借助 IBM Z IntelliMagic Vision 监控和分析 z/OS 上的 Liberty 请求
获取关键信息，如需求的主要驱动因素、CPU 和请求量等。借助展示整个端到端 z/OS 环境的单一视图，有效分析请求并驾驭 Liberty 环境。
使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。让上下文相关的深入分析功能帮助您最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。
IBM Z IntelliMagic Vision 支持 WebSphere Liberty for z/OS 请求日志记录（SMF 120 子类型 11），因此您可以跟踪请求响应时间和资源消耗。这些记录提供了详细的请求级指标，说明工作运行的位置和工作性质，包括处理器消耗、返回字节数和响应时间。
这些 HTTP 请求数据可以提供丰富的性能洞察分析，但如果使用传统方法进行分析，其规模数量可能会给分析工作带来挑战。借助动态导航功能和结合上下文情境的深入分析，分析师可以集中精力从这些数据中获取巨大价值，并从时间和活动指标中挖掘洞察分析成果，从而优化 Liberty 事务工作量的性能和效率。
对 Liberty 数据进行实时、结合上下文情境的深入分析，可加快问题的识别和解决，并免去对定制报告编码的需求。在本例中，对特定 URI 的深入分析显示，响应时间峰值与请求速率和所消耗的 CPU 时间无关。
通过交互式对话框，可轻松定制实时界面报告，以您希望的方式查看数据；本例显示了报告编辑界面，以及按服务器作业名查看 GCP 和 zIIP 使用情况。可定制的变量包括：报告可视化类型、数据源、变量、条件、X 轴和 Y 轴值等等。
了解应用程序的典型行为有助于您识别可能导致问题的变化。随着时间的推移对工作量进行剖析，有助于确定变化是否是多日、多周或多月的典型趋势。预定义的图表和表格可用于查看按系统、服务器、事务类别、用户或 URI 粒度级别汇总的请求数据。
在同一视图中查看总体请求速率和响应时间，可让您在出现问题时缩小问题范围，或对工作量进行剖析，以便分析趋势。您还可以查看响应时间中 CPU 时间的占比。根据需要查看任意粒度的数据。
查看通用 CPU (GCP) 时间和 zIIP 时间的消耗量，可为资源优化工作和问题分析提供有价值的洞察分析数据，有助于做出明智决策和提高系统性能。如果您定义了 WLM 事务类，还可以在请求调用其他子系统（例如 Db2）上的资源时，查看相关区域的 GCP 和 zIIP 时间。根据需要查看任意粒度的数据。
从图表视图切换到表格视图，以更贴近当前任务的方式消化数据。这份预定义、可定制的报告按 URI 列出了关键事务指标，显示了 CPU 时间、事务处理率和响应时间等关键指标，并提供了更多详细信息，包括区域响应时间比例，助您了解是否已实现 WLM 目标。
预定义的变化检测报告可助您识别请求速率、响应时间或 CPU 消耗量等关键指标何时会出现具有统计意义的变化。深入分析功能支持您查看导致变化的使用模式。以下报告则可显示 URI 级别的变化。此外，还包括系统、服务器、事务类别和用户粒度级别等报告。