产品简介 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 利用详细的 z/OS 专家知识自动生成数百种洞察分析，并显著提高 z/OS 基础设施运行的可见性。

视频 z/OS 系统的性能管理 利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 了解主动的 z/OS 系统性能管理。使用 AI 驱动的分析来识别风险并优化系统可用性。

白皮书 报告耦合设施运行状况和性能 了解如何有效监控环境中的耦合设施，并自动突出显示任何正在发生的问题。

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网络研讨会 想象一下，您能从 SMF 数据中学到多少 了解如何快速利用 RMF 和 SMF 数据的简易可见性来扩大对 z/OS 生态系统运行方式的了解。