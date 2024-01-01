利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 监控和剖析 IMS 事务和性能
获取关键信息，如需求的主要驱动因素、CPU 和事务量等。借助展示整个端到端 z/OS 环境的单一视图，有效分析请求并驾驭 IMS 环境。
使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。让上下文相关的深入分析功能帮助您最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 支持 IMS Performance Analyzer（简称 IMS PA）摘要（即“事务索引”）记录（记录类型 x'CA01'）或 BMC AMI Ops Monitor for IMS 事务日志记录（记录类型 x'FA'）中捕获的 IMS 事务指标。这些事务数据可以提供丰富的性能洞察分析，但如果使用传统方法进行分析，其规模数量可能会给分析工作带来挑战。借助动态导航功能和结合上下文情境的深入分析，分析师可以集中精力从这些数据中获取巨大价值，并从时间和活动指标中挖掘洞察分析成果，从而优化 IMS 事务工作负载的性能和效率。