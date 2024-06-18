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使用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 管理 CICS 性能

使用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 监控和分析 CICS 事务和区域

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IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 助力性能分析师更有效、更高效地管理和优化其 z/OS CICS 区域和事务，并主动评估其 CICS 区域的运行状况。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响

IBM 助力性能分析师管理和优化其 z/OS 存储
优势 主动分析和预防风险

获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。

 节省时间并快速解决问题

使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。借助上下文相关的深入分析功能，充分利用时间预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。

 加快学习速度并增强领域专业知识

利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。

包含的功能

CICS SMF 事务数据是性能洞察分析的丰富来源，但如果使用传统方法，其庞大的数据量会给分析带来挑战。主动评估所有区域的关键统计指标，有助于识别可用性的潜在风险。

运行状况洞察评估：涵盖整个企业 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 根据最佳实践值评估关键 CICS 指标，以确定可用性的潜在风险以供调查。按照用户定义的红色、黄色和绿色逻辑分组查看评估。展开可查看更多层次的详细信息，包括构成所选组别或指标时间图表的所有区域。
深入分析 CICS 统计数据 许多类型的 CICS 统计数据都可以进行更深入的探索。例如，文件名、队列名、事务类别和 TCB 模式。此图显示了使用动态导航和上下文相关的深入分析来确定哪些 CICS 存储区域出现了“存储不足”状况。
事务响应时间概况 CICS 工作量分析通常从按 CPU 消耗量或事务处理量划分的事务“前 n 个”视图开始。接下来，您可以重点查看响应时间概况，其中包含近 100 个计时桶，这些计时桶最初被归类为高级摘要类别。您还可以查看相关类别的详细说明。
主要响应时间组成部分 在最初的响应时间显示确定了影响响应时间的主要因素后，深入分析可以帮助确定所关注的具体组成部分。如果事务的主要响应时间类别是“总 I/O 等待时间”（如上图所示），则只需单击一次即可查看其子部分。
响应时间概况 按主要 CICS 响应时间类别对各事务的概况进行比较的功能，也能提供有用的洞察分析。该示例显示了第一组事务中每个 CICS 事务的 CPU。还可指定全局筛选器，以进一步关注所选事务。
跨时间间隔比较 在分析应用程序发布的实施对每个事务 CPU 的影响时，通常会对多个时间间隔进行比较。在整个产品中，IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 支持在任意两个时间间隔内进行一目了然的数值比较分析。

 

响应时间视图 如果调查响应时间问题，您可以从响应时间视图开始。为进一步隔离问题，您可以跨系统或跨区域检查所选事务的时间。此图显示了一个示例，其中特定的事务计时组件在两套系统中存在显著差异。
整合 CICS 和 Db2 数据 由于 Db2 会计数据（SMF 101）记录了 CICS 事务 ID，因此该产品可将 Db2 的关键指标与 CICS SMF 数据无缝整合。这些图表整合了 CICS 视角下第一行（基于事务 ID）和 Db2 视角下最后一行（通过使用会计数据中的相关 ID）的指标。
CICS 和 WLM 数据的可见性 各种类型 z/OS 数据的整合可见性有助于 CICS 和所有类型的性能分析。在这种情况下，系统数据的先期视图显示，在选定的时间间隔内，WLM 目标未实现，并显示长期运行的事务量相应增加。
交易数据字段 CICS 110.1 记录中的 250 多个非计时字段，可用于实现详细分析，并可整理为子组。 此图像中的定制仪表板显示了其中部分内容的示例，包括每个 CICS 事务的 Db2 SQL 调用数、日志流写入次数、程序加载次数和文件获取次数。
通过云交付实现 AIOps 采用云模型的优势包括快速实施（无需花费时间在本地安装和设置产品）、最少的设置（仅用于传输 SMF 数据）、减轻人力资源负担，以及获得 IntelliMagic 咨询服务以补充本地技能。
资源 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 利用详细的 z/OS 专家知识自动生成数百种洞察分析，并显著提高 z/OS 基础设施运行的可见性。

 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响

Forrester Consulting 开展了一项总体经济影响 (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。

 CICS 事务：事务响应时间分析

这段视频展示了动态导航如何快速识别与特定事务相关的有限的计时桶子集（在本例中，100 个计时桶中的 4 个）。

 CICS 统计数据：评估 CICS 存储的运行状况

对关键 CICS 统计数据存储指标的自动评估，通过识别可能需要调查的领域，有助于主动分析和预防故障。

 如何优化 CICS 统计运行状况和性能

通过 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的 CICS 报告，可深入了解按 CICS 组汇总的关键运行状况指标，并可深入到单个 CICS 区域。

通过深入了解 CICS 事务和统计数据进行学习

学习如何检测 CICS 可用性和性能风险、分析事务数据，并深入了解详细的 CICS 指标。

采取后续步骤

无论您正在进行产品研究，需要紧急服务，还是想讨论 IBM 产品和服务，我们的专家都将竭诚为您服务。

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