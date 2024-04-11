IBM Security Advanced Threat Protection Feed 提供 IBM X-Force 团队整理的机器可读、可操作的指标列表。直接集成到现有安全解决方案和工具中，例如防火墙、入侵防御系统 (IPS) 和安全信息和事件管理 (SIEM) 平台。 30 天试用

X-Force Exchange Commercial and Enterprise API 支持用户自动使用来自 IBM X-Force Exchange（IBM 基于云的威胁情报共享平台）的威胁情报。Commercial API 许可的配额为每月 10,000 条记录，而 Enterprise API 许可的每日记录配额不限数量。 30 天试用