使用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 管理 MQ 队列管理器和活动
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 助力性能分析师更有效、更高效地管理和优化其 z/OS MQ 配置和活动，并主动评估其队列管理器的运行状况。
IBM 助力性能分析师管理和优化其 z/OS 存储
获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑，上下文相关的深入分析功能，帮助最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习，促进协作并提高分析效率。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 提供了集中分析和生成交互式报告的有效方法。您可以使用上下文相关的深入分析功能，以便快速、集中地访问 MQ 数据，从而管理、调整和优化您的环境。
Forrester Consulting 开展了一项 Total Economic Impact (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。
查看系统性能仪表板分析，揭示 CPU 使用率、批处理工作、缓冲池性能等指标之间的关联。
以 SMF 116 MQ 会计数据为重点，了解可通过 SMF 数据获得的洞察分析类型。
深入了解 MQ SMF 数据分析的现代化，以提高洞察分析。探索直观的界面和对 MQ 统计和会计数据的动态深入分析，通过额定运行状况评估和交互式分析加强问题解决能力。
了解如何从 SMF 115 和 SMF 116 记录类型中提取洞察分析并优化配置。
以 SMF 115 MQ 统计数据为重点，了解可通过 SMF 数据获得的洞察分析类型。