在现代 API 环境中监控和剖析 API 调用和后端服务
API 是 z/OS 资源与外部世界的接口。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 使性能分析师能够管理和优化他们的大型机 API 环境，并对进入您系统的请求进行剖析，以便进行必要的管理报告和资源规划。
IBM 使性能分析师能够管理和优化其 z/OS 存储
无缝访问关键信息，如需求的重要驱动因素、API 率和响应时间、服务水平等。按应用程序接口、系统、服务器、服务、SOR 或任何其他可用的关键指标，报告和显示一段时间内的呼叫率趋势。
使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑，上下文相关的深入分析功能帮助最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 应用其内置的专家知识和人工智能来自动提取这些洞察分析，并以直观的图形界面提供。这消除了耗时的手动编码工作，极大地增强了领域专业知识，并加快了对 z/OS 基础设施这一新领域的学习。
Forrester Consulting 开展了一项总体经济影响 (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。
本网络研讨会将介绍一些概念，帮助您实现 z/OS Connect 数据洞察分析的现代化，并深入了解服务器管理、API 增长跟踪和性能数据分析。
本博客将帮助您了解系统的 z/OS Connect API 活动，以帮助您管理服务水平和系统资源需求。