骤，即可获得高级报告定制功能，进行快速分析，从而查看所需的相关数据。直观的定制选项包括报告类型、汇总级别、筛选和间隔比较。
可定制的仪表板可收集和显示您感兴趣的任何指标集合的一目了然的实时视图。如果共享，就能促进协作，为整个组织提供共同的真理。您可以扩展任何报告，并使用深入分析功能进一步分析所需的指标。
采用云模型的优势包括快速实施（无需花费时间在本地安装和设置产品）、最少的设置（仅用于传输 SMF 数据）、减轻人力资源负担以及轻松访问 IntelliMagic 咨询服务以补充本地技能。