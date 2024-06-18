运行状况洞察评估：涵盖整个企业 对环境中每个 Db2 成员和缓冲池的 80 多个指标进行自动评估，有助于识别可用性和性能方面的潜在风险。此图显示了 Db2 Health Insights 交互式报告的示例。所有警告和异常情况都显示在该表中，可深入分析各个异常情况，执行深层次的根本原因分析。

运行状况洞察评估：聚焦视图 提供大量的深入分析，可从高层次的全企业视图转入聚焦分析，帮助针对特定 Db2 成员、缓冲池等问题发现可操作的洞察。此图记录了两个这样的深入分析步骤，首先是“按大小划分池”，然后是 “缓冲池”，将异常情况隔离到特定的缓冲池（如图所示）。

运行状况洞察评估：时间图表 可生成所有评估指标的“时间图表”，检查分析流程任何阶段指标之间的潜在高层次关系。在此示例中，可以评估这两个指标与例外情况（橙色和红色边框）和整体 get-page 活动（第一张图表）之间可能存在的时间相关性。

深入透视缓冲池和 I/O 指标 由于 Db2 依赖于缓冲区中的所需数据，以避免与工作单元同步的 I/O（“随机同步读取 I/O”），因此对缓冲区池和 I/O 指标的深入透视，对于 Db2 性能调整至关重要。