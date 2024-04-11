提供 IBM X-Force 团队整理的机器可读、可操作的指标列表。直接集成到现有安全解决方案和工具中，例如防火墙、入侵防御系统 (IPS) 和安全信息和事件管理 (SIEM) 平台。
支持用户自动使用来自 IBM X-Force Exchange（IBM 基于云的威胁情报共享平台）的威胁情报。Commercial API 许可的配额为每月 10,000 条记录，而 Enterprise API 许可的每日记录配额不限数量。
针对经过整理的威胁情报、恶意软件报告和检测规则、威胁团体概况、威胁活动报告和行业分析报告提供订阅服务。
适用于 X-Force Exchange 平台的 X-Force Threat Intelligence 产品
请注意，适用于 IBM Security QRadar XDR Connect 平台的 X-Force Threat Intelligence 需要单独授予许可。
产品功能
用例
IBM X-Force Exchange
丰富、研究
X-Force Exchange Commercial API
丰富、研究
X-Force Exchange Enterprise API
丰富、研究
Advanced Threat Protection Feed
检测、保护（高保真拦截列表）
计费指标
免费
按使用情况（配额）
按实例（1 个管理员）
按实例（1 个管理员）
记录数量
通过门户访问不限数量
每月包含 10,000 条记录
无限量每日记录
按实例（不包括 MSSP）
支持
有限：常见问题解答
Standard
Standard
Standard
交付机制
仅限用户界面访问
RESTful API、STIX、TAXII
RESTful API、STIX、TAXII
RESTful API、STIX、TAXII
IP 和 URL（命令和控制）
Vuln
恶意软件（IP、URL、家庭）
仅限样本
pDNS 和 WHOIS
僵尸网络 IP、网络钓鱼 URL 匿名化、加密货币挖矿
早期警告系统
仅限样本
高级威胁情报报告
仅限样本
我的扫描会受到影响吗
仅限手动 + 临时使用
我们将帮助您找到最契合企业需求的版本和定价方案。