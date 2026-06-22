IBM Z Cyber Vault 通过提供为现代威胁场景构建的智能网络弹性框架，帮助企业保护其最关键的业务系统。通过策略驱动的不可变备份、自动验证和集成的威胁检测，它能够及早识别网络事件，并保留干净、可信的恢复点。通过将 AI 辅助保护与隔离恢复和快速还原能力相结合，组织可以最大限度地减少数据泄露或网络攻击的影响，同时保持关键业务运营持续运行。