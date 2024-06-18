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利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 管理 z/OS 虚拟磁带性能

利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 监控虚拟磁带性能和可用性

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IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 使性能分析师能够更有效、更高效地管理和优化其 z/OS 虚拟磁带环境。预防风险，节省时间并优化配置您的环境。

 
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响

IBM 使性能分析师能够管理和优化其 z/OS 存储
优势 主动分析和预防风险

获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。

 节省时间并快速解决问题

使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。让上下文相关的深入分析功能帮助您最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。

 加快学习速度并增强领域专业知识

利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。

包含的功能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 支持来自许多不同供应商的本机和虚拟 z/OS 附加磁带：

  • IBM TS7770、IBM TS7760、IBM TS7740、IBM TS7720
  • EMC DLm
  • Oracle StorageTek VSM
  • IBM VTF 大型机
  • Oracle StorageTek 物理磁带解决方案
  • Luminex 大型机虚拟磁带解决方案

支持所有主要的磁带管理软件目录：CA1、RMM、TLMS、Control-T 和 Zara。

使用 BVIR 活动记录的 IBM TS7700 系列所有型号和 Oracle StorageTek 虚拟磁带都支持虚拟磁带库统计。EMC DLm 和 IBM VTF 大型机支持本机 SMF 数据。

监控 TS7700 集群中的所有高速缓存流 TS7700 的缓存带宽是最重要关键性能之一。如果缓存带宽耗尽，可能会影响作业运行时间和灾难恢复位置的 RPO。 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 可深入分析哪些活动会随着时间的推移而消耗这些资源。
恢复点目标监控 – 复制积压 如今，许多客户都在偏远地区建立了第三个数据中心。由于性能原因，该位置的数据通常不会同步复制，因此了解在某个时间点（如本例中）有多少数据没有复制是非常重要的。
RPO 监控 – 延迟队列平均队龄 客户担心的第二个问题是，数据复制比数据创建晚多少分钟或多少小时。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 也能回答这个问题。处理副本的等待时间太长。这将触发异常警告以进行调查。
控制限制 在 IBM TS7700 缓存启用许可证中，存在主机吞吐量增量和预迁移队列长度。要了解是否达到了这些限制，需要对不同的指标进行监控。该示例显示了迁移积压情况，表明有多少数据在预迁移队列中等待，并可能触发节流。
磁带使用率的主机视图 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 提供了可定制的功能，可以“开箱即用”地查看最常见的应用程序。虚拟磁带信息提供硬件视图中的信息。主机视图显示挂载数量、读写吞吐量、压缩率等。
通过云交付实现 AIOps 采用云模型的优势包括快速实施（无需花费时间在本地安装和设置产品）、最少的设置（仅用于传输 SMF 数据）、减轻人力资源负担以及轻松访问 IntelliMagic 咨询服务以补充本地技能。
资源 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 利用详细的 z/OS 专家知识自动生成数百种洞察分析，并显著提高 z/OS 基础设施运行的可见性。

 从物理活动到逻辑活动的 z/OS 虚拟磁带桥接器

查看如何标记 TS7700 的问题特征（CPU 利用率），以及发现最严重事故发生时存在的主机活动的链接。

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响

Forrester Consulting 开展了一项总体经济影响 (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。

 TS7700 性能分析

了解如何自动将硬件视图（通过 BVIR 数据）与工作负载指标进行比较，以深入了解网格硬件如何处理工作以及如何在盒子之间进行复制。

如何充分利用 IBM TS7700 虚拟磁带解决方案

如果您遇到过令人沮丧的性能问题，或希望确保您的 TS7700 环境已按照最佳实践进行了优化，请观看本网络研讨会。

z/OS 虚拟磁带基础设施可用性监控

在本网络研讨会中了解 z/OS 虚拟磁带基础设施的最佳实践。通过演示学习自动风险识别、快速问题解决和优化技术。
采取后续步骤

无论您正在进行产品研究、需要紧急服务还是想讨论 IBM 产品和服务如何提供帮助，我们的专家都将竭诚为您服务。

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