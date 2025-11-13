即使是海量的 MQ 会计数据，动态导航和上下文相关的深入分析功能也能让您专注于特定的数据子集。 在此示例中，深入分析源于 CICS 的工作，然后进一步按 CICS 事务 ID，剖析按事务“PUT”的消息长度。