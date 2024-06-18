业务层面的报告 业务和技术管理部门都需要从有意义的角度来看待他们的工作负载，而一张图片胜过千言万语。共享不同 WebSphere 应用程序工作负载随时间变化的 CPU 消耗量和事务处理率的图表和仪表板，以促进业务部门和 IT 部门之间的沟通和规划。

各单元的事务处理率 了解应用程序的典型行为有助于您识别可能导致问题的变化。随着时间的推移对工作负载进行剖析，有助于确定变化是否是多日、多周或多月的典型趋势。

各组群的事务处理率 利用单击和深入分析功能，从整体视图向下浏览到细粒度的详细信息。该图表是一份预定义报告，显示按组群细分的相同总体事务处理率。预设图表可按节点、服务器、服务、事务类别、请求类型或 URI 等粒度查看。

响应时间与事务处理率 在同一视图中查看总体事务处理率和响应时间，可让您在出现问题时缩小问题范围，或对工作负载进行剖析，以便进行趋势分析。您还可以看到响应时间的细分组件，如黄色尖峰中的调度延迟时间。根据需要细化查看数据。