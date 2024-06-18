产品简介 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 利用详细的 z/OS 专家知识自动生成数百种洞察分析，并显著提高 z/OS 基础设施运行的可见性。

视频 从物理活动到逻辑活动的 z/OS 虚拟磁带桥接器 查看如何标记 TS7700 的问题特征（CPU 利用率），以及发现最严重事故发生时存在的主机活动的链接。

Forrester 研究 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响 Forrester Consulting 开展了一项总体经济影响 (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。

白皮书 TS7700 性能分析 了解如何自动将硬件视图（通过 BVIR 数据）与工作负载指标进行比较，以深入了解网格硬件如何处理工作以及如何在盒子之间进行复制。

网络研讨会 如何充分利用 IBM TS7700 虚拟磁带解决方案 如果您遇到过令人沮丧的性能问题，或希望确保您的 TS7700 环境已按照最佳实践进行了优化，请观看本网络研讨会。