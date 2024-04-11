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将 X-Force® Threat Intelligence 与 IBM Security® 研究、遥测、事件响应调查、商业数据和开源结合起来，以了解新兴威胁并做出安全决策
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IBM Security Advanced Threat Protection Feed

提供 IBM X-Force 团队整理的机器可读、可操作的指标列表。直接集成到现有安全解决方案和工具中，例如防火墙、入侵防御系统 (IPS) 和安全信息和事件管理 (SIEM) 平台。

30 天试用 X-Force Exchange Commercial and Enterprise API

支持用户自动使用来自 IBM X-Force Exchange（IBM 基于云的威胁情报共享平台）的威胁情报。Commercial API 许可的配额为每月 10,000 条记录，而 Enterprise API 许可的每日记录配额不限数量。

30 天试用 X-Force Exchange Commercial API

针对经过整理的威胁情报、恶意软件报告和检测规则、威胁团体概况、威胁活动报告和行业分析报告提供订阅服务。

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适用于 X-Force Exchange 平台的 X-Force Threat Intelligence 产品

请注意，适用于 IBM Security QRadar XDR Connect 平台的 X-Force Threat Intelligence 需要单独授予许可。

产品功能

用例

IBM X-Force Exchange

丰富、研究

X-Force Exchange Commercial API

丰富、研究

X-Force Exchange Enterprise API

丰富、研究

Advanced Threat Protection Feed

检测、保护（高保真拦截列表）

计费指标

免费

按使用情况（配额）

按实例（1 个管理员）

按实例（1 个管理员）

记录数量

通过门户访问不限数量

每月包含 10,000 条记录

无限量每日记录

按实例（不包括 MSSP）

支持

有限：常见问题解答

Standard

Standard

Standard

交付机制

仅限用户界面访问

RESTful API、STIX、TAXII

RESTful API、STIX、TAXII

RESTful API、STIX、TAXII

IP 和 URL（命令和控制）

Vuln

恶意软件（IP、URL、家庭）

仅限样本

pDNS 和 WHOIS

僵尸网络 IP、网络钓鱼 URL 匿名化、加密货币挖矿

早期警告系统

仅限样本

高级威胁情报报告

仅限样本

我的扫描会受到影响吗

仅限手动 + 临时使用
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