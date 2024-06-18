使用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 监控磁盘和复制性能
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 助力性能分析师更有效、更高效地管理和优化其 z/OS 磁盘和复制环境。
IBM 助力性能分析师管理和优化其 z/OS 存储
获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。借助上下文相关的深入分析功能，充分利用时间预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习，促进协作并提高分析效率。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 可持续评估磁盘的运行状况和复制系统。因此，如果系统的任何方面出现渐进式下降，或因硬件故障、资源使用或工作负载模式发生变化而导致突然变化，您都能立即看到。
Forrester Consulting 开展了一项 Total Economic Impact (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。
了解 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 如何用于在全球分布的 Parallel Sysplex 环境中提供 Global Mirror 复制状态的可见性。
本成功案例展示了如何使用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 轻松找到与后端驱动器过载有关的 z/OS 性能问题的根本原因。
了解 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 如何帮助解决由软件变更引起的性能问题。它能有效识别并纠正因新 SQL Query 而导致的连接时间突然增加。
探索 IT 领域的闪存技术。尽管承诺速度很快，但许多数据中心的响应时间并没有显著变化。了解其对数据中心性能的潜在影响。
观看 Joe Hyde 分享最近的 Db2 生产数据，其中重点介绍了 zHyperLink 读取 I/O 的速度和其他经验教训。