利用 IBM Z IntelliMagic Vision 管理 z/OS 的 MQ 性能

使用 IBM Z IntelliMagic Vision 管理 MQ 队列管理器和活动
描述 MQ 命令数据、MQPUT 数据和缓冲池运行状况之间联系的信息图

 

IBM Z IntelliMagic Vision 使性能分析师能够更有效、更高效地管理和优化其 z/OS MQ 配置和活动，并主动评估其队列管理器的运行状况。

 
优势
主动分析和预防风险

获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
节省时间并快速解决问题

使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑，上下文相关的深入分析功能，帮助最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
加快学习速度并增强领域专业知识

利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。

包含的功能

IBM Z IntelliMagic Vision 提供了集中分析和生成交互式报告的有效方法。您可以使用上下文相关的深入分析功能，以便快速、集中地访问 MQ 数据，从而管理、调整和优化您的环境。

队列管理器的自动运行状况评估 队列管理器工作量简介 缓冲池利用率 MQ 日志记录基础设施 按队列名称查看活动

 

按工作量驱动程序细分的 CPU 每次 MQ 调用所需的 CPU 数量 比较和关联多个指标 通过 CICS 事务隔离消息长度概况 通过云交付实现 AIOps
资源
查看系统性能仪表板分析，揭示 CPU 使用率、批处理工作、缓冲池性能等指标之间的关联。
使用 SMF 数据洞察分析功能，优化 MQ 性能
了解增强 MQ 统计 (SMF 115) 和会计 (SMF 116) 数据分析能力的最佳实践，解决数据量和孤立的工具等挑战，以释放 MQ 洞察分析功能的全部潜力。
根据 SMF 115 MQ 统计数据生成洞察分析
通过分析 SMF 115/116 数据、监控缓冲池并利用 IBM Z IntelliMagic Vision 获取主动洞察分析，优化 MQ 性能。
通过现代化方法提升 MQ SMF 数据的价值
深入了解 MQ SMF 数据分析的现代化，以提高洞察分析。探索直观的界面和对 MQ 统计和会计数据的动态深入分析，通过额定运行状况评估和交互式分析加强问题解决能力。
使用 zhyperWrite 提高 MQ 日志记录性能
zHyperWrite 通过加快镜像速度并将响应时间减半来优化 MQ 日志记录性能，在大型 MQ 环境中实现 54% 的性能提升。
采取后续步骤

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