业务层面的报告 您的业务和技术管理层需要从有意义的角度来看待他们的工作负载。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 拥有 30,000 多份可共享的预构建报告、自定义仪表板、图表和报告，可帮助改进业务与 IT 之间的沟通和规划。

响应时间与事务处理率 一次性查看总体事务处理率和响应时间，可让您在出现问题时缩小问题范围，或对工作负载进行剖析，以便进行趋势分析。您还可以看到响应时间的细分组件，如在记录系统中花费的时间 (SOR)。根据需要细化查看数据。

API 调用到服务映射 许多 API 调用都会调用单个服务，但情况并非总是如此。从特定的 API 到调用的服务进行可视化深入分析，可让您调查服务或 SOR 级别的更改或问题。可在 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的任何级别上使用调用量、响应时间和过滤器。

API 提供者和 API 请求者数据 应用程序接口可提供对大型机资源的访问（提供者），或允许大型机应用程序从平台外请求数据（请求者）。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 使这两种类型的分析和报告更加直观。如果存在差异，如报告的响应时间组件，则提供所有关键指标。