主页 开发人员工具 WebSphere Hybrid Edition 定价
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借助 IBM® WebSphere® Hybrid Edition，企业可以优化授权以最大限度地利用预算。通过订阅从三个部署选项中进行选择：WebSphere Network Deployment、WebSphere Base 和 Liberty Core，同时还使用 Mono2Micro 和 Transformation Advisor 来协助实现工作现代化。
定价选项
起价为 759.00 美元* 标准订阅

IBM WebSphere Hybrid Edition 可帮助企业建立新的云原生应用程序、实现现有 IT 资产现代化或为已建立的 WebSphere 资产提供支持。

最受欢迎

*显示的价格不包括任何适用税费
特点和功能

运行时选项

IBM WebSphere Application Server Network Deployment

IBM WebSphere Application Server Base

IBM Liberty Core

VPC/许可证

提供 1 个 WAS ND VPC

提供 4 个 WAS Base 版本 VPC

提供 8 个 Liberty Core VPC

定义

一种用于大规模和任务关键型应用程序部署的运行时环境，它提供近乎持续的可用性和智能管理功能。

一种面向企业应用程序的灵活且安全的 Java 服务器运行时环境，它提供先进的性能、冗余和编程模型。

一种轻量级生产运行时，用于基于 Web 和基于云的应用程序快速开发和部署。

功能

WebSphere Application Server 的所有功能，以及：

  • 虚拟机中的集群和高可用性
  • 智能管理
  • 与 z/OS 平台完全集成
  • 完整的应用程序和会话缓存支持

所有 Liberty Core，以及：

  • 在生产环境中支持 Open Liberty、WebSphere Liberty 和传统 WebSphere
  • 兼容 Java EE 和 Jakarta EE Full Platform 以及 MicroProfile
  • 兼容性 API 可简化应用程序现代化
  • 适用于 Web 应用程序和微服务的 Jakarta EE Web Profile 和 MicroProfile
  • 低内存，高吞吐量
  • 优化的容器和 Kubernetes
  • CI/CD 原生支持 Liberty 零迁移和持续交付
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