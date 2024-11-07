使用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 管理 IMS 性能

利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 监控和剖析 IMS 事务和性能
Intellimagic 的混合 UI 插图屏幕截图

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 提供极为丰富的可视化操作，深入透视 IMS PA 和 FA 事务工作负载，助力性能分析师有效管理和优化这些工作负载。
优势
优化环境并剖析请求

获取关键信息，如需求的主要驱动因素、CPU 和事务量等。借助展示整个端到端 z/OS 环境的单一视图，有效分析请求并驾驭 IMS 环境。
节省时间并快速解决问题

使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。让上下文相关的深入分析功能帮助您最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
加快学习速度并增强领域专业知识

利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。

包含的功能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 支持 IMS Performance Analyzer（简称 IMS PA）摘要（即“事务索引”）记录（记录类型 x'CA01'）或 BMC AMI Ops Monitor for IMS 事务日志记录（记录类型 x'FA'）中捕获的 IMS 事务指标。这些事务数据可以提供丰富的性能洞察分析，但如果使用传统方法进行分析，其规模数量可能会给分析工作带来挑战。借助动态导航功能和结合上下文情境的深入分析，分析师可以集中精力从这些数据中获取巨大价值，并从时间和活动指标中挖掘洞察分析成果，从而优化 IMS 事务工作负载的性能和效率。

轻松深入分析实时数据 发现子系统间的不平衡现象 无缝定制报告 数千份预构建报告 创建和分享自定义仪表板 跨 z/OS 的集成可视性
按 CPU 使用量排序的顶级事务 按事务容量排序的顶级事务 每笔事务 CPU 使用量视图 按事务代码排序的时间要素 查看 IMS 活动指标 通过云交付实现 AIOps
资源 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 利用详细的 z/OS 专家知识自动生成数百种洞察分析，并显著提高 z/OS 基础设施运行的可见性。
优化 IMS 事务性能管理
本网络研讨会将介绍 IMS 事务性能管理的最新进展，让您在不断发展的 IMS 分析领域中与时俱进。
采取后续步骤

无论您正在进行产品研究、需要紧急服务还是想讨论 IBM 产品和服务如何提供帮助，我们的专家都将竭诚为您服务。

 预约实时演示 订阅时事通讯
更多探索方式 文档 支持 演示中心 IBM Z AIOps 产品组合