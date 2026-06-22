IBM Z Cyber Vault

面向 IBM Z 的智能网络弹性

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一个人站在带楼梯的平台上，望着漂浮在渐变蓝色背景上的蓝色钥匙。

概述

保护您的任务关键型业务系统

IBM Z Cyber Vault 通过提供为现代威胁场景构建的智能网络弹性框架，帮助企业保护其最关键的业务系统。通过策略驱动的不可变备份、自动验证和集成的威胁检测，它能够及早识别网络事件，并保留干净、可信的恢复点。通过将 AI 辅助保护与隔离恢复和快速还原能力相结合，组织可以最大限度地减少数据泄露或网络攻击的影响，同时保持关键业务运营持续运行。
数据完整性

利用不可变、气隙隔离的副本和主动验证来保护您的业务，在损坏影响生产之前即将其发现，旨在帮助交付干净、可信的恢复点。
业务连续性

在网络事件期间最大限度减少停机时间，维持业务运营。通过取证分析以及精准或全面恢复选项实现，这些选项旨在快速恢复系统而不影响生产。
威胁检测

通过在生产环境中运行的 AI 集成威胁检测，及早识别网络事件，并触发基于策略的防护操作。旨在实现更快的遏制，保留干净的恢复点，并将恢复从被动应对转变为主动防护。

功能

为现代网络恢复需求而设计

等距插图：人们站在堆叠的蓝色平台上行走或站立，这些平台由白色楼梯连接，并带有浮动的半透明层。
多级数据验证

在隔离的 IBM Z 环境中，跨基础设施、数据结构和应用程序内容验证恢复点。使用 GDPS LCP Manager 和 DS8000 Safeguarded Copy，确保恢复前副本干净且应用程序一致。
混合用户界面网络威胁插图
取证分析与精准恢复

启动隔离副本以进行根本原因调查和定向恢复。使用自动化的 GDPS 脚本和不可变的 Safeguarded Copy，对特定数据集执行精准恢复或进行全面灾难性回滚。
平面插图：表示攻击面威胁和响应的威胁情报指数
用于安全测试的气隙隔离副本

创建生产环境的物理或逻辑隔离副本，以便安全地进行渗透测试和红队演练。利用 IBM Z 分区隔离（EAL5 级）和网络分段，防止对实时系统造成任何影响。

用例

专为真实场景而构建

金融银行业务图标
政府图标

银行业与金融服务

通过不可变的 Safeguarded Copy 和自动验证，保护核心银行和支付系统。在隔离的 IBM Z 环境中调查损坏，并对 Db2 表执行精准恢复或全面回滚，以满足合规要求并最大限度减少停机时间。

政府机构与大型企业

通过气隙隔离的副本和多级验证，保护公民服务和任务关键型工作负载。在生产环境外运行取证分析，然后使用 GDPS 自动化和离线磁带气隙仅恢复受影响的数据集或整个环境。

资源

产品资源中心

IBM DS8000 存储

提供支撑 IBM Z Cyber Vault 不可变、时间点备份的 Safeguarded Copy 技术。每个卷最多支持 500 个崩溃一致性副本，构成气隙恢复的基础。
IBM z17

IBM z17 提供安全、隔离的 LPAR 环境和 EAL5 级分区，支持 Cyber Vault 的气隙架构、取证分析和快速恢复能力。

IBM GDPS (Geographically Dispersed Parallel Sysplex)

协调 Cyber Vault 操作，包括捕获、验证和恢复工作流。GDPS LCP Manager 自动化取证分析以及精准或灾难性恢复步骤。
IBM Z 备份弹性 (IZBR)

面向 Cyber Vault 的关键战略软件产品，不仅有助于对 Safeguarded Copy 进行健康检查，还能提供取证分析和精准恢复所需的全部信息与工具。
IBM Threat Detection for z/OS

IBM TDz 是一款 AI 软件工具，旨在加强企业的整体安全状况，可协助客户满足《数字运营弹性法案》(DORA) 等新兴法规要求。
Db2 Recovery Expert Pro

Db2 Recovery Expert 是一款存储感知的备份和恢复解决方案，将存储处理器的快速复制功能与 Db2 备份和恢复操作集成在一起。此外，您现在可以通过恢复到安全备份之间的某个时间点，最大限度地减少 Db2 for z/OS 中的数据丢失。
采取后续步骤
预约一场 30 分钟的免费会议，与 IBM Z 专家交流。
IBM Z 安全软件

大型机安全和弹性软件解决方案，实现端到端保护

IBM Z 的高级安全功能

在您的 IBM 大型机系统上启用行业领先的内置高级安全功能。

IBM Z 的量子安全保障

保护敏感数据免受量子计算带来的未来威胁。