面向 IBM Z 的智能网络弹性
保护您的任务关键型业务系统
IBM Z Cyber Vault 通过提供为现代威胁场景构建的智能网络弹性框架，帮助企业保护其最关键的业务系统。通过策略驱动的不可变备份、自动验证和集成的威胁检测，它能够及早识别网络事件，并保留干净、可信的恢复点。通过将 AI 辅助保护与隔离恢复和快速还原能力相结合，组织可以最大限度地减少数据泄露或网络攻击的影响，同时保持关键业务运营持续运行。
利用不可变、气隙隔离的副本和主动验证来保护您的业务，在损坏影响生产之前即将其发现，旨在帮助交付干净、可信的恢复点。
在网络事件期间最大限度减少停机时间，维持业务运营。通过取证分析以及精准或全面恢复选项实现，这些选项旨在快速恢复系统而不影响生产。
通过在生产环境中运行的 AI 集成威胁检测，及早识别网络事件，并触发基于策略的防护操作。旨在实现更快的遏制，保留干净的恢复点，并将恢复从被动应对转变为主动防护。
为现代网络恢复需求而设计
在隔离的 IBM Z 环境中，跨基础设施、数据结构和应用程序内容验证恢复点。使用 GDPS LCP Manager 和 DS8000 Safeguarded Copy，确保恢复前副本干净且应用程序一致。
启动隔离副本以进行根本原因调查和定向恢复。使用自动化的 GDPS 脚本和不可变的 Safeguarded Copy，对特定数据集执行精准恢复或进行全面灾难性回滚。
创建生产环境的物理或逻辑隔离副本，以便安全地进行渗透测试和红队演练。利用 IBM Z 分区隔离（EAL5 级）和网络分段，防止对实时系统造成任何影响。
专为真实场景而构建
通过不可变的 Safeguarded Copy 和自动验证，保护核心银行和支付系统。在隔离的 IBM Z 环境中调查损坏，并对 Db2 表执行精准恢复或全面回滚，以满足合规要求并最大限度减少停机时间。
通过气隙隔离的副本和多级验证，保护公民服务和任务关键型工作负载。在生产环境外运行取证分析，然后使用 GDPS 自动化和离线磁带气隙仅恢复受影响的数据集或整个环境。
产品资源中心
协调 Cyber Vault 操作，包括捕获、验证和恢复工作流。GDPS LCP Manager 自动化取证分析以及精准或灾难性恢复步骤。