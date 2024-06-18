防止可用性风险并优化 Db2 性能
Db2 统计数据和 Db2 会计数据非常复杂，要从丰富的可用指标中获取价值具有挑战性。通过 SMF 记录清晰透视 Db2 指标，有助于预防可用性风险，管理并优化性能。
IBM 助力性能分析师管理和优化其 z/OS 存储
获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑，上下文相关的深入分析功能，帮助最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。
Db2 统计数据 (SMF 100) 和 Db2 会计数据 (SMF 101) 数据量大且复杂，难以分析。通过 SMF 记录轻松了解关键 Db2 指标，对于主动预防可用性风险、有效管理和优化性能至关重要。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 利用详细的 z/OS 专家知识自动生成数百种洞察分析，并显著提高 z/OS 基础设施运行的可见性。
了解 Db2 统计数据除调整缓冲池外，还能为性能管理提供哪些重要洞察。
Forrester Consulting 开展了一项总体经济影响 (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。
本讲座将为您提供一些建议，以便您在对 Db2 SMF 数据的访问和分析方式进行现代化改造时牢记这些功能，既能促进快速学习，又能提高您从数据中获得的价值。
本网络研讨会将揭示 Db2 SMF 数据的洞察分析，包括工作概况、通过相关 ID 实现可见性、使用授权 ID 进行工作量管理，以及将 Db2 数据与 CICS 事务 (SMF 110.1) 等其他类型整合。
在本网络研讨会中，您可以深入了解在大容量 Db2 数据共享环境中为 Db2 锁结构实施异步双工的性能影响。