IBM Z IntelliMagic Vision 支持 WebSphere Liberty for z/OS 请求日志记录（SMF 120 子类型 11），因此您可以跟踪请求响应时间和资源消耗。这些记录提供了详细的请求级指标，说明工作运行的位置和工作性质，包括处理器消耗、返回字节数和响应时间。

这些 HTTP 请求数据可以提供丰富的性能洞察分析，但如果使用传统方法进行分析，其规模数量可能会给分析工作带来挑战。借助动态导航功能和结合上下文情境的深入分析，分析师可以集中精力从这些数据中获取巨大价值，并从时间和活动指标中挖掘洞察分析成果，从而优化 Liberty 事务工作量的性能和效率。