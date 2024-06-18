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利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 管理 z/OS 磁盘和复制性能

使用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 监控磁盘和复制性能

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IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 助力性能分析师更有效、更高效地管理和优化其 z/OS 磁盘和复制环境。

 
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响

IBM 助力性能分析师管理和优化其 z/OS 存储
优势 主动分析和预防风险

获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。

 节省时间并快速解决问题

使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。借助上下文相关的深入分析功能，充分利用时间预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。

 加快学习速度并增强领域专业知识

利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习，促进协作并提高分析效率。

包含的功能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 可持续评估磁盘的运行状况和复制系统。因此，如果系统的任何方面出现渐进式下降，或因硬件故障、资源使用或工作负载模式发生变化而导致突然变化，您都能立即看到。

每日运行状况洞察分析 当存储系统需要关注时，运行状况洞察分析和异常报告会提醒您。每个时间间隔都会自动评估指标，如果指标不在可接受范围内，就会高亮显示。 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 还会根据遇到的警报，建议应采取的措施。
比较 Sysplex、LPAR 和 FICON 拓扑间隔 借助交互式拓扑查看器，分析人员可与 Sysplex、FICON、LPAR 和子系统拓扑进行交互，深入研究和比较时间间隔——这对于发现可能影响成本的错误和变化至关重要。
用于深入洞察分析的时间图表 从异常报告中，只需深入分析以查看标记指标的详细时间图表即可。然后，您就可以缩小行为发生的时间范围，并将其与导致的任何应用程序影响联系起来。
比较图表和变化检测 对比图表有助于确定某种行为何时开始，以及这种行为是一次性异常还是持续趋势的一部分。

 

深入分析特定卷、数据集或地址空间 在时间图表中，有许多深入分析的功能，可以更详细地查看指标的粒度。如需进一步分析，还可进行更多的深入分析。显示的数据不是静态报告，而是基于近乎实时的 RMF/SMF 记录的间隔数据。
跟踪同步和异步复制的关键指标 对持续可用性的需求使复制成为磁盘存储的一个重要方面。监控数据复制运行状况，是满足业务和监管要求的关键。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 可追踪同步和异步复制方法的关键指标。
关键 I/O 测量的趋势分析 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 提供了许多趋势图，帮助您了解运营方向。该示例显示 I/O 速率略有提高，响应时间有所缩短，这有助于决定是否需要或推迟升级存储硬件。
通过云交付实现 AIOps 采用云模型的优势包括快速实施（无需花费时间在本地安装和设置产品）、最少的设置（仅用于传输 SMF 数据）、减轻人力资源负担，以及获得 IntelliMagic 咨询服务以补充本地技能。
资源 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响

Forrester Consulting 开展了一项 Total Economic Impact (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。

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