产品简介 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 利用详细的 z/OS 专家知识自动生成数百种洞察分析，并显著提高 z/OS 基础设施运行的可见性。

视频 如何使用 IBM 的 zERT 识别未加密连接 利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 中的 zERT 数据获取网络安全洞察分析。轻松识别未加密流量并评估加密级别。

Forrester 研究 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响 Forrester Consulting 开展了一项总体经济影响 (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。

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