借助 IBM® WebSphere® Hybrid Edition，企业可以优化授权以最大限度地利用预算。通过订阅从三个部署选项中进行选择：WebSphere Network Deployment、WebSphere Base 和 Liberty Core，同时还使用 Mono2Micro 和 Transformation Advisor 来协助实现工作现代化。
IBM WebSphere Hybrid Edition 可帮助企业建立新的云原生应用程序、实现现有 IT 资产现代化或为已建立的 WebSphere 资产提供支持。
运行时选项
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
IBM WebSphere Application Server Base
IBM Liberty Core
VPC/许可证
提供 1 个 WAS ND VPC
提供 4 个 WAS Base 版本 VPC
提供 8 个 Liberty Core VPC
定义
一种用于大规模和任务关键型应用程序部署的运行时环境，它提供近乎持续的可用性和智能管理功能。
一种面向企业应用程序的灵活且安全的 Java 服务器运行时环境，它提供先进的性能、冗余和编程模型。
一种轻量级生产运行时，用于基于 Web 和基于云的应用程序快速开发和部署。
功能
WebSphere Application Server 的所有功能，以及：
所有 Liberty Core，以及：