获取关键信息，如需求的主要驱动因素、CPU 和事务量等。借助展示整个端到端 z/OS 环境的单一视图，有效分析请求并驾驭 IMS 环境。
使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。让上下文相关的深入分析功能帮助您最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 支持 IMS Performance Analyzer（简称 IMS PA）摘要（即“事务索引”）记录（记录类型 x'CA01'）或 BMC AMI Ops Monitor for IMS 事务日志记录（记录类型 x'FA'）中捕获的 IMS 事务指标。这些事务数据可以提供丰富的性能洞察分析，但如果使用传统方法进行分析，其规模数量可能会给分析工作带来挑战。借助动态导航功能和结合上下文情境的深入分析，分析师可以集中精力从这些数据中获取巨大价值，并从时间和活动指标中挖掘洞察分析成果，从而优化 IMS 事务工作负载的性能和效率。
对 IMS 数据进行实时、结合上下文情境的深入分析，可加快问题的识别和解决，并免去对定制报告编码的需求。在本例中，按区域类型进行的深入分析发现，几乎所有 CICS DBCTL 工作都在六个 IMS 子系统之一上运行。
拥有数百份预构建的 IMS 报告，并通过图形用户界面轻松进行报告定制，发现不平衡或配置错误变得极为简单，操作起来比以往任何时候都轻松。在此示例中，通过 IMS ID 的 CPU 顶层视图可以发现 IMS 子系统的工作量不平衡。
通过交互式对话框，可轻松定制实时界面报告，以您希望的方式查看数据；本例显示了报告编辑界面，以及按程序名查看 CPU 使用情况。可定制的变量包括：报告可视化类型、数据源、变量、条件、X 轴和 Y 轴值等等。
IBM Z IntelliMagic Vision 提供详细的预构建实时界面报告，介绍所有关键 IMS 指标以及无数其他 IMS 指标，包括每笔事务的数据库调用活动。本例展示了按调用类别汇总的顶级事务的摘要视图。
借助自定义仪表板，用户可以收集任意数量的实时报告，并将其归类为单一视图，以支持其独特的分析要求。该仪表板显示了事务代码在事务类别中的分配情况，显示出类别 0 用于许多不同的事务代码，并显示了分配到不同事务类别中的几项大容量事务。
为您的整个端到端 z/OS 基础设施提供单一的共享界面，以改善团队间的协作并加快问题的解决流程。此例显示了一个自定义仪表板，其中包含 Db2 中 CPU 和已用时间活动的视图，这些活动由 IMS BMP 和 MPR 驱动，按相关性名称或计划名称集中显示。
这种对消耗 CPU 最多的事务的顶层视图，对于提高认识非常重要，也是进行更详细分析的常见起点。
由于响应时间的延迟会迅速引发服务问题，因此了解大容量事务的情况非常重要。这也是进行更详细分析的常见出发点。
对大容量事务来说，及时了解每笔事务的 CPU 使用量显著增加的情况，对于优化效率至关重要。
通过事务代码与时间要素结合的高层面视图，可以选择感兴趣的视图以进一步深入探索（具体视图的细节水平取决于数据输入来源）。
IMS 事务数据还包括许多活动指标，包括数据库调用视图。这是按特定 DL/I 数据库调用类型对所选事务进行分类的视图。
采用云模型的优势包括快速实施（无需花费时间在本地安装和设置产品）、最少的设置（仅用于传输 SMF 数据）、减轻人力资源负担，以及获得 IntelliMagic 咨询服务以补充本地技能。