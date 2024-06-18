运行状况洞察评估：涵盖整个企业 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 根据最佳实践值评估关键 CICS 指标，以确定可用性的潜在风险以供调查。按照用户定义的红色、黄色和绿色逻辑分组查看评估。展开可查看更多层次的详细信息，包括构成所选组别或指标时间图表的所有区域。

深入分析 CICS 统计数据 许多类型的 CICS 统计数据都可以进行更深入的探索。例如，文件名、队列名、事务类别和 TCB 模式。此图显示了使用动态导航和上下文相关的深入分析来确定哪些 CICS 存储区域出现了“存储不足”状况。

事务响应时间概况 CICS 工作量分析通常从按 CPU 消耗量或事务处理量划分的事务“前 n 个”视图开始。接下来，您可以重点查看响应时间概况，其中包含近 100 个计时桶，这些计时桶最初被归类为高级摘要类别。您还可以查看相关类别的详细说明。

主要响应时间组成部分 在最初的响应时间显示确定了影响响应时间的主要因素后，深入分析可以帮助确定所关注的具体组成部分。如果事务的主要响应时间类别是“总 I/O 等待时间”（如上图所示），则只需单击一次即可查看其子部分。

响应时间概况 按主要 CICS 响应时间类别对各事务的概况进行比较的功能，也能提供有用的洞察分析。该示例显示了第一组事务中每个 CICS 事务的 CPU。还可指定全局筛选器，以进一步关注所选事务。