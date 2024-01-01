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使用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 管理 IMS 性能

利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 监控和剖析 IMS 事务和性能

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IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 提供极为丰富的可视化操作，深入透视 IMS PA 和 FA 事务工作负载，助力性能分析师有效管理和优化这些工作负载。
优势 优化环境并剖析请求

获取关键信息，如需求的主要驱动因素、CPU 和事务量等。借助展示整个端到端 z/OS 环境的单一视图，有效分析请求并驾驭 IMS 环境。

 节省时间并快速解决问题

使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。让上下文相关的深入分析功能帮助您最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。

 加快学习速度并增强领域专业知识

利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。

包含的功能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 支持 IMS Performance Analyzer（简称 IMS PA）摘要（即“事务索引”）记录（记录类型 x'CA01'）或 BMC AMI Ops Monitor for IMS 事务日志记录（记录类型 x'FA'）中捕获的 IMS 事务指标。这些事务数据可以提供丰富的性能洞察分析，但如果使用传统方法进行分析，其规模数量可能会给分析工作带来挑战。借助动态导航功能和结合上下文情境的深入分析，分析师可以集中精力从这些数据中获取巨大价值，并从时间和活动指标中挖掘洞察分析成果，从而优化 IMS 事务工作负载的性能和效率。

结合上下文情境的深入分析可加速解决问题 对 IMS 数据进行实时、结合上下文情境的深入分析，可加快问题的识别和解决，并免去对定制报告编码的需求。在本例中，按区域类型进行的深入分析发现，几乎所有 CICS DBCTL 工作都在六个 IMS 子系统之一上运行。
轻松发现 IMS 子系统间的不平衡现象 拥有数百份预构建的 IMS 报告，并通过图形用户界面轻松进行报告定制，发现不平衡或配置错误变得极为简单，操作起来比以往任何时候都轻松。在此示例中，通过 IMS ID 的 CPU 顶层视图可以发现 IMS 子系统的工作量不平衡。
直接在界面中无缝定制报告和仪表板 通过交互式对话框，可轻松定制实时界面报告，以您希望的方式查看数据；本例显示了报告编辑界面，以及按程序名查看 CPU 使用情况。可定制的变量包括：报告可视化类型、数据源、变量、条件、X 轴和 Y 轴值等等。
访问数千份预构建实时数据报告，包括数百份 IMS 报告 IBM Z IntelliMagic Vision 提供详细的预构建实时界面报告，介绍所有关键 IMS 指标以及无数其他 IMS 指标，包括每笔事务的数据库调用活动。本例展示了按调用类别汇总的顶级事务的摘要视图。
创建和分享自定义仪表板，以便综合查看众多报告 借助自定义仪表板，用户可以收集任意数量的实时报告，并将其归类为单一视图，以支持其独特的分析要求。该仪表板显示了事务代码在事务类别中的分配情况，显示出类别 0 用于许多不同的事务代码，并显示了分配到不同事务类别中的几项大容量事务。
通过单一窗口实现整个 z/OS 基础架构的集成可视性 为您的整个端到端 z/OS 基础设施提供单一的共享界面，以改善团队间的协作并加快问题的解决流程。此例显示了一个自定义仪表板，其中包含 Db2 中 CPU 和已用时间活动的视图，这些活动由 IMS BMP 和 MPR 驱动，按相关性名称或计划名称集中显示。
查看按 CPU 使用量排序的顶级事务 这种对消耗 CPU 最多的事务的顶层视图，对于提高认识非常重要，也是进行更详细分析的常见起点。
查看按事务容量排序的顶级事务 由于响应时间的延迟会迅速引发服务问题，因此了解大容量事务的情况非常重要。这也是进行更详细分析的常见出发点。
按 IMS 子系统查看每笔事务的 CPU 使用量 对大容量事务来说，及时了解每笔事务的 CPU 使用量显著增加的情况，对于优化效率至关重要。
事务代码与时间要素结合的高层面视 通过事务代码与时间要素结合的高层面视图，可以选择感兴趣的视图以进一步深入探索（具体视图的细节水平取决于数据输入来源）。
访问 IMS 事务活动指标 IMS 事务数据还包括许多活动指标，包括数据库调用视图。这是按特定 DL/I 数据库调用类型对所选事务进行分类的视图。
通过云交付实现 AIOps 采用云模型的优势包括快速实施（无需花费时间在本地安装和设置产品）、最少的设置（仅用于传输 SMF 数据）、减轻人力资源负担，以及获得 IntelliMagic 咨询服务以补充本地技能。
资源 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 利用详细的 z/OS 专家知识自动生成数百种洞察分析，并显著提高 z/OS 基础设施运行的可见性。

优化 IMS 事务性能管理

本网络研讨会将介绍 IMS 事务性能管理的最新进展，让您在不断发展的 IMS 分析领域中与时俱进。
采取后续步骤

无论您正在进行产品研究、需要紧急服务还是想讨论 IBM 产品和服务如何提供帮助，我们的专家都将竭诚为您服务。

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