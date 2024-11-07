IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 支持 IMS Performance Analyzer（简称 IMS PA）摘要（即“事务索引”）记录（记录类型 x'CA01'）或 BMC AMI Ops Monitor for IMS 事务日志记录（记录类型 x'FA'）中捕获的 IMS 事务指标。这些事务数据可以提供丰富的性能洞察分析，但如果使用传统方法进行分析，其规模数量可能会给分析工作带来挑战。借助动态导航功能和结合上下文情境的深入分析，分析师可以集中精力从这些数据中获取巨大价值，并从时间和活动指标中挖掘洞察分析成果，从而优化 IMS 事务工作负载的性能和效率。